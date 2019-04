Em lados opostos, Bruno Soares e Marcelo Melo decidem Masters 1000 de Toronto

Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo estão na final do Masters 1000 de Toronto, porém, em lados opostos da quadra. Os mineiros possuem parceirias de longa data no circuito e já se enfrentaram em alguns torneios, disputando apenas uma final, vencida por Melo no torneio de Auckland, em janeiro deste ano. Soares jogará ao lado do austríaco Alexander Peya, enquanto Melo estará com Ivan Dodig na disputa do torneio.

Soares e Peya eliminaram na semifinal os cabeças de chave número 3 da competição, Nenad Zimonjic e Daniel Nestor, com parciais de 6/4 e 7/6 (10-8). A vitória colocou a dupla em sua segunda final consecutiva no torneio do Canadá, onde ambos se sagraram campeões em 2013. Melo e Dodig fizeram um jogo impecável diante da dupla sensação do torneio, Marin Cilic e Santiago Gonzalez, que eliminaram os irmão Bryans da competição. Em um rápido jogo com boas variações, o brasileiro e o croata despacharam a dupla com parciais de 6/3 e 6/2.

A final também vale a liderança dos brasileiros no ranking da ATP. Atualmente, a dupla figura a segunda posição do ranking de duplas, enquanto Bruno está na terceira colocação. Já Marcelo Melo, ocupa sozinho o sexto lugar de duplas, e com o possível triunfo diante de Bruno, conquistaria a terceira posição do ranking. O duelo acontece na tarde deste domingo (10).