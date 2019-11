Esperança de um 2014 promissor para o tênis brasileiro?

O Rio Open chegou ao fim. O primeiro ATP 500 da história do país teve como campeões Rafael Nadal e Kurumi Nara. Para quem sempre gosta de olhar pelo lado negativo, já irá se lamentar pelo fato de nenhum brasileiro figurar nas finais – exceção feita a Marcelo Melo nas duplas, ainda assim ficando sem o título. Mas a grande verdade é que, tendo como base o início de temporada, há motivos para uma celebração, ainda que tímida, do cenário que se desenha para os brasileiros na ATP e na WTA, e o mérito é todo deles.

Thomaz Bellucci: O paulistano, que vive uma sina de amor e ódio com a torcida brasileira, ganhou o público nas arquibancadas do complexo do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Depois de um 2013 decepcionante, marcado por lesões e uma queda vertiginosa no ranking, Bellucci mostrou um ‘algo a mais’ neste início de temporada. Ocupando uma posição nada glamorosa na ATP, teve que participar do qualifying em praticamente todos os torneios em que esteve presente. Fez bom jogo contra Tsonga no Australian Open, onde havia vencido quatro jogos antes de confrontar o francês. Como de praxe, oscilou nos eventos sequentes em Vina Del Mar (caiu nas oitavas) e Buenos Aires (eliminado na estreia), mas ganhou o wild card da organização do Rio Open. Teve pela frente adversários com ranking melhor. Derrotou Santiago Giraldo e Juan Mônaco, ambos em três sets. Sempre nos altos e baixos, teve como aliado a torcida e soube controlar o nervosismo. Teve come mérito a variação de jogo. Sólido no fundo de quadra, também surpreendeu com subidas à rede. Diante de David Ferrer, número 4 do mundo, comprovou que ainda pode, hoje aos 26 anos, incomodar grandes nomes, assim como fez em um passado não muito distante com Nadal, Federer e Djokovic. Perdeu para o espanhol em um jogo duríssimo e marcado pelo ‘apagão’ dos refletores na quadra central. Se a última impressão é a que fica, Bellucci chega ao Brasil Open, em SP, motivado. Que seus conterrâneos joguem a favor.

Teliana Pereira: Aos 25 anos, Teliana Pereira não chegou à final do Rio Open. A brasileira perdeu para Zakopalova na semifinal, em uma partida onde cometeu inúmeros erros. Seu volume de jogo vinha sendo a chave da campanha no Rio Open, campanha essa que não foi manchada pela eliminação no ‘bater de portas’ da final. A tenista número 1 do país, assim como Bellucci, derrotou adversárias com ranking melhor – Cadantu e Mayr-Achleitner-, além de passar nas quartas de final pela romena Irina Begu, ex-top 40. Presente na chave principal do Australian Open em janeiro passado e sendo uma das principais figuras no retorno da seleção brasileira a uma eliminatória da Federations Cup, Teliana só tem a comemorar. Não possui nenhum grande golpe, mas tem um jogo sólido no fundo de quadra e raça de sobra. Fica a torcida para uma campanha similar no WTA de Florianópolis.

Bruno Soares e Marcelo Melo: A expectativa era grande em ver uma final entre os duplistas no Rio Open, mesmo que em lados opostos: Soares forma dupla com o austríaco Alexander Peya, e Marcelo Melo jogou ao lado do espanhol David Marrero. O sonho era possível, ainda mais com o histórico recente de ambos, mas a dupla colombiana Cabal e Farah desbancou Soares e Peya na semifinal e Melo e Marrero na finalíssima. Presentes nas finais ou semifinais de três dos quatro Grand Slams em 2013, Soares e Melo, que só atuam lado a lado na Copa Davis – e muito bem -, devem rivalizar ao longo da temporada, nos torneios e no ranking . Em Auckland, Melo, jogando com Julian Knowle, levou a melhor. No Brasil Open, Soares e Peya defendem o título do ano passado.