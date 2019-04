Bernard Tomic vence compatriota Kokkinakis e avança no Masters 1000 de Indian Wells

O Estádio 2 de Indian Wells foi palco da disputa australiana de oitavas de final entre Thanasi Kokkinakis e Bernad Tomic, ambas ótimas promessas do país da Oceania, ao lado de Nick Kyrgios. Enquanto Tomic entrou em quadra como 35º rankeado pela ATP, com 22 anos de idade e já com 2 títulos no circuito profissional, Kokki ainda era 124º rankeado aos 18 anos de idade, sem nenhum título profissional. Com 2 sets a 1 e boa dose de sofirmento no final, Tomic avançou para as quartas do torneio, em jogo de 6/4 repetido em todos os sets em pouco mais de 2h de partida.

Em um primeiro set bem equilibrado, ambos conseguiam confirmar seus saques, tendo Kokkinakis como protagonista neste quesito conseguindo alguns aces, e sempre sacando forte. Apenas no 5º game do set, tivemos uma boa disputa entre ambos, levando ele a ter mais de 7 minutos. Tomic no saque sofreu bastante com a direita de seus adversário, mas fechou este game na mesma moeda, empatando em 3x3. Seguem mais 2 games com ambos tenistas confirmando seus saques, e no 9º game é que tivemos a primeira quebra, dando a vantagem de 5x4 para Bernad Tormic, que uma leve dose de agressividade e boas subidas na rede, fechou o 1º set em 6x4.

Já no 2º set, Tomic parece ter relxado demais, e viu Kokkinakis abrir 5x2 com certa facilidade. Tomic reage bem e quebra o saque de Kokki, confirmando depois o seu, conseguindo chegar perto no marcador em 5x4, ainda para Kokkinakis. Por sua vez, em seu saque, Kokki encerra a disputa e força o 3º set, devolvendo o 6x4 que tomou no 1º.

Para o decisivo set, era perceptivel que Tomic precisava se sobressair e usar seus bons golpes para anular a direita de Kokkinakis e principalmente o saque do garoto. Essa receita foi seguida a risca por Tomic que com alguns winners e paralelas, chegou ao 5x3 com 1 quebra de vantagem sobre Kokki, que sacaria para se manter vivo na partida. O jovem viu um adversário determinado a fechar em seu saque o jogo e não conseguiu evitar a igualdade em 40, onde cometeu 1 erro de devolução, dando o 1º match point, devidamente salvo em um smash na rede. Um ace ajudou Kokki a sair desse sufoco passageiro e com outro ótimo saque, fechou o game, empurrando para Tomic a responsabilidade de sacar e fechar o jogo, com 5x4.

Bernard Tomic com muito nervosismo, chegaou a ter 40 a 0 e 3 match points, todos desperdiçados com erros seus. No deuce ainda viu Kokki ter break point em mais um erro seu, mas que conseguiu salvar em ótima paralela. Com ótimos 2 saques seguidos enfim, e sem novos erros, fecha o set e o jogo com 6x4, conquistando a vaga nas quartas de final do Masters 1000 estadunidense, o 1º na série de Masters de 2015. Tomic enfreta o vencedor do jogo entre Novak Djokovic e John Isner, que entram em quadra na madrugada desta quinta-feira.