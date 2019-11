Fognini não repete boa atuação, Ferrer vence e conquista o Aberto do Rio

Esperava-se que David Ferrer reeditasse a decisão de Roland Garros 2013 contra Rafael Nadal, mas Fábio Fognini estragou qualquer previsão de um clássico entre compatriotas. Porém, quem acreditava em uma possível surpresa italiana, viu a regularidade espanhola prevalecer e sair com o troféu. O número nove do mundo precisou de apenas 1h23 para fechar o confronto em dois sets a zero (6/2 e 6/3) e conquistar o título do ATP simples do Rio Open de Tênis.

Pelo circuito profissional, Ferrer segue com 100% de aproveitamento contra Fognini, somando cinco vitórias em cinco confrontos. Entre os 23 títulos conquistados pelo tenista no ATP simples, esta foi a décima segunda vitória no saibro. Também pelo Rio Open, Sara Errani conquistou o título pelo WTA simples após vencer a eslovaca Anna Schmiedlova. Nas duplas, Klizan e Oswald sagraram-se campeões no masculino, enquanto Bonaventure e Peterson levantaram o troféu pelo feminino.

Fognini não repete boa atuação e Ferrer leva o título

O início de Fábio Fognini lembrava a semifinal contra Nadal. Apagado e nervoso, o italiano não conseguia quebrar os precisos saques de David Ferrer e não obtinha sucesso nas jogadas de efeito, essas que tanto deram resultado na fase anterior. Em determinado momento do primeiro set, irritou-se com a marcação de arbitragem e até mesmo com a provocação de um torcedor na arquibancada, onde arremessou sua raquete no chão e tentou chutar a bola que vinha em sua direção.

Os aces de Fognini, tão importantes na partida contra Nadal, também não se encaixavam, o que rendeu duas duplas faltas para si. Outro fato que marcou o primeiro set foram as rápidas perdas de vantagem do italiano que, em três games, abriu 30/0 no marcador, mas cedeu a reação do espanhol. Ferrer também errava, como em uma fraca deixada simples, onde desperdiçou o ponto praticamente ganho, mas nada que influenciasse em sua atuação.

Ferrer seguia intacto, sendo quebrado em apenas uma oportunidade, já no sétimo game. Repetindo a boa atuação que realizou contra Haider-Maurer, o espanhol também contava com a sorte, aproveitando-se de erros de seu adversário enquanto próximo a rede. O primeiro set marcou o duelo afobação e baixo rendimento do italiano contra a serenidade e precisão do número nove do mundo, que fechou o placar em 6/2 em 42 minutos de partida.

Mas quem acreditava na reação de Fognini, crendo que poderia repetir o espetáculo apresentado contra Rafael Nadal, decepcionou-se durante o segundo set. Os parâmetros eram idênticos aos do primeiro: descontrole emocional do italiano contra a precisão de Ferrer. Mesmo com as boas subidas e recuperações, os pontos salvos eram facilmente recuperados pelo espanhol, que não se sentiu ameaçado em nenhum momento da partida.

Com pouco mais de uma hora de partida, Fognini já havia recebido duas faltas antidesportivas, uma incluindo o fato de arremessar sua raquete ao fundo da quadra, por muito pouco não acertando uma assistente que estava próxima. Se o italiano recebia sonoras vaias vinda da arquibancada, o mesmo era retribuído em aplausos para Ferrer, que seguia exibindo seu repertório de belas e rebuscadas jogadas durante todo o segundo set.

Seguindo com a sequência de saques quebrados, Fognini ainda esboçaria uma pequena reação com um triplo break-point e dois games vencidos em seguida, mas nada que mudasse o confronto. Um breve resumo da partida veio exatamente no ponto do título: rebatida forte de Fognini, recuperação espetacular de Ferrer e devolução na rede por parte do italiano. Set fechado por 6/3 em 1h23 de partida. David Ferrer é campeão do Rio Open 2015.

Sara Errani conquista o título no WTA simples

Com parciais de 7/6 e 6/1 e 1h52 de confronto, Sara Errani - número 16 do mundo - derrotou a eslovaca Anna Schmiedlova - 75ª colocada - por dois sets a zero e conquistou o título do WTA simples no Aberto do Rio. Este foi o seu oitavo título na carreira, onde sete foram conquistados no saibro. A tênista também sobe no ranking geral da categoria, tornando-se a italiana melhor colocada.

Enfrentando sol forte na tarde do Rio de Janeiro, o primeiro set foi marcado pela igualdade, sendo decidido apenas no tie-break. Com dificuldade para confirmar os serviços e apenas duas defesas de saque, foram necessários 13 games para que alguém abrisse a vantagem inicial. Empatadas numéricamente por 6/6, pesou a experiência da italiana no momento decisivo, onde saiu vitoriosa por 7 a 2.

Aproveitando a vantagem, Errani permaneceu tranquila não teve dificuldades contra uma Schmiedlova visivelmente afobada no segundo set. Quebrando os dois primeiros games do serviço, abriu larga vantagem e precisou apenas administrar até o fim. A sua sétima quebra de saque na partida foi o ponto final para a conquista do título, fechando a segunda etapa por 6/1.

Favorita ao título e cabeça de chave, a atual campeã não teve vida fácil durante o Aberto do Rio. O confronto mais difícil e marcante da italiana foi exatamente contra Bia Haddad, pela fase de quartas-de-final da competição. Errani salvou três match points e contou com a desistência da brasileira no último set para sair com a vitória. Na semifinal, teve pela frente a sueca Johanna Larsson, onde saiu vitoriosa por dois sets a zero (7/5 e 6/3).