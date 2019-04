Equipes cearenses chegam a última rodada da Copa do Nordeste com objetivos distintos...

Corinthians acabou derrotado por 1 a 0, com gol do renegado Roger...

Resultado e gols de Salgueiro x Ceará pela Copa do Nordeste (1-3) Luis Araujo Assista minuto a minuto do jogo Salgueiro x Ceará ao vivo hoje pela Copa do Nordeste 2019. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tem...

Fortaleza vence Guarany e Ceará empata com Floresta nos jogos de ida da semifinal Cearense Thomas Alencar Agora, os tricolores podem até perder por um gol de diferença que ainda se classificam; alvinegros jogam por um novo placar igualado na volta...

Resultado e gols de Floresta x Ceará pelo Campeonato Cearense 2019 (2-2) Leonardo José Assistir minuto a minuto do jogo Floresta x Ceará ao vivo hoje pelo Campeonato Cearense 2019. Horário do jogo: 21h30. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil...

Ceará, CRB e Náutico vencem na Copa do Nordeste; Fortaleza se classifica antecipadamente Leonardo José Apenas tricolores cearenses garantiram passagem ao mata-mata; nenhum do Grupo B já se firmou na próxima fase...

Ceará recebe o Santa Cruz mirando a melhor campanha da Copa do Nordeste Danrley Pascoal Após poupar no estadual o Ceará chega para o duelo com o time 100% fisicamente, focado na classificação o Santa Cruz deve escalar força máxima para à partida...

Resultado e gols Ceará 2 x 1 Santa Cruz pela Copa do Nordeste Izabelle França Minuto a minuto do jogo Ceará x Santa Cruz ao vivo hoje pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2019. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!...

Por vantagem no mata-mata do Cearense, Lisca quer vitória contra o Ferroviário Danrley Pascoal Já classificado, Ceará deve enfrentar o Ferrão com time alternativo; Vozão tem confronto decisivo contra o Santa Cruz na última rodada da primeira fase da Copa ...

No segundo Clássico-Rei do ano, Ceará e Fortaleza ficam no empate pela Copa do Nordeste Danrley Pascoal Felipe Baixola abriu o placar a favor do Ceará e Éderson empatou o jogo para do Fortaleza; Derley e Leandro Carvalho foram expulsos no fim da partida...

Agora pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza se encontram novamente Danrley Pascoal O jogo encerra a 6ª rodada da fase de grupos do torneio regional, depois do 0 a 0 em confronto equilibrado pelo Estadual, atletas de ambos os clubes acreditam na vitória des...

Após derrota, jogadores do Ceará acreditam na virada: "Temos totais condições" Danrley Pascoal O alvinegro dominou as ações no primeiro tempo, mas pecou nas finalizações e no segundo tempo foi surpreendido pelo poderio do Corinthians no ataque...

Fábio Carille destaca poder de reação do Corinthians: "Grupo bem equilibrado" Paulo Lídio Timão vence o Ceará por 3 a 1 fora de casa e abre boa vantagem para jogo de volta na Arena...

Resultado e gols Ceará e Corinthians pela Copa do Brasil 2019 Henrique Vigliotti Minuto a minuto do jogo Ceará x Corinthians ao vivo hoje pela Copa do Brasil 2019. Horário do jogo: 21:30h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!...