O CRB enfrenta o já classificado e líder do grupo B Botafogo/PB no Rei Pelé. O CSA viajou para Teresina onde enfrenta o já eliminado Altos no Estádio Albertão ...

Minuto a minuto da partida entre Altos x CSA ao vivo hoje pela Copa do Nordeste 2019. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!...

Rivalidade entre organizadas dos clubes podem causar cenas de violência durante as partidas...

Acompanhe minuto a minuto o jogo CSA x Coruripe ao vivo e online. Horário do jogo: 20h30. Aqui você não perde nenhum lance da semifinal alagoana...

Rivalidade entre as organizadas dos clubes influenciou a decisão do órgão; partida acontece neste domingo (7)...

Resultado e gols de Coruripe x CSA pelo Campeonato Alagoano (2-6) Luis Araujo Minuto a minuto do jogo Coruripe x CSA ao vivo hoje pelo Campeonato Alagoano 2019. Horário do jogo: 21h30. Acompanhe todos os lances no...

Após desentendimento com Rogério Ceni, Madson é oficializado pelo CSA Thomas Alencar O jogador atuou apenas 27 minutos em 2019 e acabou sendo emprestado ao clube alagoano...

Resultado e gols de CSA x Sergipe pela Copa do Nordeste (2-0) Leonardo José Minuto a minuto do jogo CSA x Sergipe ao vivo hoje pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2019. Horário do jogo: 19h. Acompanhe todos os lances no tempo ...

Ceará, CRB e Náutico vencem na Copa do Nordeste; Fortaleza se classifica antecipadamente Leonardo José Apenas tricolores cearenses garantiram passagem ao mata-mata; nenhum do Grupo B já se firmou na próxima fase...

Marcelo Cabo exalta Pablo Armero: "Um jogador que dispensa comentário" Leonardo José Além de falar sobre o colombiano, o treinado azulino contou como o CSA chegou ao nome do lateral-esquerdo...

Pablo Armero é anunciado como novo reforço do CSA Leonardo José Lateral-esquerdo colombiano chega ao time alagoano para disputar a Série A; contato vai até o final de 2019...

CSA apresenta volante Naldo, mas jogador não pode atuar no Estadual Danrley Pascoal O Volante foi a 25ª contratação do time alagoano, que é disparado o clube que mais contratou dentre aqueles aptos a jogar a série A 2019 do Brasileirão...

Santa Cruz e CSA se enfrentam no Arruda visando tranquilidade na Copa do Nordeste Wesley Silvali Pernambucanos fazem boa campanha no regional mas sofreram revés no Estadual; Alagoanos fazem bom estadual, mas sofrem risco no Nordestão...

CSA desperdiça chances, mas vence Salgueiro pela Copa do Nordeste Leonardo José Em casa, os alagoanos poderiam ter saído com um placar superior ao 1 a 0, porém não foram eficientes o bastante...

Pressionado, CSA recebe surpreendente Salgueiro na Copa do Nordeste Miguel Inácio Azulão tem mais um desafio após eliminação na Copa do Brasil e empate no Clássico das Multidões; Carcará lidera Grupo A...

Cassiano é apresentado pelo CSA e revela seu ponto forte: "Sou um jogador de velocidade" Leonardo José Atacante vestiu a camisa do Azulão no CT, falou de suas características ofensivas e sobre disputa por posição com Patrick Fabiano...

Com alterações, Mixto-MT recebe esperançoso CSA pela Copa do Brasil Leonardo José Irregular no estadual, os mato-grossenses têm modificações na escalação para estreia contra os alagoanos; meia do Azulão, Didira espera ser o iní...