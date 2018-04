Disparidade entre Toyota e equipes privadas fica evidente nos primeiros treinos do WEC em Paul Ricard

O primeiro dia dos treinos oficiais para a temporada 2018/19 do Mundial de Endurance iniciou nesta sexta-feira, 06 no circuito de Paul Ricard na França. A Toyota liderou com folga a sessão que durou 8 horas.

Mike Conway marcou 1:32.662 com o Toyota TS050 #8. Em segundo o Toyota #7 pilotado por Anthony Davidson. com 1:34.655. Foram 220 voltas para o #7, enquanto o #8 completou “somente” 92. A montadora japonesa optou por usar a sua configuração de alto downforce. Em terceiro com uma diferença de 5.466 segundos para o Toyota líder, aparece o BR Engineering #11 da equipe SMP Racing com 1:38.128.

Tempos do primeiro dia de treinos

Velocidades máximas

A diferença de tempo mesmo para um primeiro treino, preocupa e acende um sinal de alerta para a direção do WEC que garantiu que as equipes privadas teriam condições reais de lutar por vitórias.

Na classe LMP2, Pastor Maldonado liderou com o Oreca 07 da equipe DragonSpeed marcando 1:40.771. Mathieu Vaxiviere no também Oreca da TDS Racing ficou em segundo por apenas quatro décimos. André Negrão fecha os três primeiros com o Alpine #36.

Porsche e Ford foram os protagonistas na classe GTE-PRO. Richard Lietz com o 911 #91 liderou na classe, marcando 1:51.650. Os Ford #67 e #66 completam os três primeiros em segundo e terceiro respectivamente. O Porsche #86 da Gulf Racing UK lidera na classe GTE-AM.

O próximo treino acontece neste sábado, tendo duração de sete horas.