Porsche 911, o novo Safety Car do Mundial de Endurance

O Porsche 911 será o novo carro de segurança do Mundial de Endurance. A parceria foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 05, no circuito de Paul Ricard na França. O contrato vigora até 2020.

Serão dois 911 que produzem 540 cv de potência, fazendo de zero a 100km/h em 3.0 segundos. Tecnologicamente, o carro de segurança corresponde em grande parte ao veículo de produção. Apenas algumas modificações específicas de corrida foram adicionados, tais como a barra de luz sobre o teto, rádio, freios e suspensão optimizadas para a pista. O design preto fosco com listras vermelhas brilhantes baseia-se no emblema Porsche dos carros de corrida de fábrica.

Porsche não só abastece o carro de segurança para o FIA WEC, incluindo as 24 Horas de Le Mans, até 2020, mas também fornece onze veículos de apoio. Dois Porsche 911 Turbo vai viajar como carros de segurança para todas as rodadas do WEC. Três 911 estão em Le Mans como veículos permanentes. Além disso, vários modelos da Porsche serão fornecidos para as equipes médicas e apoio de pista.

Equipado com um o motor de seis cilindros de 3.8 litros turbo a uma velocidade máxima de 320 km / h. O modelo sai de fábrica com o pacote Sport Chrono garantindo a melhor aceleração intermediária possível.

“Estamos muito satisfeitos por ter a oportunidade de fornecer os carros de segurança e veículos de intervenção ao Mundial de Endurance até 2020. Como um fabricante de carros esportivos, foi bastante fácil para nós encontrar um carro adequado. Basicamente, muitos dos nossos modelos de produção poderiam fazer esta tarefa. No total, 16 veículos de diferentes linhas vão cumprir diferentes funções no WEC” , explica Alexander Stehlig, que é responsável pelo projeto do carro de segurança em nome da Porsche AG.