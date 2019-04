Depois de ser atropelada no primeiro set, Sharapova vira e conquista o Premier de Madrid

A final do Premier de Madrid foi um resumo da semana das duas finalistas, Maria Sharapova mostrou mais uma vez seu poder de recuperação, enquando Simona Halep vem se firmando cada vez mais no circuito e está entre as melhores tenistas da temporada. Depois de um primeiro set muito instável, Sharapova conseguiu se recuperar e faturou o Premier de Madrid, parciais de 1/6, 6/2 e 6/3.

O primeiro set mostrou total controle de Halep sobre o jogo de Sharapova, a jovem romena conseguia atacar facilmente e o jogo da adversária não encaixava. Com 15 erros não forçados no primeiro set, Sharapova viu Halep jogar com muita intensidade e vencer a primeira parcial por 6/1.

Logo após perder o primeiro set, Maria Sharapova conseguiu quebrar o serviço de Halep e criou confiança para arriscar mais seu jogo; após calibrar o saque e conseguir mais winners, Sharapova quebrou mais uma vez a adversária e deixou o jogo empatado, 6/2 no segundo set.

O terceiro set começou da mesma forma do segundo, a tenista russa conseguiu quebrar cedo o serviço de Simona Halep e não deu mais chances para a tenista romena que não conseguia se defender dos winners de Sharapova que administrou a vitória e após vencer o terceiro set em 6/3 levou o título do Premier de Madrid.

Com o título, Sharapova subirá duas posições no ranking da WTA nesta segunda-feira (12) e será a nova número 7 do mundo. A vitória em Madrid mostra a grande evolução da russa na superfície, após a derrota na semifinal de Roland Garros em 2011, Sharapova venceu sete títulos e perdeu apenas três jogos no saibro, de 49 disputados.