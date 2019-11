João 'Feijão' Souza: o alvorecer de um sentimento esquecido

Foram seis horas e 42 minutos de partida pelas oitavas de final da Copa Davis. João 'Feijão' Souza, o protagonista deste texto em questão, enfrentava o argentino Leonardo Mayer, pelo quarto duelo do clássico sul-americano na competição. Mesmo que a vitória não tenha caído para o lado brasileiro, um sentimento patriota - que a muito estava ferido - renasceu naquela quadra de saibro: o orgulho de um tenista nacional.

Feijão conseguiu resgatar o espírito do "Brasileiro que não desiste nunca"

Primeiramente, lembramos o maior ídolo e o principal responsável pela popularidade do Tênis no Brasil. Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo, além de muita técnica, ficou marcado pela sua garra dentro de quadra. Popularmente lembrado pelos seus gritos, sua vontade por vencer e não se dar por vencido era uma das coisas que chamavam atenção. Quase como um reflexo do povo que ali o apoiava.

Feijão pode não ser o rei da técnica, mas seu coração compensa as necessidades. Atuando fora de casa, contra o - então - número 29 do ranking de ATP, com o revés de dois sets a zero e e perdendo o terceiro por 4/1, João Souza reagiu. Empatou, virou, salvou dezenas de Match Points (dois deles partindo de um 0/40) e se deu por "vencido" apenas no vigéstimo sétimo game do quinto set. Partida mais longa da história da Copa Davis e segunda mais demorada da história do Tênis.

Sim, vencido entre aspas, pois à partir de certo momento a batalha virou muito mais física do que técnica. É a velha história do "brasileiro que não desiste nunca" que usamos em nossas vidas. Creio que o inventor desta frase estaria tão orgulhoso quanto nós depois deste duelo.

Muito se critica a postura de Thomaz Bellucci, o segundo melhor brasileiro rankeado, pela sua falta de explosão dentro de quadra. O mesmo já declarou em entrevista que prefere concentração a empolgação. Não me intrometo em seus métodos de treinamento, mas creio que uma 'pitada' de Feijão (com o perdão do trocadilho) o faria um tenista muito melhor.

Bellucci é o tipo do tenista que o brasileiro ama odiar. Ou talvez aquele que esperamos demais e nem sempre retribui a altura. Com a mesma idade de Novak Djokovic, chegou a ser 21° colocado do ranking da ATP e criou essa expectativa que nunca se confirmou. Thomaz está longe de ser um tenista ruim, mas seu misto de apatia com resultados ruins terminam decepcionando. Vale lembrar que o mesmo, até ontem, era idolatrado pela classificação do Brasil diante da Espanha, nesta mesma edição de Copa Davis.

Após anos frustração, Feijão resgatou um orgulho que estava ferido com Bellucci e perdido desde a época de Guga. Mesmo sem a vitória, deu um grande passo para se tornar um ídolo. Claro, tudo depende de seus resultados, pois não apenas de garra vive um tenista. Mas apresentações iguais a que vimos na Copa Davis contribuirão bastante para sua carreira. Vibra, João Souza! Sua hora é agora!