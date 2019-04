Azarenka é eliminada de Wimbledon e Zvonareva vence uma partida de Grand Slam após dois anos

O terceiro dia do torneio de Wimbledon, em Londres foi marcado pela eliminação da ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka, a tenista venceu seu primeiro jogo e conseguiu arrancar um set da jovem Bojana Jovanovski, mas perdeu para o físico e caiu na segunda rodada do terceiro Grand Slam do ano. Outras 10 cabeças de chave jogaram nesta quarta-feira (25) e apenas duas foram eliminadas, além de Azarenka.

A chinesa número 2 do mundo, Na Li, venceu com tranquilidade e cedeu apenas quatro games para a austríaca Yvonne Meusburger e agora enfrenta a jovem Barbora Strycova que eliminou a cabeça de chave número 32 do torneio, Elena Vesina. Quem também cedeu apenas quatro games foi a polonesa Agnieszka Radwanska, a número 4 do mundo foi semifinalista no último ano e após vencer a australiana Casey Dellacqua declarou que o objetivo da temporada é vencer Wimbledon.

A vencedora de 2011 do torneio, Petra Kvitova atropelou a alemã Mona Barthel, perdendo apenas dois games. Kvitova jogará na terceira rodada contra a penta campeã em Londres, Venus Williams, que venceu Kurumi Nara por 7/6 e 6/1. O último título de Venus em Wimbledon foi em 2008 e a norte-americana vem fazendo temporadas medianas desde que foi diagnosticada com uma grave doença, que confunde o sistema imunológico.

A russa Vera Zvonareva venceu uma partida de Grand Slam depois de 2 anos, a russa havia vencido em Londres no ano de 2012 e após maus resultados se afastou do circuito, voltando só neste ano. Zvonareva venceu um jogo duro contra a tenista da casa Tara Moore, parciais de 6/4 6/7 e 9/7.

Nesta quinta-feira (26) a número 1 do mundo, Serena Williams entra em quadra contra a jovem Chanelle Scheepers. Maria Sharapova, Ana Ivanovic, Eugenie Bouchard, Simona Halep e a atual finalista de Wimbledon, Sabine Lisicki também jogam no All England Club.

Confira abaixo todos os resultados do terceiro dia de jogos em Wimbledon:

Na Li (CHN) x Yvonne Meusburger (AUT), 6/2 6/2

Agnieszka Radwanska (POL) x Casey Dellacqua (AUS), 6/4 6/0

Petra Kvitova (TCH) x Mona Barthel (ALE), 6/2 6/0

Bojana Jovanovski (SER) x Victoria Azarenka (BLR), 6/3 3/6 7/5

Dominika Cibulkova (ESL) x Alison Van Uytvanck (BEL), 3/6 6/3 8/6

Lauren Davis (EUA) x Flavia Pennetta (ITA), 6/4 7/6(4)

Caroline Wozniacki (DIN) x Naomi Broady (GBR), 6/2 6/3

Ekaterina Makarova (RUS) x Misaki Doi (JAP), 7/5 6/4

Lucie Safarova (TCH) x Polona Hercog (ESV), 7/6(7) 7/5

Venus Williams (EUA) x Kurumi Nara (JAP), 7/6(4) 6/1

Barbora Strycova (TCH) x Elena Vesnina (RUS), 6/4 6/2

Vera Zvonareva (RUS) x Tara Moore (GBR), 6/4 6/7(3) 9/7

Zarina Diyas (KAZ) x Kristina Mladenovic (FRA), 7/6(4) 6/4

Caroline Garcia (FRA) x Varvara Lepchenko (EUA), 7/5 6/3

Shuai Peng (CHN) x Maria Kirilenko (RUS), 6/0 6/3

Ana Konjuh (CRO) x Yanina Wickmayer (BEL), 3/6 6/2 6/2

Tereza Smitkova (TCH) x Coco Vandeweghe (EUA), 6/3 7/6(4)

Michelle de Brito (POR) x Jarmila Gajdosova (AUS), 6/3 4/6 6/3