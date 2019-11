Bellucci exagera nos erros, Mayer vence e empata eliminatória pela Copa Davis

Após a vitória de Feijão diante de Berlocq, cabia a Thomaz Bellucci a responsabilidade de encaminhar a classificação brasileira para a próxima fase da Copa Davis. Porém, diferente da boa atuação de seu compatriota, o 87 colocado foi derrotado por três sets a um (6/4, 6/2, 1/6 e 6/3) diante de Leonardo Mayer, número 29 no ranking da ATP, em quase quatro horas de partida. Mesmo desligado no início do confronto, o segundo melhor tenista brasileiro rankeado parecia exercer uma reação, mas falhou no momento decisivo, jogando o triunfo de bandeja nas mãos do argentino, empatando o chaveamento.

Brasil e Argentina se enfrentam pela primeira fase da Copa Davis, com placar momentaneamente empatado em 1 a 1, após vitórias de Feijão (BRA) e Mayer (ARG). Amanhã, Marcelo Melo e Bruno Soares enfrentam Delbonis e Schwartzman pelas duplas. Já no domingo teremos Bellucci contra Berlocq e Feijão contra Mayer. O país vencendor enfrentará Croácia ou Sérvia pelas quartas-de-final da competição.

Mayer abre boa vantagem e garante vitória no fim

Os dois primeiros sets foram marcados pelo total superioridade de Leonardo Mayer. Apoiado pela torcida e com confiaça elevada, o tenista arriscava bolas cruzadas e paralelas dificílimas, mas obtendo sucesso em todas. A sorte também estava do lado argentino. Foram quatro bolas que riscaram a rede e caíram para o lado certo, favorecendo-o. Thomaz Bellucci parecia acuado, sem inspiração e afobado. Mesmo com um bom início, onde empatou a disputa no primeiro set em 3/3, sofreu com duas quebradas de quase seguidas e terminou derrotado. Porém a atuação razoável não se repetiu no segundo, onde foi massacrado. Mayer flutuava na quadra e não dava chances, fechando a segunda etapa com menos de trinta minutos.

Precisando mudar sua postura, Bellucci entrou no terceiro set acelerando o jogo e arriscando mais. A estratégia do brasileiro deu certo e sua superioridade custou a vitória em apenas oito games. No quarto, o confronto seguia empatado, sem quebras até atingir o principal momento do confroto. Sendo derrotado por 4/3, Bellucci abriu o oitavo game vencendo por 40-0, mas desperdiçou as três chances de encerrar o serviço com erros não forçados. Na sequencia, obteve outras três chances durante o período de vantagem, mas falhou novamente até mesmo em lances de fácil pontuação. Os erros motiveram Mayer que recuperou-se e conseguiu quebrar o saque do brasileiro. Por fim, bastou fechar o serviço para sair com a vitória e empatar a chave da Copa Davis.