Premier de Indian Wells: Maria Sharapova - Victoria Azarenka (2-0)

Mesmo convertendo apenas um winner a mais que sua adversária, Sharapova errou 10 pontos a menos que Azarenka.

Azarenka cometeu 37 erros diante de 22 winners na partida.

Sharapova comemora a vitória sobre Azarenka no Premier de Indian Wells.

Sharapova vence o jogo por 6/4 e 6/3 em 1:51. Ela empata o número em confrontos diretos contra Azarenka em 7x7, com três vitórias consecutivas. A russa enfrenta agora Flavia Pennetta, 16ª no ranking da WTA. Elas já se enfrentaram quatro vezes no circuito com duas vitórias para cada. A última vez que se enfrentaram foi no US Open de 2011, onde Pennetta venceu por 2 sets a 1.

Estatísticas do fim do jogo.

6/3 - No seu sexto match point, Sharapova consegue um ótimo contra ataque após subida na rede de Azarenka e ganha o jogo com o erro de voleio da bielorussa.

GAME SET AND MATCH, MARIA SHARAPOVA !

5/3 - 40:30 - Azarenka força a devolução e Sharapova manda a bola na rede. É o quinto match point salvo.

5/3 - 40:15 - Após pedir desafio, winner de Azarenka foi cancelado com a bola fora. Dois match points para Sharapova.

5/3 - 30:15 - Sharapova erra no seu forehand e Azarenka converte seu primeiro ponto no game.

5/3 - 30:00 - Sharapova consegue um bom segundo serviço e Azarenka erra a devolução.

5/3 - 15:00 - Azarenka comete o erro e a russa fica a 3 pontos de vencer o jogo.

5/3 - Azarenka salva quatro match points e confirma seu game de saque. Sharapova saca novamente para o jogo.

5/2 - 40:AD - Erro de devolução da russa. Segunda chance de confirmar o seu saque.

5/2 - 40:40 - A bielorussa manda a bola para fora e novamente iguais.

5/2 - 40:AD - Azarenka tem sua primeira chance de confirmar o seu game neste 2/5.

5/2 - 40:40 - QUE JOGO ! Sharapova tenta de tudo para se defender e o ponto acaba um bela deixada de Azarenka.

5/2 - AD:40 - Sharapova tem seu quarto match point.

5/2 - 40:40 - Após uma boa troca de bolas, Azarenka consegue um excelente winner. Mais um match point salvo.

5/2 - AD:40 - Com dupla falta de Azarenka, Sharapova chega ao seu terceiro match point.

5/2 - 40:40 - Azarenka salva novamente ! Sharapova manda a bola na rede.

5/2 - AD:40 - Ótima devolução e winner de Sharapova. Segundo match point.

5/2 - 40:40 - Com um winner, Azarenka salva o match point. Iguais.

5/2 - 40:30 - Azarenka erra e Sharapova tem a chance de quebra.

MATCH POINT PARA MARIA SHARAPOVA !

5/2 - 30:30 - Dupla falta da bielorussa.

5/2 - 15:30 - Após um bom saque, Azarenka consegue o winner.

5/2 - 15:15 - Bom winner de forehand e Sharapova empata.

5/2 - 00:15 - Erro de forehand e Azarenka confirma seu primeiro ponto no game.

5/2 - Azarenka acelera a troca com seu backhand e força o erro de Sharapova, conseguindo a quebra. Contudo, ela ainda está três games atrás no set.

AZARENKA DEVOLVE UMA DAS QUEBRAS E SACA EM 2/5 !

5/1 - 15:40 - Erro de devolução na rede. Azarenka ainda tem duas chances de quebra.

5/1 - 00:40 - Sharapova tenta o winner mas comete o erro. Três chances de quebra para a bielorussa.

5/1 - 00:30 - Segundo ponto da bielorussa no game após erro da Sharapova.

5/1 - 00:15 - Winner de backhand. Azarenka converte o primeiro ponto do game.

5/1 - Sharapova continua com seu jogo agressivo e Azarenka não consegue se defender. A russa confirmou a quebra após um bom winner de forehand.

QUEBRA DE SAQUE ! SHARAPOVA ABRE 5/1 E SACA PARA O JOGO !

4/1 - 40:30 - Primeira chance de quebra salva com um grande winner da Azarenka.

4/1 - 40:15 - Dupla falta. Duas chances de quebra para Sharapova sacar para o jogo.

4/1 - 30:15 - Mais um erro por parte da Azarenka. Situação perigosa para a bielorussa.

4/1 - 15:15 - Erro de forehand da bielorussa.

O jogador Tommy Haas, ex número 2 do mundo, está assistindo o jogo em Indian Wells. Atualmente lesionado e na 144ª posição do ranking, tem sua volta para o circuito marcada ainda neste ano.

4/1 - Azarenka erra mais uma devolução e Sharapova abre três games de vantagem no segundo set.

3/1 - 40:30 - Ace da russa ! Ela tem a chance de confirmar o game.

3/1 - 30:30 - Bom contra ataque da bielorussa e consegue um winner de backhand.

3/1 - 30:15 - Erro de devolução no segundo saque da russa. Sharapova na vantagem no game.

3/1 - 15:15 - Dupla falta de Sharapova. Sua oitava neste jogo.

3/1 - 15:00 - A russa saca bem e Azarenka erra a devolução.

SHARAPOVA QUEBRA O SAQUE DE AZARENKA E ABRE 3/1 !

2/1 - 40:30 - Sharapova acelera a bola no backhand e consegue o winner. Primeira chance de quebra neste set.

2/1 - 30:30 - A russa manda a bola de backhand para fora. Azarenka saca em 30:30

2/1 - 30:15 - Sharapova acerta o desafio e sua bola é considerada dentro, tocando na linha.

2/1 - 00:15 - Winner angulado de forehand. Azarenka abre seu game de saque em vantagem.

Estatísticas do primeiro set entre Sharapova - Azarenka.

2/1 - Sharapova faz mais um ace e confirma seu game. É o seu 4º no jogo.

1/1 - 40:00 - Três chances de confirmar seu game de saque.

1/1 - 30:00 - Azarenka força a devolução e manda para fora.

1/1 - 15:00 - Ótima passada da Sharapova após deixada de Azarenka.

1/1 - Após estar na defensiva na troca de bola, Azarenka consegue um bom contra ataque com um bate pronto e confirma seu saque.

BELO PONTO NO PREMIER DE INDIAN WELLS ! AZARENKA CONFIRMA O SEU GAME !

1/0 - 30:40 - Sharapova acelera na devolução e Azarenka comete o erro no seu backhand.

1/0 - 15:40 - Azarenka força o erro de Sharapova e tem duas chances de confirmar o game.

1/0 - 15:30 - Mais um erro de devolução. Azarenka tem a vantagem no game.

1/0 - 15:15 - Com um bom saque, Azarenka conta com o erro de devolução da Sharapova e empatada o game.

1/0 - 15:00 - Erro de forehand da bielorussa.

1/0 - Com o erro de voleio da Azarenka, Sharapova confirma o primeiro game neste set.

0/0 - 40:00 - Ace ! Terceiro ponto seguido da russa neste game.

0/0 - 30:00 - Belo winner de Sharapova.

0/0 - 15:00 - Erro de devolução de Azarenka.

Focada no jogo, Sharapova perdia por 3/4 e conseguiu a virada no set, fechando em 6/4 em 1:11.

6/4 - Sharapova comanda a troca de bola com seu forehand e força Azarenka a cometer o erro após errar o ponto de contato na raquete.

SHARAPOVA VENCE O PRIMEIRO SET ! 6/4 !

5/4 - AD:40 - Mais um erro de Azarenka. Segunda chance de quebra e consequentemente set point para Sharapova.

5/4 - 40:40 - Sharapova ganha o ponto com uma bela deixada. 40 iguais.

5/4 - 40:AD - A bielorussa tem a chance de confirmar seu game e deixar tudo empatado no primeiro set.

5/4 - 40:40 - Com um bom winner, Azarenka salva a chance de quebra.

5/4 - AD:40 - Azarenka manda um forehand para fora e Sharapova tem a chance de quebra.

SET POINT PARA SHARAPOVA!

5/4 - 40:40 - Quinta dupla falta da bielorrusa. Iguais.

5/4 - 30:40 - Mantendo-se na ofensiva, Azarenka encaixa dois winners de backhand e tem a chance de confirmar seu saque.

5/4 - 30:15 - Azarenka comete o erro e fica atrás no game.

5/4 - 15:15 - Com um erro de cada jogadora, Azarenka saca em 15:15.

Quadra cheia no penúltimo jogo da noite.

5/4 - Erro de backhand de Azarenka e Sharapova vira o jogo neste primeiro set.

4/4 - 40:30 - Belíssima deixada da bielorussa e, apesar do esforço, Sharapova não consegue chegar a tempo na bola.

4/4 - 40:15 - Novamente Sharapova consegue encaixar um bom saque e Azarenka erra a devolução.

4/4 - 30:15 - Ótimo saque da russa. Azarenka não conseguiu devolver a bola.

4/4 - 15:15 - Azarenka comete o erro durante a troca de bolas.

4/4 - 00:15 - A bola bate na fita mas a bielorussa consegue chegar a tempo. Sharapova tenta o lob mas Azarenka ganha o ponto no smash.

4/4 - Azarenka comete um erro na linha de fundo e Sharapova consegue a quebra. Tudo igual neste primeiro set.

SHARAPOVA DEVOLVE A QUEBRA ! 4/4 !

3/4 - AD:40 - Grande passada de Sharapova. Ela tem sua segunda chance de quebrar o saque da sua adversária neste game.

3/4 - 40:40 - Ótimo saque da bielorussa e termina o ponto com um winner de backhand, salvando a chance de quebra.

3/4 - AD:40 - Sharapova tem a primeira oportunidade de quebra de saque.

3/4 - 40:40 - Quarta dupla falta da Azarenka.

3/4 - 40:AD - Sharapova erra a devolução no segundo saque da sua adversária.

3/4 - 40:40 - Mais um erro da bielorussa. Igualdade.

3/4 - 30:40 - Azarenka tenta mais uma deixada mas Sharapova consegue chegar bem. A bielorussa ainda tentou volear de volta, mas a bola veio em cima do seu corpo.

3/4 - 15:40 - Sharapova tenta acelerar com seu backhand mas comete o erro.

3/4 - 15:30 - Azarenka comete uma dupla falta e Sharapova faz seu primeiro ponto no game.

3/4 - 00:30 - Ótimo contra-ataque de forehand da Azarenka.

3/4 - 00:15 - Erro de backhand da russa. Azarenka faz 15:00

3/4 - Com mais uma dupla falta, Sharapova perde seu game de saque. Azarenka saca em 4/3 neste primeiro set.

VICTORIA AZARENKA QUEBRA O SAQUE DE MARIA SHARAPOVA !

3/3 - 40:AD - Mais uma chance de quebra para Azarenka.

3/3 - 40:40 - Apesar da bola ser chamada fora, Azarenka desafia e acerta, sendo concedido winner. 40:40

3/3 - Apesar da bola ser chamada fora, Azarenka desafia e acerta.

3/3 - AD:40 - Outro erro de devolução. Sharapova tem a chance de confirmar seu saque.

3/3 - 40:40 - Azarenka manda a devolução na rede e salva mais uma chance de quebra.

3/3 - 40:AD - Mais uma. Chance de quebra para Azarenka abrir 4/3 e saque.

3/3 - 40:40 - Sharapova comete sua terceira dupla falta neste game.

3/3 - 40:30 - Grande winner de forehand da russa. Na linha.

3/3 - 30:30 - Mais uma dupla falta de Sharapova.

3/3 - 30:15 - Azarenka manda a bola para fora e a russa consegue ficar na frente no game.

3/3 - 15:15 - Após um bom saque, Sharapova consegue um winner de backhand.

3/3 - 00:15 - Dupla falta da russa. Sua terceira no jogo.

3/3 - Sharapova sobe para a rede mas Azarenka consegue forçar o erro da russa e confirma seu game de saque.

3/2 - 00:40 - Sharapova força a devolução e manda para fora. A bielorussa tem três chances de confirmar seu saque.

3/2 - 00:30 - Azarenka finaliza o ponto no voleio.

3/2 - 00:15 - Erro de devollução da russa. Azarenka começa em vantagem no game.

3/2 - Azarenka erra e Sharapova confirma seu saque no quinto game do jogo.

2/2 - 40:AD - Impaciente, Sharapova comete um erro de forhand. Mais uma chance de quebra para a bielorussa.

2/2 - 40:40 - Sharapova saca bem e Azarenka devolve a bola para fora. Salva mais uma chance de quebra.

2/2 - 30:40 - A bielorussa encaixa outra boa devolução. Segunda chance de quebra no set.

2/2 - 30:30 - Azarenka força a devolução no segundo saque da russa e força o erro de Sharapova.

2/2 - 30:15 - Grande winner de backhand da Azarenka !

2/2 - 30:00 - Mais um erro de devolução, desta vez na linha de fundo. Segundo da Azarenka no game.

2/2 - 15:00 - Erro de devolução na rede.

2/2 - Mesmo com dificuldades, Azarenka confirma seu game.

2/1 - 40:AD - Apesar de ter conseguido uma boa devolução, Sharapova erra na segunda bola. Vantagem para a bielorussa novamente.

2/1 - 40:40 - Segunda dupla falta no mesmo game. Igualdade novamente.

2/1 - 40:AD - Sharapova erra o ponto de contato na raquete e manda a bola para fora. Vantagem Azarenka.

2/1 - 40:40 - Erro de forehand e tudo igual no game.

2/1 - 30:40 - Ótima devolução da Sharapova, sem chances de defesa por parte da Azarenka.

2/1 - 15:40 - Após uma bela deixada, Azarenka vence o ponto com erro de Sharapova.

2/1 - 15:30 - Azarenka comete sua primeira dupla-falta.

2/1 - 00:30 - Apesar de ter a quadra livre para converter um winner, Sharapova manda mais um forehand na rede.

2/1 - 00:15 - Erro de devolução da Sharapova.

2/1 - Com mais um erro de Azarenka, Sharapova consegue confirmar seu game de saque.

1/1 - AD:40 - Sharapova saca bem e Azarenka erra a devolução.

1/1 - 40:40 - Azarenka tenta acelerar a troca e acaba errando, perdendo a chance de quebra.

Primeira chance de quebra do jogo para Azarenka

1/1 - 40:AD - Sharapova força seu segundo saque e erra, cometendo sua segunda dupla falta.

1/1 - 40:40 - Aproveitando o segundo saque de Sharapova, Azarenka força a devolução e a russa não consegue controlar a bola, forçando o erro.

1/1 - AD:40 - Azarenka erra a devolução após bom saque da adversária.

1/1 - 40:40 - Novamente erro da russa, desta vez com o forehand. Sharapova perde a chance de fechar o terceiro game.

1/1 - AD:40 - Ace de Sharapova. O primeiro no jogo.

1/1 - 40:40 - Sharapova tem dificuldade com o slice de Azarenka e manda o backhand na rede.

1/1 - 40:30 - Azarenka acelera a bola com seu backhand e consegue um bom winner.



1/1 - 40:15 - Apesar de começar na defensiva na troca de bola, Sharapova consegue um bom contra ataque e força o erro de Azarenka.

1/1 - 30:15 - Erro de devolução da bielorrusa.



1/1 - 15:15 - Sharapova acelara a troca com seu forehand e força o erro por parte de Azarenka.



1/1 - 00:15 - Azarenka faz uma boa devolução e Sharapova não consegue manter a troca de bola.

1/1 - Sharapova manda a bola para fora e Azarenka confirma seu primeiro game.



1/0 - 30:40 - Após troca de bola, Azarenka comete o erro.



1/0 - 15:40 - Belo winner angulado da russa, primeiro ponto da Sharapova no game.



1/0 - 00:40 - Mais um erro por parte de Sharapova.



1/0 - 00:30 - A russa deixa a devolução muito curta e Azarenka ganha o ponto com um winner de forehand.



1/0 - 00:15 - Azarenka saca bem e Sharapova erra a devolução.

1/0 - Com quatro winners, Sharapova fecha seu primeiro game no jogo. Azarenka no serviço.



0/0 - 40:30 - Sharapova comete o primeiro erro não forçado. 40:30



0/0 - 40:15 - Apesar de boa devolução da bielorussa, Sharapova consegue comandar a troca de bolar e faz o seu terceiro winner.



0/0 - 30:15 - Azarenka não consegue encaixar uma boa devolução e a bola sobra para Sharapova encaixar mais um winner. 30-15



0/0 - 15:15 - Primeira dupla falta do jogo. 15-15



0/0 - 15:00 - Com um bom saque, Sharapova faz o primeiro winner do jogo. 15-0

Jogadoras em fase de aquecimento.

Sharapova e Azarenka acabam de entrar na quadra principal de Indian Wells. Sharapova venceu o sorteio e escolheu começar sacando no primeiro set.

Em confrontos diretos, a bielorussa leva a vantagem de 7x6 em 13 jogos. Contundo, a russa Sharapova venceu as duas últimas partidas, sendo a última disputada em Roland Garros, onde Sharapova venceu Azarenka por 2 sets a 1 (6/1, 2/6 e 6/4).

"Acho muito bom podermos nos enfrentar logo no começo da temporada, apesar de ainda ser meu quarto torneio neste ano. Com certeza será um bom desafio para nós duas. Nós tivemos grandes partidas no passado, apesar de não termos nos enfrentado recentemente. Mesmo vinda da lesão, elá já está jogando um alto nível de tênis", disse Maria Sharapova em entrevista após no jogo.

"Estou progredindo muito nesta semana. Muitas coisas boas aconteceram e me sinto bem nas partidas. Estou focada para dar continuidade nisso e manter o bom trabalho - me sinto muito motivada", conta Azarenka em coletiva de imprensa.

Azarenka, assim como Sharapova, também não teve dificuldades no primeiro set. A bielorussa precisou de apenas 0:33 para fechar o primeiro set em 6/2. Já no segundo, Azarenka viu sua adversária, Kirsten Flipkens, abrir uma vantagem de 2/0, mas conseguiu reverter o placar e vencer o set final em 6/4, fechando o jogo em 6/2 e 6/2 em pouco menos de 1:30.

Maria Sharapova x Victoria Azarenka Ao Vivo

Ambas jogadoras venceram em suas respectivas estréias por 2 sets a 0. Sharapova venceu Yanina Wickmayer por 6/1 e 7/5 em 1:47. Apesar de vencer o primeiro set facilmente por 6/1 aproveitando 3 quebras de serviço, Wickmayer não facilitou a vida da russa no segundo set, onde 6 match points antes de perder o jogo por 7/5.

A vencedora do confronto avança para as oitavas de final e espera a vencedora entre Flavia Pennetta e Samantha Stosur.