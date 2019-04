Copa Davis 2015: Thomaz Bellucci x Leonardo Mayer (1-3)

Obrigado a todos que nos acompanharam. Infelizmente o Brasil não saiu com a vitória no segundo jogo das oitavas de final da Copa Davis. Amanhã, Marcelo Melo e Bruno Soares enfrentam Delbonis e Schwartzman pelas duplas. Já no domingo teremos Bellucci contra Berlocq e Feijão contra Mayer. Até a próxima!

FIM DE JOGO! Bellucci tinha o quarto set na mão, mas inacreditávelmente despediçou a chance de vitória. Após o erro, Mayer só precisou fechar o serviço para conseguir a vitória. Derrota baseada em erros do brasileiro. Torcida argentina comemora o empate na chave da Copa Davis, placar de geral de 1 a 1.

4º SET, 9º GAME: Saque perfeito de Leonardo Mayer para fechar o quatro set por 6/4. Vitória do argentino.

4º SET, 9º GAME: Match Point Leonardo Mayer.

4º SET, 8º GAME: Inacreditável o game que perde Thomaz Belluci. Brasileiro vencia por 40-0, mas permitiu o empate. Logo depois, teve quatro chances de fechar, mas não completou por erros não-forçados. Após três bolas na rede e duas devoluções mal feitas, Mayer consegue a recuperação inesperada e vence o oitava game. Saca para o jogo.

4º SET, 7º GAME: Mayer se enrola, comete erros, mas consegue fechar o sétimo set após boa sequencia de saques. Argentino vence por 4/3.

4º SET, 6º GAME: Excelente paralela de Bellucci, para fechar o sexto game com vitória. Mesmo com rali, brasileiro empata o set: 3/3!

4º SET, 5º GAME: Mayer é soberano no quinto game e fecha com vitória, sem dificuldades. Placar de 3/2 favorável ao argentino.

4º SET, 4º GAME: Belluci supera vantagem de Mayer, se recupera no game e vence após dois bons saques. Brasil empata, 2/2.

4º SET, 3º GAME: Novo erro de Bellucci, dessa vez na devolução. Mayer fecha o game com vitória: 2/1.

4º SET, 3º GAME: Bellucci se irrita com erro na devolução e atira raquete no chão. Brasileiro tinha a chance de abrir vantagem na quebra de set, mas desperdiçou.

4º SET, 2º GAME: Bellucci assusta, permite reação de Mayer, mas fecha o segundo game na terceira oportunidade que teve. Brasil empata, 1/1.

4º SET, 1º GAME: Mayer aproveita os erros de Belluci e vence o primeiro game do quarto set. Argentino demonstra cansaço e brasileiro afobação. 1/0.

FIM DE TERCEIRO SET! Bellucci é amplamente superior desde o primeiro ponto. Realiza duas quebras de saque, diminuiu a vantagem de Mayer e segue vivo no confronto. Vamos para o quarto set!

3º SET, 7º GAME: Bellucci fecha o terceiro set em 6/1. Brasileiro diminuiu a vantagem de Mayer e segue vivo no confronto.

3º SET, 6º GAME: Grande bola paralela de Bellucci, para fechar com vitória no sexto game. Placar de 5/1, com brasileiro sacando para o set.

3º SET, 5º GAME: Firme, Bellucci confirma o serviço com uma bela direita. Brasileiro tem a vantagem por 4/1, contra o Mayer aparentemente desanimado neste terceiro set.

3º SET, 4º GAME: Mayer vence o seu primeiro game no terceiro set. Placar segue favorável para Bellucci: 3/1.

3º SET, 3º GAME: Terceiro game seguido vencido por Thomaz Bellucci. Com direito a aces e erros não forçados, brasileiro abre boa vantagem no terceiro set. 3/0.

3º SET, 2º GAME: EMPOLGOU! Bellucci opera boas devoluções, quebra o saque de Mayer e vence o segundo game! 2/0!

3º SET, 1º GAME: Bellucci começa o terceiro set com mais vontade, forçando e acelerando o jogo. Estratégia dá certo e brasileiro vence o primeiro game. 1/0.

FIM DO SEGUNDO SET! Mayer é superior, aproveita o desequilibrio de Bellucci e vence por dois sets a zero. Argentino realiza excelente partida e não sente dificuldades para abrir vantagem.

2º SET, 9º GAME: Mayer fecha o serviço e encerra o segundo set com vitória por 6/3. Argentino abre 2 a 0 no geral.

2º SET, 8º GAME: Game para Bellucci, que perde por 5/3. Mayer saca para o set. Brasileiro precisa quebrar se ainda sonha com a vitória neste segundo set.

2º SET, 7º GAME: Após conferência da arbitragem, Mayer fecha o sétimo game com ace. Bellucci tem o saque, mas cederá o set para o argentino em caso de quebra. Placar de 5/2.

2º SET, 6º GAME: Bellucci se recupera a e vence o sexto game. Brasileiro volta a entrar com fortes saques e vence após erro não-forçado de Mayer. 4/2.

2º SET, 6º GAME: Thomaz Bellucci parece abatido e perdido no jogo. Mayer não tem dificuldades e é empurrado pelos argentinos que fazem festa nas arquibancadas.

2º SET, 5º GAME: Desvantagem de Bellucci apenas aumenta o segundo set. Mayer é perfeito e confirma o serviço após 40-0 de vantagem. Placar de 4/1 para o argentino no segundo set.

2º SET, 4º GAME: Bellucci abre 30-0, perde vantagem e é derrotado por Leonardo Mayer no quarto game. Brasileiro tem o primeiro saque quebrado do segundo set. 3/1.

2º SET, 3º GAME: Leonardo Mayer abre 40-0 em dois erros não-forçados e uma deixada simples de Bellucci que parou na rede. Com a enorme vantagem, fecha o terceiro game com ace. 2/1 para o argentino.

2º SET, 2º GAME: Bellucci começa bem, abre 30-0, mas permite reação de Mayer. Mas argentino comete dois erros não-forçados e vitória no game é do brasileiro. 1/1.

2º SET, 1º GAME: Thomaz Bellucci novamente falha na afobação, força demais nas rebatidas e é derrotado no primeiro set. 1/0 para Leonardo Mayer.

FIM DO 1º SET! Leonardo Mayer novamente quebra o saque de Thomaz Belluci e vence o primeiro set por 6/4.

1º SET, 10º GAME: Mayer já desperdiçou três set points no 10 game. Agora tem o quarto.

1º SET, 9º GAME: Após ser quebrado, Bellucci sofre a virada. Mayer abre 40-0, brasileiro tenta reagir, mas fecha o serviço com ace. 4/5.

1º SET, 8º GAME: Após quebrar o saque de Mayer, Bellucci é quebrado. Argentina empata o placar por 4/4.

1º SET, 7º GAME: Thomaz Belluci realiza a primeira quebra o serviço do primeiro set e tem vantagem sobre Leonardo Mayer. Placar geral de 4/3.

1º SET, 6º GAME: Bellucci abre 40-0, permite reação de Mayer para 40-30, mas fecha ao serviço com um belo ace. 3/3.

1º SET, 5º GAME: Leonardo Mayer confirma o serviço após bons saques. Bellucci ainda tentou se recuperar saindo de 40-0 para 40-30, mas o argentino não desperdiçou o último game point. 3-2.

1º SET, 4º GAME: Saques acelerados e precisos de Bellucci decidem o game. Sem chances para Mayer. Brasil empata a disputa, 2-2.

1º SET, 3º GAME: Mayer e Bellucci reclamam de arbitragem por duas bolas que teriam riscado a linha ou indo pra fora. Com uma decisão favorável para cada, Mayer confirmou o serviço após bons saques. 2-1 para a Argentina.

1º SET: Outro ace de Bellucci! Brasileiro fecha o segundo set, 1-1 no primeiro set.

1º SET: Ace de Thomaz Belluci: 40-15.

1º SET: Erro não forçado de Belluci e, em seguida, erro na devolução. 15-15.

1º GAME: Bellucci erra a devolução e Mayer vence o primeiro game. 1-0, para o argentino.

1º GAME: Mayer abre 40-30 e saca para o game.

1º GAME: Boa devolução de Bellucci, 15-15.

1º GAME: Ace de Mayer! 15-0.

PRÉ-JOGO Thomaz Bellucci e Leonardo Mayer já estão na quadra realizando o trabalho de aquecimento.

VITÓRIA BRASILEIRA! Com quase cinco horas de partida, Feijão fecha o quinto set por 6/3 diante de Berlocq, encerra a partida com triunfo por três sets a dois e leva o Brasil a primeira vitória no confronto direto contra a Argentina pela Copa Davis!

VITÓRIA BRASILEIRA! VENCE FEIJÃO! No último set, 6/2 e vitória com placar de três sets a dois para o brasileiro! Estreia com vitória na primeira fase da Copa Davis 2015!

PRÉ-JOGO Duplo Match Point para Feijão!

PRÉ-JOGO Mais uma quebra de Feijão! Cinco a dois no quinto set e o brasileiro vai sacar para a partida.

PRÉ-JOGO Feijão encerra o sexto game do quinto set com vitória, 4 a 2. Dois aces para o brasileiro e boas paralelas de esquerda.

PRÉ-JOGO Berlocq é superior no quinto game e fecha com vitória. Placar de três a dois no quinto set.

PRÉ-JOGO Aproveitando o saque, Feijão fecha o quarto game com vitória. Geral de três a um no quinto set.

PRÉ-JOGO Feijão opera a primeira quebra de saque do jogo e fecha o 3 game. Dois a um para o brasileiro.

PRÉ-JOGO No confronto antecessor, Feijão e Berlocq vão duelando em partida que está no 5º set. Parciais de 4/6, 6/3, 7/5, 6/3, respectivamente.

PRÉ-JOGO Caso o Brasil derrote a Argentina, pegará o vencer de Croácia e Sérvia na fase de quartas de final do chaveamento mundial da Copa Davis 2015.

PRÉ-JOGO Já Leonardo Mayer é o atual número 29 de mundo no ranking geral da ATP. Poucas posições abaixo da sua melhor marca na história (25º), é o argentino melhor colocado no ranking.

PRÉ-JOGO Ex-número 1 do ranking brasileiro, Thomaz Bellucci ocupa o atualmente o 87º lugar no ranking da ATP. Brasileiro responsável por re-colocar o país no Grupo Mundial, agora tem a missão de fazê-lo avançar de fase na Copa Davis.

PRÉ-JOGO Amargando agora três eliminações consecutivas em estreias de torneios, desempenho que o fez perder a condição de número 1 do Brasil para João "Feijão" Souza. Thomaz Bellucci entra para o confronto contra Leonardo Mayer em má fase.

PRÉ-JOGO Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Bellucci x Mayer , partida eliminatória pela Copa Davis 2015. Fique conosco!