Minuto a minuto do jogo Santa Cruz x Afogados ao vivo hoje pelo Campeonato Pernambucano 2019. Horário do jogo: 19h15. Acompanhe todos os lances no tempo real da...

Minuto a minuto do jogo Santa Cruz x Confiança-SE ao vivo hoje pela 8ª rodada da Copa do Nordeste 2019. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasi...

Com time misto, Tricolor fez uma partida segura e se classificou em segundo no Grupo A...

Rivalidade entre organizadas dos clubes podem causar cenas de violência durante as partidas...

Partida não contou com muitas emoções, mas o alvinegro conseguiu sair em vantagem para o jogo de volta da competição nacional...

Ceará, CRB e Náutico vencem na Copa do Nordeste; Fortaleza se classifica antecipadamente Leonardo José Apenas tricolores cearenses garantiram passagem ao mata-mata; nenhum do Grupo B já se firmou na próxima fase...

Ceará recebe o Santa Cruz mirando a melhor campanha da Copa do Nordeste Danrley Pascoal Após poupar no estadual o Ceará chega para o duelo com o time 100% fisicamente, focado na classificação o Santa Cruz deve escalar força máxima para à partida...

Resultado e gols Ceará 2 x 1 Santa Cruz pela Copa do Nordeste Izabelle França Minuto a minuto do jogo Ceará x Santa Cruz ao vivo hoje pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2019. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo r...

Santa Cruz e CSA se enfrentam no Arruda visando tranquilidade na Copa do Nordeste Wesley Silvali Pernambucanos fazem boa campanha no regional mas sofreram revés no Estadual; Alagoanos fazem bom estadual, mas sofrem risco no Nordestão...

Santa Cruz e Náutico fazem o clássico mais valioso dos últimos tempos Zeca Lemos Quem vencer de Santa Cruz e Náutico garante boa receita para a temporada...

Resultado de Santa Cruz x Náutico pela Copa do Brasil 2019 1 (4) - (2) 1 Miguel Inácio Minuto a minuto da partida entre Santa Cruz x Náutico ao vivo hoje pela Copa do Brasil 2019. Horário do jogo: 21h30. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!...

Jogo Santa Cruz x Sport AO VIVO online pelo Campeonato Pernambucano 2019 Miguel Inácio Assistir minuto a minuto da partida entre Santa Cruz x Sport ao vivo em tempo real pelo Campeonato Pernambucano 2019. Horário do jogo: 17h. Acompanhe todos os l...

Em MT, Santa Cruz não dá sopa para o azar e despacha o Sinop pela Copa do Brasil Leonardo José Com gols de Elias e Pipico, os pernambucanos jogaram o suficiente para eliminar os donos da casa e avançaram para clássico contra o Náutico...

Revelado no Santa Cruz, Gilberto marca duas vezes contra ex-clube e Bahia vence fora de casa Wesley Silvali Mesmo vivendo tarde de vilão, herói do título estadual de 2011 confraternizou com a torcida do Santinha depois da partida...

Santa Cruz e Bahia travam duelo tricolor na Copa do Nordeste Miguel Inácio Clássico nordestino acontece na Arena de Pernambuco; equipes chegam na partida invictas e com retrospectos parecidíssimos ...

Em tarde de zagueiro artilheiro e golaços, Santa Cruz bate América-PE no Pernambucano Wesley Silvali Zagueiro Vitão marcou dois gols e ajudou o Santa a vencer por 3 a 0 na Arena Pernambuco...