Fognini surpreende Nadal, evita reedição de Roland Garros e está na final do Aberto do Rio

Foi a primeira derrota de Rafael Nadal no Brasil. Atual campeão do Aberto, o ex-número 1 do mundo foi surpreendido pelo italiano Fabio Fognini e se despediu do torneio. Vencedor da semifinal por 2 sets a 1 (1/6, 6/2 e 7/5), o italiano número 28 do ranking da ATP levantou o público presente e classificou-se à final, onde enfrentará o espanhol David Ferrer, que derrotou o austríaco Haider-Maurer por 7/5 e 6/1 na outra semifinal.

A decisão do Aberto do Rio será neste domingo (22), às 18h (Brasília), no Jockey Club Brasileiro, onde David Ferrer, tênista participante melhor rankeado e favorito ao título, medirá forças contra Fabio Fognini, surpresa do torneio que entra motivado e com o apoio da torcida após uma semifinal espetacular. Pelo WTA, a decisão dos simples ficará por conta de Sara Errani e Anna Schmiedlova.

Após dois sets de larga vantagem, vaga na final é decidida na última bola

Certeiro em todas as suas decisões, Nadal manteve o controle de todo o primeiro set e não enfrentou dificuldades para fechar com parcial de 6/1 em apenas 35 minutos de confronto. Fognini mostrava-se afobado e arriscava demais nas bolas paralelas, errando lances bobos e aumentando cada vez mais a vantagem de seu adversário. No quarto game, desperdiçou três game points e acabou derrotado, vendo o espanhol abrir vantagem de 4/0 no primeiro set. Por fim, Nadal ainda reclamou da arbitragem em uma bola que riscou a linha, mas não teve dificuldades para encerrar o passeio.

Mas o que parecia se encaminhar para uma vitória tranquila, virou uma belíssima reação de Fognini. Mesmo sendo derrotado no primeiro game, o italiano reagiu apostando na velocidade, obrigando Nadal a se movimentar bastante. O ‘rei do saibro’, apelido conquistado pelas suas vitórias incríveis neste piso, viu-se acuado e sem conseguir encaixar nenhuma contra-golpe. Fognini manteve-se perfeito no segundo set, aplicando jogadas de efeito e atingindo a perfeição nas bolas curtas. Abrindo boa vantagem, precisou apenas administrar o confronto para fechar o segundo set com parcial de 6/2, obrigando a disputa do tie-break.

Se a partida foi marcada por enormes vantagens nos sets anteriores, o terceiro e mais decisivo foi totalmente o contrário. Nadal e Fognini travaram o duelo mais demorado da partida, onde nenhum dos participantes conseguiu abrir mais de um game de distância. Enquanto o italiano surpreendia a todos novamente dando velocidade ao jogo, o espanhol mantinha-se executando bolas milimétricas. Em arrastados dez games disputados, o empate por 5/5 permanecia no placar.

Aproximando-se do momento decisivo, os dois sets restantes foram de tirar o fôlego de todos os presentes no Jockey Club Brasileiro. Após estar com o revés de 30/0, Nadal foi buscar o resultado, mas terminou derrotado. No último, outro empate por 40/40, mas foi Fognini que precisou de três match points para então, em devolução espetacular após uma belíssima recuperação, fechar o terceiro set em 7/5 e garantir sua vaga na decisão.

David Ferrer derrota Haider-Maurer e também avança

Na outra semifinal do torneio, o espanhol David Ferrer não teve dificuldades para derrotar o austríaco Haider-Maurer por dois sets a zero (7/5 e 6/1) e garantir sua vaga na final do Aberto do Rio. O número nove do ranking do ATP, que contou com boa parte da torcida presente no Jockey Club Brasileiro, comentou que esperava enfrentar seu compatriota Rafael Nadal na decisão, mas terá pela frente o italiano Fabio Fognini.

Em um primeiro set bastante disputado, David Ferrer sofreu com seu oponente que insista em dar velocidade durante suas jogadas. Porém, sabendo administrar o confronto e mostrando sua qualidade, manteve o domínio e fechou o primeiro set com parciais de 7/5. Ferrer contou com o apoio dos brasileiros presentes no Jockey Club, muito por rivalidade contra Haider-Maurer, que eliminiou o brasileiro João "Feijão" Souza nas quartas de final do torneio.

Se o austríaco deu trabalho no primeiro set, a boa atuação não se repetiu durante o segundo. Acusando cansaço e exaltando-se durante a partida, o que rendeu vaias, bolas arremessadas para o ar e raquetes sendo jogadas no chão, Haider-Maurer foi presa fácil para os golpes de Ferrer que, com facilidade e pouco menos de trinta menos, fechou o segundo set por 6/1.