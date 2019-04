Djokovic joga mal, perde para Robredo e está fora do Masters 1000 de Cincinnati

Após conquistar o bicampeonato em Wimbledon em um jogo dramático contra Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic caiu precocemente nos Masters do US Open Series. Foi facilmente derrotado por Tsonga em Toronto, que se sagraria campeão mais tarde, e deu adeus a Cincinnati após perder para o veterano espanhol Tommy Robredo, cujo retrospecto mostrava 6 x 1 para o líder do ranking, e cuja única derrota para o adversário havia acontecido no extinto carpete em 2005.

Hoje as tradicionais devoluções não funcionaram, e assim, Djokovic não conseguiu imprimir seu ritmo. Situação semelhante viveu Andy Murray ano passado após se tornar o primeiro britânico a conquistar Wimbledon desde Fred Perry em 1936, parece que o fato de ter conquistado um torneio tão importante acaba tirando o foco do jogador durante os torneios preparatórios para o US Open. Com bolas rápidas e saques potentes, Robredo encurtou os pontos e se deu bem jogando nos erros do adversário, acertando 25 winners sobre o número 1 do ranking.

Ao sérvio resta lamentar também mais uma oportunidade perdida de conquistar o título em Cincinnati, visto que é o único Masters que ainda não conquistou na carreira, o que poderia fazer deste o pioneiro a conquistar todos os Masters da temporada, junto ao ATP Finals. Djokovic defendia a final em Toronto do ano passado, porém não sofrerá danos na pontuação pós Cincinnati por ter caído na mesma fase no ano passado. Por outro lado, perde a chance de se distanciar de Rafael Nadal, que lesionado, não defendeu o título em Ohio e no Canadá e perderá 2 mil pontos, ou até mais, se não jogar o US Open, onde também defende o título.

O último Grand Slam da temporada começa no próximo dia 25, e o atual campeão Nadal ainda é dúvida. Com isso, as chances de Federer e Murray ficam maiores para alcançarem as semifinais em Nova York, dependendo da chave, caso o espanhol realmente fique de fora.

O Masters 1000 de Cincinnati segue com os sempre favoritos Federer e Murray na luta pelo título. O suíço enfrenta Murray nas quartas, e se nenhuma surpresa acontecer, um dos dois deverá estar na final. Ambos sofreram em seus jogos de estreia, visto que as condições de umidade e da quadra deixam o jogo mais rápido em relação à Toronto.