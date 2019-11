Australian Open 2014: Nadal x Wawrinka

E acabamos por aqui a nossa primeira transmissão de tênis. O suíço Stanislas Wawrinka consagrou-se pela primeira vez campeão de um torneio de Grand Slam, na final em que venceu o número um do mundo, Rafael Nadal, por 3 sets a 1. Siga-nos no twitter @Vavel_Brasil e curta nossa página no facebook. Agradecemos a todos que nos acompanharam e convidamos para acompanhar as nossas próximas lives.

FOTO: "Sinto-me feliz em ser campeão do Australian Open. É algo que eu nunca havia imaginado" Diz Wawrinka.

Foto: Reprodução/Australian Open

09:27 O suíço também agradece a sua equipe, fala que é um sonho que ele queria compartilhar com a sua equipe atual.

09:25 Com o troféu na mão, Wawrinka agradece aos torcedores pelo apoio e conta que gosta de jogar contra Nadal, quando ele joga contra o espanhol, ele sente que joga o seu melhor tênis.

09:22 Na cerimônia de premiação, Nadal fala que tentou de tudo para continuar no jogo em respeito principalmente aos espectadores. Ele se lamenta por não ter conseguido jogar o seu melhor no jogo.

09:12 Wawrinka vence o jogo contra Nadal. Em 12 confrontos, Wawrinka não venceu nenhum set do Nadal e justamente hoje, na sua primeira final de Grand Slam, venceu três e consequentemente o jogo. Hoje o Wawrinka entra para a história ao vencer seu primeiro Grand Slam.

O SUÍÇO VENCE O JOGO POR 3 SETS A 1. 6/3, 6/2, 3/6 e 6/3 !

3-6 Dominando o ponto com a sua direita, ele encaixa um winner e confirma o seu saque.

WAWRINKA É O CAMPEÃO DO PRIMEIRO GRAND SLAM DO ANO ! ELE VENCE O NÚMERO UM DO MUNDO !

3-5 Wawrinka consegue um grande saque e Nadal erra pela terceira vez a devolução. 40-0 e três chances de vencer o jogo.

3-5 Novamente erro do espanhol. 30-0. Wawrinka está à dois pontos do título.

3-5 Nadal erra a devolução de saque. 15-0.

3-5 Com mais um winner de direita, Wawrinka quebra o saque do espanhol e saca para o jogo em 5-3.

O SUÍÇO QUEBRA O SAQUE PELA SEGUNDA VEZ SEGUIDA ! ELE SACA PARA TORNAR-SE O CAMPEÃO DO GRAND SLAM DA AUSTRÁLIA !

3-4 Nadal sobe para tentar o voleio e Wawrinka coloca a bola curta, no pé do espanhol, dificultando o seu voleio. Wawrinka tem duas chances de quebra. 15-40.

3-4 Nadal não consegue se defender de um ataque de direita do suíço. 15-30.

3-4 O espanhol comete um erro de forehand e saca em 15-15.

3-4 Nadal define o ponto com o seu forehand após um bom saque. 15-0.

09:02 Nadal aproveitou que o suíço não sacou tão bem quanto estava sacando e pressionou o seu adversário. Wawrinka errou quatro bolas seguidas e foi quebrado. Nadal saca em 3-4.

NADAL DEVOLVE A QUEBRA ! ESPANHOL SACA EM 3-4 !

2-4 A bola bate no aro da raquete do Wawrinka e vai para longe. Nadal tem três chances de quebra. 0-40.

2-4 Com curtas trocas de bola, Wawrinka erra duas vezes e Nadal coloca pressão no saque o suíço. 0-30.

09:00 Atacando na devolução, Wawrinka aproveita bola defensiva do Nadal e faz um winner de forehand na paralela, sem chances para Nadal. Ele saca em 4-2 agora.

WAWRINKA QUEBRA O SAQUE DO ESPANHOL ! 4-2 !

2-3 Nadal erra duas bolas e saca em 15-40. Duas chances de quebra para o suíço.

2-2 Nadal erra a devolução de backhand e o suíço confirmar o saque. O espanhol saca em 2-3.

2-2 Wawrinka saca bem e tem 40-15.

2-2 O suíço faz dois aces seguidos e tem a vantagem no game. 30-15.

2-2 Após a bola bater na fita, Nadal faz um winner de forehand e tem 0-15.

1-2 Com qhatro erros do Wawrinka, Nadal confirma o seu saque e empata o set em 2-2.

1-2 Sacando bem, Wawrinka confirma o seu game com um voleio de esquerda cruzado. Ele vence por 2-1.

1-1 Nadal faz um winner de forehand para confirmar o seu game. O suíço saca em 1-1

0-1 Outra devolução pra fora. Nadal tem o game point.

0-1 Nadal conta com dois erros de devolução para salvar as chances de quebra. 40-40.

0-1 Wawrinka comanda o ponto e encaixa um winner de forehand. O suíço tem duas chances de quebra. 15-40.

0-1 Com um winner de backhand, Wawrinka confirma seu saque facilmente. Nadal saca em 0-1

08:37 O espanhol resiste e consegue voltar ao jogo. No placar, Wawrinka vence por 6/3, 6/2, 3/6.

6-3 Impaciente, Wawrinka manda uma pancada de direita no meio da rede e Nadal ganha o terceiro set por 6-3.

NADAL CONSEGUE FECHAR O TERCEIRO SET ! VAMOS AO QUARTO SET !

5-3 Mais uma vez Wawrinka erra um backhand e Nadal tem o seu segundo set point.

5-3 Wawrinka troca bola com o espanhol e consegue um winner de direita. 40-40

5-3 Com um erro de backhand do Wawrinka, Nadal tem o primeiro set point.

5-3 O suíço erra duas devoluções e o espanhol saca em 40-40.

5-3 Com mais um erro, desta vez de backhand, Nadal terá de salvar pelo menos duas chances de quebra. 15-40

5-3 Nadal erra uma bola de forehand e está atrás no game. 15-30.

5-3 Wawrinka erra bola e reclama com o seu técnico. 15-15

5-3 O espanhol não começa tão bem e Wawrinka tem 0-15.

5-3 Após um bom saque, Wawrinka faz mais um winner e confirma o seu saque. Agora o espanhol saca para o set.

5-2 Ace do Wawrinka. 40-0.

5-2 O espanhol erra devolução de forehand. 30-0.

5-2 Wawrinka coloca uma bola na linha no backhand do espanhol e começa o game em vantagem. 15-0.

5-2 Com boas trocas de bola e winners por parte dos dois jogadores, Nadal confirma o seu saque. Wawrinka saca em 2-5.

4-2 Com dois winners de forehand, Wawrinka confirma o seu game. Nadal saca em 4-2.

4-1 O espanhol erra e o game está empatado em 30-30.

4-1 Nadal consegue um winner de backhand na cruzada. 15-30 e pressão no saque do suíço.

4-1 Com um winner e um erro não forçado, Wawrinka saca em 15-15.

Ambos confirmam os seus saque e agora o suíço saca em 4-1.FOTO: Nadal tenta uma reação no jogo e consegue abrir uma quebra de vantagem contra o suíço

Foto: Reprodução/Twitter

3-0 Nadal confirma o seu saque e abre 3-0 neste terceiro set.

2-0 Wawrinka erra e Nadal quebra o saque do seu adversário ! Apesar de estar lesionado, o espanhol não desiste e consegue uma quebra.

NADAL CONSEGUE SUA PRIMEIRA QUEBRA NO JOGO ! O ESPANHOL SACA EM 2-0 !

1-0 Novamente com ace, Wawrinka salva uma das chances de quebra. 30-40.

1-0 Nadal consegue fazer um winner e tem duas chances de quebra. 15-40 !

1-0 Wawrinka faz um ace e tenta reagir no game. 15-30.

1-0 Com dois erros do Wawrinka, o espanhol consegue abrir 0-30.

1-0 Apesar a dificuldade, Nadal consegue confirmar o seu saque contando com vários erros do suíço. Wawrinka saca em 0-1 neste terceiro set.

0-0 Após troca de bola, Nadal faz um winner e a torcida comemora. Vantagem para o espanhol.

0-0 Wawrinka erra uma direita e depois erra devolução e salva as chances de quebra. 40-40

0-0 Nadal não está conseguindo se movimentar direito em quadra e com isso erra várias bolas. Wawrinka tem 15-40 e duas chances de quebra.

E COMEÇA O TERCEIRO SET COM O ESPANHOL SACANDO.

08:03 Nadal pede atendimento do fisioterapeuta em toda virada nos games. A expressão de dor é evidente no rosto do espanhol. O seu saque não é nem de perto o mesmo do primeiro set.

O SEGUNDO SET É DO SUÍÇO ! WAWRINKA CONFIRMA O SEU SAQUE E ABRE DOIS SETS DE VANTAGEM !

2-5 O suíço já se recupera no game contando com seu primeiro saque e já tem dois set points. 40-15.

2-5 Wawrinka começa com um dupla-falta. 0-15.

2-5 Nadal consegue confirmar o seu saque contando com vários erros do Wawrinka. O suíço sacará em 5-2 para ganhar o segundo set na final do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

1-5 Mesmo com muitas dores, Nadal continua em quadra. Ele já salvou três chances de quebra neste saque e, após uma curta troca de bola e erro do suíço, tem a chance de confirmar o saque.

1-5 Wawrinka consegue confirmar a segunda quebra e abre uma larga vantagem de 5-1. Ele está apenas à um game de ganhar o segundo set e ficar perto do seu primeiro título de slam.

1-4 Nadal tenta uma deixada, na qual Wawrinka chega facilmente e coloca a bola na paralela, no contra-pé do Nadal. O suíço saca em 4-1.

MAIS UMA QUEBRA DE SAQUE PARA WAWRINKA !

1-3 Wawrinka consegue uma grande devolução no segundo saque do espanhol e consegue duas chances de quebra. 15-40.

1-3 Nadal comete sua segunda dupla-falta e fica atrás no game. 15-30.

1-3 Com quatro pontos seguidos com o primeiro saque, Wawrinka confirma em menos de um minuto o seu game de saque. 3-1 para o suíço.

07:47 Nadal volta para a quadra. Wawrinka saca em 2-1.

O jogo já está paralisado por seis minutos.

07:45 Wawrinka discute com árbitro de cadeira. Ele argumenta que o fisioterapeuta precisa entrar na quadra para avaliar e avisar qual seria o problema do jogador, antes de ir para o vestiário com o jogador.

07:40 Nadal chamou o fisioterapeuta e foi para o vestiário. Jogo paralisado no momento.

1-2 Mesmo com o suíço colocando pressão e conseguindo um 40-40, Nadal consegue confirmar o seu saque e conquista o seu primeiro game no segundo set. Wawrinka saca em 2-1.

0-2 CONFIRMOU A QUEBRA ! Com um saque e voleio, Wawrinka consegue confirmar a quebra e abre a vantagem de 2-0 no segundo set.

0-1 Wawrinka erra o forehand após uma curta troca de bolas. 40-30.

0-1 O suíço tenta mais um saque e voleio, mas Nadal consegue dificultar a vida do Wawrinka com uma bela devolução no corpo, fazendo o suíço volear para fora. 40-15.

0-1 Nadal erra duas devoluções e Wawrinka tem três chances de confirmar a quebra. 40-0.

0-1 ACE ! Wawrinka abre 15-0 no seu game de saque.

0-1 Wawrinka consegue uma gran de devolução de esquerda angulada e quebra o saque do espanhol logo no início do segundo set. Ele sacará em 1-0.

0-0 Com dois winners e um erro por parte do Nadal, Wawrinka tem três chances de quebra logo no primeiro game do segundo set. 0-40.

07:27 O suiço não deixa Nadal sentir-se confortável no jogo. Ele sempre está conseguindo devolver as bolas e ataques do espanhol e também consegue contra-ataques que o espanhol não consegue devolver.

Vamos ao segundo set ! Wawrinka consegue o primeiro passo para o seu primeiro título de Grand Slam.

3-6 Com um ace, o seu terceiro no jogo, Stanislas Wawrinka conseguiu ganhar o primeiro set no confronto direto contra o espanhol. Ele venceu o primeiro set por 6-3.

WAWRINKA SALVA TRÊS BREAK POINTS E GANHA O PRIMEIRO SET !

3-5 Novamente Nadal não consegue colcoar a bola em quadra e o suiço tem a vantagem para fechar o set. SET POINT para Wawrinka.

3-5 Sacando com bastante efeito, Wawrinka salva mais uma chance de quebra com o terceiro erro seguido de devolução do espanhol. 40-40.

3-5 Nadal erra novamente a devolução, mas ainda tem uma chance de quebra. 30-40.

3-5 O espanhol errou devolução no segundo saque do Wawrinka. 15-40.

3-5 Após uma longa troca de bolas onde o suíço apenas se defendia, Nadal faz mais um winner de forehand. 0-40.

3-5 Nadal consegue um grande winner de devolução e coloca o Wawrinka em pressão. 0-30.

3-5 E o game já começa mal. Wawrinka tenta bater uma direita que bate no aro e vai para longe. 0-15.

3-5 Wawrinka saca em 5-3, tendo a chance de vencer o seu primeiro set no confronto entre os dois jogadores.

3-5 Com saque no corpo, Nadal confirma o seu game sem muita dificuldade.

2-5 Nadal anota o seu primeiro ace no jogo. Ele tem 40-15.

Nadal saca em 2-5 com bolas novas.

2-5 Com mais um primeiro saque potente, Wawrinka sai da pressão e, após Nadal errar a devolução, confirmou o game e lidera por 5-2.

2-4 Nadal reaje no game e ganha dois pontos seguidos. 40-30.

2-4 Wawrinka vai confirmando facilmente o seu serviço, com dois grandes primeiros saques e um winner com uma pancada de direita. 40-0.

2-4 Contando com dois erros não forçados por parte do Wawrinka, Nadal confirma o seu saque e o suiço saca em 4-2.

1-4 Nadal saca bem no backhand do seu adversário e salva a quebra. 40-40.

1-4 Após uma bela subida na rede, Wawrinka consegue finalizar o ponto com um voleio de backhand, break-point para Wawrinka. 30-40.

1-4 Mais um winner de backhand na paralela. Nadal saca pressionado em 30-30.

Tudo se encaminha para que esta seja a primeira vez em 12 jogos que Wawrinka ganhará um set contra Nadal.

1-4 Fazendo um saque e voleio, Wawrinka confirma a quebra e abre 3 games de vantagem diante de Nadal.

1-3 O suiço consegue fazer dois aces seguidos. Ele lidera o game por 40-15.

1-3 Wawrinka aproveitou que o espanhol não sacou tão bem quanto no primeiro game e, após longa troca de bola, Nadal errou um slice na rede e Wawrinka saca em 3-1.

WAWRINKA CONSEGUE A PRIMEIRA QUEBRA NO SET

1-2 Nadal tenta uma deixada, mas ela flutua e Wawrinka chega facilmente e consegue um winner de backhand na cruzada. 0-15.

1-2 O suiço manda um winner de esquerda na paralela, sem chances para o Nadal. Wawrinka confirma seu game.

1-1 Wawrinka vai comandando seu game facilmente, trabalhando bastante com o seu forehand no backhand do espanhol. 40-15.

1-1 Com um belo winner de forehand, Nadal confirma o seu game rapidamente por 40-0.

0-1 Mesmo colocando apenas uma vez o seu primeiro saque em quadra, Wawrinka contou com vários erros por parte de Nadal e confirmou o seu game de saque.FOTO: Nadal foi recebido com muitos aplausos quando entrou em quadra.

Foto: Reprodução/Twitter

06:43 Nadal venceu o sorteio e escolheu começar recebendo.

FOTO: O ex-número um do mundo, Pete Sampras, entrou na Rod Laver Arena carregando o troféu de simples da chave masculina do torneio. Em instantes, Nadal e Wawrinka começarão o jogo.

Foto: Reprodução/Twitter

06:40 Os tenistas já estão em fase de aquecimento dentro da quadra

06:00 Nos confrontos diretos entre Nadal e Wawrinka, o espanhol leva a melhor. Ele tem um incrível número de 100% de aproveitamento em 12 partidas. Nadal ainda não perdeu sets para o suiço desde o primeiro confronto profissionalmente entre eles, em 2007, neste mesmo torneio.

VÍDEO: Wawrinka comemorou bastante após sua vitória na semi final, classificando-o para sua primeira final de Grand Slam.

VÍDEO: Dimitrov e Nadal protagonizaram um dos melhores pontos deste Australian Open. Relembre no vídeo abaixo.

FOTO: Após perder ano passado para o sérvio, Wawrinka conseguiu uma vitória suada contra o número dois do mundo nas quartas de final do torneio. Foto: Reprodução/Reuters

Foto: Nadal perdeu apenas um set durante o Australian Open. O búlgaro Grigor Dimitrov venceu o primeiro set durante a sua partida contra o espanhol nas quartas de final, mas Nadal conseguiu virar o jogo e venceu por 3x1.

Foto: Reprodução/EPA

06:00 Campanha de Stanislas Wawrinka no torneio: 1x0 contra o cazaque Andrey Golubev (85º). 3x1 contra o colombiano Alejandro Falla (87º). Venceu por W.O contra o canadense Vasek Pospisil (30º). 3x0 contra o espanhol Tommy Robredo (18º). 3x2 contra o sérvio Novak Djokovic (2º). 3x1 contra o tcheco Tomas Berdych (7º).

06:00 Campanha de Rafael Nadal no torneio: 1x0 contra Bernard Tomic (57º) (venceu por desistência). 3x0 contra o australiano Thanasi Kokkinakis (570º). 3x0 contra o francês Gael Monfils (32º). 3x0 contra o japonês Kei Nishikori (17º). 3x1 contra o búlgaro Grigor Dimitrov (22º). 3x0 contra o suiço Roger Federer (6º).

06:00 "Acho que ele (Nadal) está jogando seu melhor tênis. Especialmente na sessão noturna, que a quadra fica mais lenta. Ele consegue fazer o jogo dele e ser agressivo. Eu já o enfrentei e perdi tantas vezes, mas vou tentar de novo. Sei o que preciso fazer, que preciso atacar, sacar muito bem, sempre pressioná-lo", explicou Wawrinka.

06:00 "É uma final de Grand Slam, um tipo diferente de partida das outras que joguei contra ele no passado. Ele está jogando melhor do que nunca e se prepara para ganhar de qualquer um hoje em dia. Se eu não jogar o meu melhor tênis, tenho certeza de que ele vencerá três sets contra mim. Não é uma final que penso que vou vencer jogando normalmente. Preciso jogar o meu melhor.", disse Nadal, em coletiva após a sua semi final contra Roger Federer.

06:00 Já Wawrinka, oitavo do mundo, conseguiu uma grande vitória nas quartas de final do torneio. Ele derrotou o ex-número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, em cinco sets. O suiço, ao alcançar a final, já estará como pelo menos 5º do mundo no novo ranking após o torneio. Caso ele seja campeão, será o novo número 3 do mundo.

06:00 Nadal, atual número 1 do mundo, confirmou seu favoritismo por ser o líder do ranking e já está somando pontos pois não jogou o torneio em 2013. Com isso, ele abrirá cerca de 4000 pontos em frente ao número 2 do mundo, Novak Djokovic.

06:00 Bom dia ! Começamos agora a transmissão da partida da final do Australian Open entre Rafael Nadal e Stanislas Wawrinka !