Rio Open e Brasil Open: o Brasil na rota do tênis mundial

No início do último ano, como corriqueiramente acontece, a ATP anunciou o calendário para a temporada 2014. Para surpresa de muitos, a entidade máxima do tênis mundial confirmou na época a realização do Rio Open, que começa neste sábado. O Brasil entrava em uma maré inesperada, já que o Brasil Open, que há anos deixará de ser novidade, também estava confirmado em São Paulo.



Dois eventos na turnê sul-americana e nas duas principais capitais brasileiras. Na época, a ATP admitiu que haviam oportunidades de crescimento na América do Sul. Eis que ela realmente se fez, e em pleno 'esquenta' do carnaval. Bom para os amantes do tênis. E coincidências a parte alguns detalhes já vinham mostrando que a porta de entrada estava um pouco mais escancarada. Basta lembrar das passagens recentes de Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer pelo país. Nem mesmo na saudosa 'era Guga' apostaríamos nisso.





O próprio Gustavo Kuerten foi um dos primeiros a exaltar não apenas a vinda de mais um evento de calibre para o Brasil, mas a relevância que a chegada de competições desse porte poderão ter para o tênis nacional. Afinal, apesar da carência na chave de simples, Bruno Soares e Marcelo Melo se fazem presentes nas duplas, além da equipe feminina que ingressou recentemente na Federations Cup.

O calendário duplicou. Também serão dois eventos WTA, um no próprio Rio Open e outro em Florianópolis (SC). Aliados ao Brasil Open, em São Paulo, se contempla um cenário animador. E fica a pergunta: saberão usufruir corretamente disso tudo? A torcida é para que a concorrência interna seja benéfica.

Rio Open: o maior da América do Sul

O Rio Open chega com status de maior torneio de tênis da América do Sul. Carregado por grandes investidores, destaque para o Grupo EBX e a IMG Wordwide que foram fundamentais para colocar a competição no calendário, de 15 a 23 de fevereiro. O evento não será apenas voltado para a ATP. Um dos grandes diferenciais do Rio Open foi o de abrir espaço, também, para as mulheres. Se a chave masculina, após o qualifying, será composta por 32 jogadores, na feminina o número será de 16.





Serão cinco top 20: Rafael Nadal, David Ferrer, Fabio Fognini, Tommy Robredo e Nicolás Almagro. E uma estrutura de grandes eventos do circuito mundial. Partidas simultâneas da ATP e da WTA, em um complexo que terá oito quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro. A quadra central terá capacidade para sete mil pessoas, enquanto a quadra 1 poderá receber 1.500 pagantes. A estimativa era de que, ao longo de toda a semana do evento, o Rio Open possa receber cerca de 70 mil pessoas.

A premiação também não deixa a desejar. Ao todo, 1,25 mi de dólares serão distribuídos durante a competição. O campeão na chave masculina irá embolsar 316 mil dólares, enquanto a campeã ficará com 43 mil dólares na conta. Nas duplas, o cheque será de pouco mais de 93 mil dólares.

Brasil Open: São Paulo se mantém no circuito





O Brasil Open (de 24/02 a 02/03) chega a sua 14ª edição, e mais uma vez a cidade de São Paulo será sede do hoje não mais principal evento de tênis no país. Ruim? Nem tanto. O torneio que tem como tradição receber bons e promissores nomes do tênis mundial não irá fugir à regra neste ano. O alemão Tommy Haas e Almagro serão as principais estrelas do evento, que também terá nomes como do argentino Juan Mônaco, ex-top 15. Todos na corrida pelo prêmio de 85,9 mil dólares. O torneio continua incluso na categoria 250, e mudanças foram tomadas após críticas de jogadores em 2013, principalmente em relação ao piso de saibro, montado quatro dias antes do início do torneio no ginásio do Ibirapuera. A organização confirmou a montagem de um miniestádio coberto e climatizado. Substituição ao Ginásio Mauro Pinheiro.

No local onde ficará a quadra principal, também foi confirmado o sistema de climatização. Um ganho considerável, ainda mais pelas altas temperaturas registradas na capital paulista neste início de ano. Inovações à parte, o maior ganho talvez seja na presença de Paulo Pereira, atual diretor executivo do torneio e com passagem pela ATP por mais de três décadas.

O Brasil entrou na rota do tênis mundial. Que por lá permaneça.