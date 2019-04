Serena Williams e Maria Sharapova atropelam e ficam a duas vitórias de possível duelo

As favoritas a vencer o torneio de Wimbledon entraram em quadra nesta quinta-feira (26), no complexo do All England Club. Serena Williams, cinco vezes campeã em Londres e atual número 1 do mundo passou com facilidade mais uma vez e depende agora de mais duas vitórias para o esperado confronto contra Maria Sharapova, que venceu em Wimbledon uma vez, justamente em cima de Serena.

Serena Williams conseguiu fechar sua partida em apenas 49 minutos e com duplo 6/1 venceu a sul-africana Chanelle Scheepers, que não conseguiu jogar diante do saque da norte-americana e venceu apenas 25 pontos na partida, enquanto Serena conseguiu anotar 52 tentos. Do mesmo lado da chave, Maria Sharapova conseguiu encaixar bem seu saque e novamente venceu com tranquilidade, parciais de 6/2 e 6/1 sobre a suíça Timea Bacsinszky.

Outras quatro cabeças de chave venceram neste quarto dia de jogos em Londres e agora se enfrentam pela terceira rodada do torneio. A atual vice-campeã do torneio, Sabine Lisicki, venceu a tcheca Karolina Pliskova por 6/3 e 7/5, e enfrenta a sérvia Ana Ivanovic, semifinalista em 2007, que venceu com facilidade Jie Zheng com parciais de 6/4 e 6/0. Quem também já tem duelo marcado é a jovem Eugenie Bouchard, campeã juvenil do torneio em 2012, que venceu Silvia Soler por 7/5 e 6/1. Bouchard enfrenta a veterana Andrea Petkovic, que precisou de três sets para passar por Irina Camelia Begu, parciais de 6/4, 3/6 e 6/1.

Vera Zvonareva, que havia vencido na quarta-feira (25) sua primeira partida em um Grand Slam desde 2012, conseguiu mais uma vitória e se garantiu na terceira rodada do torneio. A russa, que foi finalista em Wimbledon no ano de 2010, aplicou um duplo 6/4 sobre a croata Donna Vekic e agora enfrentará a cazaque Zarina Diyas. Zvonareva, que já foi número 2 do mundo, atua no momento a 566º posição do ranking da WTA e após as duas vitórias no terceiro Grand Slam da temporada, já estará entre as 250 melhores tenistas do circuito a partir da próxima semana.

Abaixo, todos os resultados do quarto dia de jogos no complexo do All England Club

Serena Williams (EUA) x Chanelle Scheepers (AFS), 6/1 6/1

Maria Sharapova (RUS) x Timea Bacsinszky (SUI), 6/2 6/1

Angelique Kerber (ALE) x Heather Watson (GBR), 6/2 5/7 6/1

Ana Ivanovic (SER) x Jie Zheng (CHN), 6/4 6/0

Eugenie Bouchard (CAN) x Silvia Soler (ESP), 7/5 6/1

Zarina Diyas (CAZ) x Carla Suarez (ESP), 7/6(12) 5/7 6/2

Sabine Lisicki (ALE) x Karolina Pliskova (TCH), 6/3 7/5

Andrea Petkovic (ALE) x Irina Begu (ROM), 6/4 3/6 6/1

Kirsten Flipkens (BEL) x Lourdes Dominguez Lino (ESP), 6/2 6/1

Alize Cornet (FRA) x Petra Cetkovska (TCH), 6/4 5/7 6/3

Madison Keys (EUA) x Klara Koukalova (TCH), 7/5 6/7(3) 6/2

Yaroslava Shvedova (CAZ) x Kaia Kanepi (EST), 6/3 6/7(4) 6/2

Alison Riske (EUA) x Camila Giorgi (ITA), 7/5 6/2

Vera Zvonareva (RUS) x Donna Vekic (CRO), 6/4 6/4