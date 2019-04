Em grande jogo, Sharapova vence Stosur e mantém favoritismo em Roland Garros

A russa Maria Sharapova garantiu mais uma vitória, neste domingo (01), e se mantém como a favorita ao título de Roland Garros, após vencer a experiente tenista australiana, Samantha Stosur. Com a vitória, Sharapova se classificou para as quartas de final do Grand Slam de Paris.

A vitória veio após muito esforço. Stosur exigiu muito do físico e conseguiu atacar a tenista número sete do mundo no ranking da ATP. Após seis games muito equilibrados e com algumas chances de quebra para Sharapova, Samantha Stosur conseguiu acelerar seu jogo e contou com erros no saque da rival para conseguir a primeira quebra de serviço do jogo, conquistando mais uma quebra no saque da russa, fechando o primeiro set em 6/3.

No começo da segunda parcial, as duas tenistas trocaram trocas de quebras de saque e o jogo continuou equilibrado como o primeiro set. Quando Stosur sacou em 4/4, Sharapova conseguiu boas devoluções e conseguiu quebrar o serviço da rival com seu jogo agressivo, mantendo a vantagem até o fim do segundo set, que foi vencido pela russa por 6/4. A partir do fim do segundo set, o nível de Sharapova aumentou muito e a russa não deu chances para Stosur que não conseguiu confirmar seus games de saque, fazendo com que Sharapova avançasse para as quartas de final com 6/0 na última parcial.

A próxima adversária de Maria Sharapova é a espanhola Garbine Muguruza, algoz de Serena Williams, a tenista espanhola passou para as quartas de final após triunfar sobre a tenista da casa, Pauline Parmentier, com parciais de 6/4 e 6/2.

Abaixo, os outros resultados do feminino deste domingo (1):

[18]Eugenie Bouchard (CAN) v. [8]Angelique Kerber (ALE), 6/1 6/2;

[14]Carla Suarez (ESP) v. Ajla Tomljanovic (CRO), 6/3 6/3.