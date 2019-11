Wozniacki chega novamente à final do US Open após desistência de Shuai Peng

Ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki se garantiu na final feminina do US Open, mas não da maneira que todos esperavam. Após ganhar o primeiro set por 7 a 6 contra a chinesa Shuai Peng e estar vencendo o segundo set por 4 a 3, Wozniacki viu sua adversária sofrer com problemas físicos e abandonar a partida, garantindo-se assim na final do último Grand Slam do ano.

Mais estável no primeiro set, Peng aproveitava-se dos erros de Wozniacki para ficar a frente do placar e, por duas vezes, esteve com uma quebra de vantagem, em 4-3 e 6-5. Porém, nos momentos decisivos, a chinesa acabou entregando pontos de graça e dando espaço para que a dinamarquesa reagisse e vencesse o tie break de forma tranquila, em 7-1.

No segundo set, Wozniacki teve seu saque quebrado logo no primeiro game, mas reagiu e chegou a abrir 4-1. Quando Peng começava a se recuperar no set, chegando a quebrar o saque de Wozniacki novamente e diminuindo o placar para 4-3, a chinesa começou a sentir o físico, sofrendo com cãibras e insolação e, após uma tentativa heroica de permanecer no jogo, abandonou a partida chorando e saiu de quadra na cadeira de rodas, mas aplaudida de pé pelos presentes na quadra Artur Ashe e consolada pela adversária. Número 39 do mundo e multicampeã em torneios de duplas, Peng, de 28 anos, alcançou no US Open sua melhor campanha em Grand Slams.

Wozniacki, de 24 anos, volta à final do US Open cinco anos depois. Em 2009, foi derrotada na final pela belga Kim Clijsters. Atual número 11 do mundo, a dinamarquesa vai em busca de seu primeiro título em Grand Slam e enfrentará na final a vencedora do confronto entre Serena Williams e Ekaterina Makarova.