Copa Davis 2015: João 'Feijão' Souza x Leonardo Mayer (2-3)

FIM DE JOGO! Depois de mais de 6 horas de partida, Leonardo Mayer vence João 'Feijão' Souza e iguala o confronto entre Brasil e Argentina em 2 a 2. Classificação às quartas de final da Copa Davis será decidida entre Thomaz Bellucci e Federico Delbonis.

5º SET, 27º GAME: Mayer sai perdendo por 30-0, mas vence o game. 14-13.

5º SET, 26º GAME: Feijão aproveita das deficiências físicas de Mayer e empata o confronto: 13-13.

5º SET, 25º GAME: Mayer sente dificuldades para se locomover, mas fecha o game mesmo assim. 13-12 para o Argentino.

5º SET, 24º GAME: Feijão salva cinco Match Point de Mayer e vence o game. Empate por 12-12. Argentino já teve nove Match Point na partida.

5º SET, 23º GAME: Game Mayer. 12-11.

5º SET, 22º GAME: Game Brasil, vence Feijão. Tudo igual: 11-11.

5º SET, 21º GAME: Mayer vence o game em 6 horas de jogo. 11-10.

5º SET, 20º GAME: No vigéstimo game, Feijão reempata a disputa: 10-10.

5º SET, 19º GAME: Mayer se aproveita de erros não-forçados de Feijão e vence. 10-9.

5º SET, 18º GAME: Feijão salva dois Match Points de Mayer e vence o game. 9-9.

5º SET, 17º GAME: Com facilidade, Mayer confirma o serviço a favor da Argentina: 9-8.

5º SET, 16º GAME: Em 5h38, Feijão fecha o game e empata o quinto set por 8-8.

5º SET, 15º GAME: Mayer vence com facilidade o game. 8-7, lembrando que não há tie break.

5º SET, 14º GAME: Game para o Brasil, Feijão vence! 7-7 no quinto set.

5º SET, 13º GAME: Mayer confirma o serviço: 7-6.

5º SET, 12º GAME: Feijão comete dupla falta e Mayer devolver a quebra. 6-6.

5º SET, 11º GAME: PRA FORA, LEONARDO MAYER! FEIJÃO QUEBRA E SACA PARA A VITÓRIA!

5º SET, 10º GAME: GIGANTE! SIMPLESMENTE GIGANTE! Feijão estava perdendo por 40-0, salva três Match Points e vence o game. Empate por 5-5.

5º SET, 10º GAME: FEIJÃO SALVA OS TRÊS MATCH POINT! QUE ATUAÇÃO ESPETACULAR!

5º SET, 10º GAME: Triplo Match Point para Leonardo Mayer.

5º SET, 9º GAME: Game para a Argentina. Mayer faz 5-4 no quinto set.

5º SET, 8º GAME: REAÇÃO DE FEIJÃO! Brasileiro salva três break-points de Mayer, reage dentro do game e empata o confronto: 4-4. É o momento perfeito para uma quadra do brasileiro.

5º SET, 7º GAME: Mayer confirma o serviço: 4-3 para a Argentina.

5º SET, 6º GAME: Discussões com a arbitragem e game vencido. Feijão reclamou de uma bola que teria saído, mas o árbitro mandou o lance seguir. Mesmo em desvantagem, brasileiro reage e empata de novo: 3-3.

5º SET, 5º GAME: Mayer usa seus saques para definir o game. Vantagem para a Argentina: 3-2.

5º SET, 4º GAME: Game para o Brasil. Feijão novamente empata o quinto set: 2-2. Pressão pro lado argentino.

5º SET, 3º GAME: Leonardo Mayer usa o contrapé de Feijão e vence o segundo game. 2-1.

5º SET, 2º GAME: Game Brasil, Feijão completa o serviço. Empate por 1-1.

5º SET, 1º GAME: Feijão tem a oportunidade do break-point, mas desperdiça e Mayer vence o primeiro game. 1-0.

4º SET, 12º GAME: SAQUE ESPETACULAR! Feijão saca bem, Mayer se esforça para devolver, mas o brasileiro fecha fácil o quarto set. Estamos vivos, partida empatada!

4º SET, 12º GAME: DUPLO SET POINT PARA FEIJÃO!

4º SET, 11º GAME: SENSACIONAL, FEIJÃO! Quebra o serviço de Mayer e, mais uma vez, saca para set! 6-5 para o brasileiro!

4º SET, 10º GAME: Mayer devolve a quebra de saque. Salva dois set points e empata o confronto: 5-5.

4º SET, 9º GAME: Com bons saques e sorte, após a bola raspar a linha e cair do lado brasileiro, Leonardo Mayer vence o game. Porém, Feijão saca para o set. Placar de 5/4.

4º SET, 8º GAME: Leonardo Mayer joga pra fora a bola de direita e Feijão fecha o game em 5-3. Caso quebre o saque do argentino, vencerá o set.

4º SET, 7º GAME: QUEBROU DE NOVO! Feijão volta a quebrar o saque de Leonardo Mayer e recoloca o Brasil em vantagem: 4-3!

4º SET, 6º GAME: Leonardo Mayer devolve a quebra após dois erros não-forçados de Feijão: 3-3.

4º SET, 5º GAME: Leonardo Mayer segue com bons saques e vence o game. 3-2.

4º SET, 4º GAME: Feijão saca aberto e aproveita os contra-golpes para fechar o game com mais uma vitória. Placar de 3-1.

4º SET, 3º GAME: Mayer entra bem com a direita e finaliza o terceiro game. Feijão em vantagem por 2-1.

4º SET, 2º GAME: Feijão inicia em desvantagem, perdendo por 0-30, mas reage e consegue confirmar o serviço 2-0 para o brasileiro.

4º SET, 1º GAME: Feijão começa o quarto set quebrando o saque de Leonardo Mayer. Brasileiro em vantagem: 1-0.

"Feijão perdia por 4/1 com uma quebra de saque no terceiro set. Reagiu e virou o placar, fechando o terceiro set por 7/5. Temos um jogo!" (Marcello Neves, repórter de tênis pela VAVEL.com)

3º SET, 12º GAME: FIRME, PERFEITO! Feijão encontra uma paralela precisa para fechar o terceiro set por 7/5. Reação inacreditável do brasileiro que perdia por 4/1!

3º SET, 12º GAME: SET POINT FEIJÃO!

3º SET, 11º GAME: INACREDITÁVEL! Mayer comete duas duplas faltas e Feijão quebra para a vitória. Brasileira saca para o set. Reação incrível.

3º SET, 10º GAME: Categoria de Feijão na hora da deixada para fechar o game. Brasileiro sai de um 4/1 para 5/5.

3º SET, 9º GAME: Apostando nos saques, Mayer abre vantagem e mata com belo voleio. Vantagem de 5-4 para o argentino. Em caso de quebra, vencerá a partida.

"Mayer solicitou atendimento médico onde parece ter torcida o tornozelo. Jogador pouco correu para as bolas no último game. Preocupação por parte do banco argentino" (Marcello Neves, repórter de tênis pela VAVEL.com)

3º SET, 8º GAME: Feijão reage, empata o confronto e Mayer parece estar sentindo desconforto no tornozelo. Placar empatado em 4-4.

3º SET, 7º GAME: VIBRA, FEIJÃO! Brasileiro devolve a quebra de saque e recoloca o Brasil no jogo! Placar de 4-3! Há esperança!

3º SET, 6º GAME: Game Brasil. Feijão converte bons saques e, sem esforço, fecha o serviço. Se deseja vencer, precisa quebrar o saque no próximo game. 4-2.

3º SET, 5º GAME: Mayer encaminha vitória e vence o quinto game. Placar geral de 4-1 para o argentino. Banco brasileiro mostra-se abatido.

3º SET, 4º GAME: Feijão vence o quatro game. Vantagem de 3-1 para Mayer.

3º SET, 3º GAME: Game Mayer. Game Argentina. Abre 3 a 0 no terceiro set e encaminha vitória. Situação complicada para Feijão, que parece não ter mais reação.

​3º SET, 2º GAME: Mayer quebra o saque de Feijão e abre a primeira vantagem do segundo set. Argentino se encaminha para a vitória. 2-0.

​3º SET, 1º GAME: Mayer abre sacando e vence o primeiro set. Feijão, já no terceiro set, segue com problema nas recepções. 1-0.

​2º SET, TIE BREAK: Outra derrota no tie brake para o Brasil. Mayer abre 3 a 0 nos três primeiros lances e apenas precisa administrar a vantagem para vencer o segundo set por 7/6. Feijão erra muito nas recepções de saque, mas ainda consegue encostar. Porém, não o suficiente para triunfar.

​2º SET, 12º GAME: Game para Leonardo Mayer. Empate por 6-6. Teremos mais um tie-break!

​2º SET, 11º GAME: Feijão sobe bem à rede para fechar o game com um belo voleio. Em caso de quebra, brasileiro vence o set. Placar de 6-5.

"Leonardo Mayer está sendo absurdamente feliz nos saques. Feijão sofre e tem dificuldades para rebatê-los. Precisa melhorar sua recepção se quiser sair com a vitória" (Marcello Neves, repórter de tênis pela VAVEL.com)

​2º SET, 10º GAME: Mayer falha pela displicência em deixada fraca, mas novamente obtém bons saques e empata tudo: 5-5.

​2º SET, 9º GAME: Feijão abre 40-0, comete falta dupla, mas fecha o serviço com tranquilidade. Placar de 5-4 para o Brasil.

2º SET, 8º GAME: Mayer não permite nova quebra de saque e, mesmo com susto no meio do game, fecha bem o serviço e empata o confronto: 4-4.

2º SET, 7º GAME: REAÇÃO BRASILEIRA! Feijão abre bem o saque e volta a ficar na frente do placar! Vantagem de 4-3 para o Brasil!

2º SET, 6º GAME: Mayer joga pra fora e voleio e Feijão devolve a quebra de saque! Brasil empata a partida do break point! Placar geral de 3-3 no segundo set!

2º SET, 5º GAME: Mesmo após a quebra, Feijão saca para a vitória no quinto game. Mas Mayer ainda obtém a quebra de vantagem: 3-2.

2º SET, 4º GAME: Game desanimado para Feijão. Brasileiro não devolve a quebra de saque e Mayer fecha com vitória: 3-1.

2º SET, 3º GAME: Feijão comete o erro não-forçado e Mayer opera a primeira quebra de saque da partida. Argentino salvou três game points do brasileiro e abre vantagem: 2-1.

2º SET, 2º GAME: Mayer empata o confronto sem dificuldades. Saque argentino, vitória argentina: 1-1.

2º SET, 1º GAME: Assim como no primeiro set, iniciamos o segundo sem quebras. Feijão abre o saque com vitória: 1-0 no placar.

1º SET, TIE BREAK: Feijão abre bem o tie-break com vantagem por 2-0, mas permite reação e logo se viu com o placar empatado por 2-2. No oitavo saque, favorável ao brasileiro, a bola que ficou na rede praticamente definiu o set. Mayer converteu dois bons aces em sequência e obteve triplo set-point. Mesmo reagindo com dois pontos seguidos, João não conseguiu evitar a derrota. Argentina abre 1-0 após vencer o primeiro set por 7/6.

1º SET, 12º GAME: Feijão abre 40-0, mas permite reação de Mayer para 40-30. Porém, mesmo com o cenário parecido com Bellucci na partida da sexta, brasileiro consegue fecha o game e empatar por 6-6. Teremos tie-break!

1º SET, 11º GAME: Após interferência da arbitragem, Mayer fecha o game. Possível bola que teria saído, raspou a linha, fazendo com que o árbitro voltasse atrás em sua marcação. Com 40-15 no marcador, o argentino precisou de um ace para fechar o game. 6-5.

1º SET, 10º GAME: Feijão evita a possível quebra com um game perfeito, sem dar chance de ponto para Mayer. Brasileiro converte um ace e se aproveita de erros na devolução para empatar o placar por 5-5.

1º SET, 9º GAME: Mayer mantém o ritmo com boas rebatidas e vence o nono game. Argentino tem a vantagem e, caso quebre o saque de Feijão, vencerá o set. Placar de 5-4.

1º SET, 8º GAME: Partida segue em quebras. Feijão força o saque e Mayer erra nas devoluções. Empate por 4-4.

1º SET, 7º GAME: Feijão segue mal nas recepções, facilitando a resposta pós-saque de Mayer. Argentino encerra o sétimo game com ace, garantindo a vantagem no placar: 4-3.

1º SET, 6º GAME: Dois erros não-forçados de Mayer em bolas que caíram na direita. Falhas fecham o game para Feijão que novamente empata o placar por 3-3.

1º SET, 5º GAME: Mayer vence o game em erro clamoroso de Feijão. Após boa rebatida, bola sobra na direita, em boa condição para o smash. Mas brasileiro força demais e desperdiça a chance de quebra. Vitória argentina: 3-2.

1º SET, 4º GAME: Firme com a direta, Feijão venha o quarto game e impede a quebra de saque. Brasil empata o confronto: 2-2.

1º SET, 3º GAME: Feijão ainda parece tímido na partida, se recolhendo nas corridas para a bola. Mayer explora os golpes cruzados, mas o brasileiro não aparece em condições de alcançá-los.

1º SET, 3º GAME: Mayer novamente opera bons saques e Feijão falha nas devoluções. Brasileiro ainda não encontrou o melhor ritmo e sai derrotado do terceiro game. 2-1.

1º SET, 2º GAME: Feijão entra no jogo, força o saque e consegue dois aces no game. Mayer salva o game point em duas oportunidades, mas não impediu a derrota. Placar empatado: 1-1.

1º SET, 1º GAME: Bom início de jogo para Leonardo Mayer, que ainda não perdeu pontos. Argentino fecha o primeiro game invicto. 1-0.

1º SET, 1º GAME: Começa o confronto pela Copa Davis!

PRÉ-JOGO Feijão e Mayer já batem bola na quadra da Copa Davis. Tenistas estão em trabalho de aquecimento.

PRÉ-JOGO Caso Feijão triunfe, o Brasil avançará às quartas de final da Copa Davis, onde terá pela frente a Sérvia, de Novak Djokovic.

PRÉ-JOGO Já neste sábado, pelas duplas, o Brasil voltou a ficar em vantagem devido a vitória de Bruno Soares e Marcelo Melo diante de Berlocq e Schwartzman por três sets a zero, parciais de 7/5, 6/3 e 6/4.

PRÉ-JOGO Na sequencia, foi a vez da Argentina triunfar. Diante de um Thomaz Bellucci que exagerou nos erros, Leonardo Mayer não teve dificuldades para vencer por três sets a um com parciais de 6/4, 6/2, 1/6 e 6/3.

PRÉ-JOGO Na abertura do clássico entre Brasil e Argentina pela Copa Davis, João 'Feijão' foi o responsável pelo primeiro triunfo canarinho ao vencer Carlos Berlocq por três sets a dois com parciais de 6/4, 3/6, 5/7, 6/3 e 6/2.

PRÉ-JOGO Caso o Brasil derrote a Argentina, pegará o vencer de Croácia e Sérvia na fase de quartas de final do chaveamento mundial da Copa Davis 2015.

PRÉ-JOGO Já Leonardo Mayer é o atual número 29 de mundo pela ATP. É o argentino melhor colocado no ranking geral.

PRÉ-JOGO Número 1 do ranking brasileiro, Feijão ocupa o atualmente o 75º lugar no ranking da ATP. Brasileiro responsável por re-colocar o país no Grupo Mundial, agora tem a missão de fazê-lo avançar de fase na Copa Davis.

PRÉ-JOGO Considerada a Copa do Mundo do Tênis, a Copa Davis tem como diferencial a presença da torcida nas arquibancadas. Jogando fora de casa, o Brasil terá de suportar os intrumentos e gritos da torcida argentina durante toda a partida.

PRÉ-JOGO Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre João 'Feijão' Souza x Leonardo Mayer , partida eliminatória pela Copa Davis 2015. Fique conosco!