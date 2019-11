ATP Masters 1000 Indian Wells: Roger Federer - Milos Raonic (2-0)

E acabamos aqui nossa transmissão de tênis. Roger Federer conseguiu a vitória e agora está na grande final contra Novak Djokovic. Federer derrotou o tenista canadense Milos Raonic em sets diretos, por 7/5 e 6/4. Siga-nos no twitter @Vavel_Brasil e curta nossa página no facebook. Agradeço a todos que acompanharam a partida e espero as suas participações nas próximas lives.

Djokovic e Federer já se enfrentaram neste ano, com Federer conseguindo a vitória e consequentemente o título em Dubai, onde venceu por 6/3 e 7/5. Cerca de duas semanas depois, os tenistas se encontram novamente em uma final, desta vez de um Masters 1000. Quem será que leva o título do primeiro Masters 1000 do ano ?

Federer utilizou sua melhor estratégia que é o jogo de fundo de rede misturado com subidas à rede. Em 19 subidas, ele converteu 12 pontos ao seu favor. O tenista suíço também abusou dos slices e sacou muito bem durante todo o jogo.

Mesmo fazendo um número considerável de winners (25 no total), Raonic pecou nos seus erros não forçados. Foram 28 no total. Ele também não conseguiu encaixar um bom número de primeiros saques, sendo esta sua arma principal de jogo.

Estatísticas do jogo abaixo.

É a final que todos esperavam. Os dois são, atualmente, os dois melhores tenistas do circuito. Com certeza teremos um grande jogo amanhã em Indian Wells.

Roger Federer e Novak Djokovic já se enfrentaram 39 vezes. O suíço lidera os confrontos diretos com 21 vitórias diante das 18 do sérvio.

Federer comemora a vitória e a ida para a final. Ele e o sérvio Novak Djokovic reeditam a final do ano passado, onde Djokovic venceu e conquistou o título de Indian Wells.

6/4 - Após uma boa subida para a rede, o winner de voleio garante ao Federer a sua vaga na final.

FEDERER VENCE O JOGO ! FECHA O SEGUNDO SET EM 6/4 !

5/4 - 40:30 - Grande contra ataque do suíço ! Ele tem o match point !

5/4 - 30:30 - Erro de devolução de Raonic. Federer precisa de dois pontos para vencer o jogo.

5/4 - 15:30 - Raonic força demais e manda a bola para fora.

5/4 - 00:30 - Federer tenta o winner mas erra o seu forehand.

5/4 - 00:15 - Belíssima passada do Raonic ! Ele ganha o primeiro ponto do game.

5/4 - Com um ace, Raonic confirma seu saque. Federer sacará para o jogo em seguida.

5/3 - 00:40 - Mais um erro de devolução do suíço.

5/3 - 00:30 - Bom voleio do canadense.

5/3 - 00:15 - Pressionado com Raonic na rede, Federer erra seu backhand.

5/3 - Com um erro de devolução do canadense, Federer fica perto da final deste domingo.

4/3 - 40:15 - Raonic erra e Federer pode confirmar seu game.

4/3 - 30:15 - Federer jogando defensivamente na rede e Raonic manda a bola para fora.

4/3 - 15:15 - Belo winner do canadense na paralela.

4/3 - 15:00 - Raonic erra com seu bakchand.

4/3 - Raonic sobe para a rede mas Federer comete o erro. O canadense fecha seu game de saque.

4/2 - 15:40 - Devolução do suíço para fora, duas chances de confirmar o game.

4/2 - 15:30 - Ace do canadense.

4/2 - 15:15 - Raonic tentar subir para a rede mas a bola não passa, cometendo o erro.

4/2 - 00:15 - Raonic vence o ponto com o voleio.

4/2 - Federer confirma seu game e fica a dois games de vencer o jogo.

3/2 - 40:15 - Federer força a bola no backhand do canadense, que acaba cometendo o erro.

3/2 - 30:15 - Belo lob feito por Raonic.

3/2 - 30:00 - Federer faz a deixada e Raonic ainda consegue chegar a tempo, mas manda a bola para fora.

3/2 - 15:00 - O tenista canadense erra a devolução.

3/2 - Raonic continua com sua estratégia agressiva e força o erro de Federer.

3/1 - 30:40 - Federer tenta o winner e acaba mandando a bola na rede.

3/1 - 30:30 - Raonic comete a primeira dupla falta do jogo.

3/1 - 15:30 - Erro de devolução de Federer.

3/1 - 15:15 - Raonic empata o game com um winner de forehand.

3/1 - 15:00 - Erro de forehand do canadense.

3/1 - Raonic erra a devolução e Federer abre 3/1 no segundo set.

2/1 - AD:40 - Federer tem a chance de confirmar seu game de saque.

2/1 - 40:40 - Federer saca bem e Raonic erra a devolução, mandando a bola na rede.

2/1 - 40:AD - Raonic consegue uma boa devolução e Federer manda a bola para fora. É a primeira chance de quebra do tenista canadense.

2/1 - 40:40 - O tenista suíço tenta a deixada mas erra.

2/1 - 40:30 - Federer consegue o winner.

2/1 - 30:30 - Erro de devolução do canadense.

2/1 - 15:30 - Boa subida em direção a rede e Raonic erra a passada.

2/1 - 00:30 - Após tentativa de deixada do suíço, Raonic consegue chegar bem e faz a passada.

2/1 - 00:15 - Federer comete o erro e começa atrás no game.

2/1 - Federer força a devolução e comete o erro novamente. Raonic confirma seu primeiro game no set.

2/0 - 00:40 - Erro de devolução do suíço.

2/0 - 00:30 - O tenista canadense consegue um bom smash.

2/0 - 00:15 - Erro no voleio do suíço e Raonic vence o ponto.

2/0 - Com um ace, Federer confirma a quebra e abre dois games de vantagem no segundo set.

1/0 - 40:30 - Raonic erra a devolução.

1/0 - 30:30 - Federer empata o game após um belo voleio.

1/0 - 15:30 - Erro de Federer e ele está atrás no game.

1/0 - 15:15 - Após boa subida de Raonic, Federer comete o erro.

1/0 - 15:00 - Raonic erra a tentativa de lob.

1/0 - Federer devolve a bola de slice e, após bola lenta de Raonic, arrisca com seu backhand na paralela e consegue o winner.

FEDERER QUEBRA O SAQUE DE RAONIC E COMEÇA O SEGUNDO SET EM VANTAGEM !

0/0 - AD:40 - QUE PASSADA ! Raonic sobe muito bem mas Federer consegue uma passada milagrosa. Mais uma chance de quebra para o número 2 do mundo.

0/0 - 40:40 - Raonic acelera a troca com seu forehand e consegue um belo winner de direita na linha.

0/0 - 40:30 - O tenista suíço tenta a subida para a rede mas Raonic encaixa uma bela passada. Primeira chance salva.

0/0 - 40:15 - Federer consegue uma bola bola angulada com seu backhand e Raonic comete o erro. Duas chances de quebra para o suíço.

0/0 - 30:15 - ACE ! O primeiro deste segundo set e seu sétimo no jogo.

0/0 - 30:00 - Após troca de bola, Raonic erra novamente em seu forehand.

0/0 - 15:00 - Raonic comete o erro e perde o primeiro ponto do segundo set.

Abusando dos slices, Federer consegue fazer com que Raonic se abaixe e saia da sua zona de conforto, que é jogar agressivamente. Com isso, impaciente, Raonic comete erros desnecessários.

7/5 - Após uma devolução alta do Raonic, Federer ganha o ponto com um bom winner de direita.

FEDERER FECHA O PRIMEIRO SET DO JOGO ! FICA A APENAS UM DA FINAL DE INDIAN WELLS !

6/5 - 40:00 - Winner de forehand e o suíço tem 3 chances de ganhar o primeiro set.

6/5 - 30:00 - Erro de devolução do canadenese.

6/5 - 15:00 - Federer sobe para a rede e força o erro de Raonic.

6/5 - Após uma boa devolução de slice, Raonic não consegue o ponto de contato ideal e manda sua tentiva de slice para fora. Federer saca para fechar o primeiro set.

FEDERER QUEBRA O SAQUE DE RAONIC E SACA PARA O PRIMEIRO SET !

5/5 - AD:40 - O tenista canadense erra mais uma bola no forehand e Federer tem sua terceira chance de quebra neste game.

5/5 - 40:40 - Raonic erra por pouco o voleio e novamente o game está empatado.

5/5 - 40:AD - Federer erra no forehand e Raonic tem a chance de confirmar seu saque.

5/5 - 40:40 - Raonic consegue uma boa bola de direita e força o erro de backhand de Federer. Raonic consegue salvar as duas chances de quebra.

5/5 - 40:30 - Ace do Raonic ! Salva a primeira chance.

5/5 - 40:15 - O tenista canadense manda seu backhand para fora e Federer tem duas chances de quebra.

5/5 - 30:15 - Federer consegue uma boa devolução e força de voleio do Raonic.

5/5 - 15:15 - Raonic tenta o winner de forehand mas manda para fora.

5/5 - 00:15 - Ace do canadense.

5/5 - Sem problemas, Federer confirma seu game em menos de um minuto.

4/5 - 40:00 - Ace ! Três chances de confirmar o seu game.

4/5 - 30:00 - Novamente com erro de devolução do Raonic, Federer abre dois pontos de vantagem no game.

4/5 - 15:00 - Bom saque do suíço, 15:00.

4/5 - Raonic confirma seu saque e caso consiga a quebra pode fechar o primeiro set do jogo.

4/4 - 15:40 - Mais um ace de Raonic.

4/4 - 15:30 - O tenista canadense consegue um segundo saque na linha e Federer e erra a devolução.

4/4 - 15:15 - Raonic acelera na paralela e Federer não consegue chegar a tempo de se defender.

4/4 - 15:00 - Grande winner de backhand do suíço. Ele começa no game do seu adversário em vantagem.

4/4 - Com um ace, Federer confirma seu saque.

3/4 - 40:15 - Bom saque de Federer e ele possui duas chances de fechar o game.

3/4 - 30:15 - Com a quadra livre para ter um winner, o tenista canadense acelera demais a bola e comete o erro.

3/4 - 15:15 - Raonic força a devolução e Federer manda a bola para fora.

3/4 - 15:00 - Erro de slice do canadense.

3/4 - Raonic confirma seu game facilmente. Federer sacará com bolas novas.

3/3 - 00:40 - Erro de devolução do suíço.

3/3 - 00:30 - O tenista canadense consegue um bom winner de backhand e abre 30:0.

3/3 - 00:15 - Após uma boa deixada, Raonic consegue a passada.

3/3 - Federer consegue fechar seu game de saca e empata o jogo em 3/3.

2/3 - 40:15 - Mesmo com Raonic forçando Federer a jogar defensivamente, o canadense erra a bola de forehand.

2/3 - 30:15 - Desta vez Federer comete o erro.

2/3 - 30:00 - Erro do canadense.

2/3 - 15:00 - Federer consegue defender um smash e após subida de Raonic, realiza uma bela passada de backhand.

2/3 - Novamente com um bom saque, Raonic confirma seu game.

Ao lado da esposa de Federer, a cantora Gwen Estefani acompanha o jogo.

2/2 - 40:AD - Raonic acerta mais um ace.

2/2 - 40:40 - Ótimo saque do canadense e Federer não consegue acertar a devolução.

2/2 - 40:30 - Bom winner de Federer e ele tem a primeira chance de quebra.

2/2 - 30:30 - Erro do canadense.

2/2 - 15:30 - Após uma boa subida, Raonic ganha o ponto com um belo voleio de direita.

2/2 - 15:15 - Ace de Raonic. Ambos jogadores já acertaram 2 aces no jogo.

2/2 - 15:00 - Raonic vai para o winner mas erra por pouco.

2/2 - Raonic tenta uma passada milagrosa mas a bola sai. Federe confirma mais um game.

1/2 - AD:40 - Ace de Federer e ele consegue a vantagem.

1/2 - 40:40 - Erro de federer. Iguais.

1/2 - 40:30 - Novamente subindo para a rede, Federer pressiona e o canadense comete o erro de backhand

1/2 - 30:30 - Após uma boa troca de bola, Raonic comete um erro de forehand.

1/2 - 15:30 - O canadense acelera a bola com seu backhand e Federer erra novamente.

1/2 - 15:15 - Raonic consegue uma boa devolução e força o erro de Federer.

1/2 - 15:00 - Federer pressiona subindo para a rede e Raonic manda a bola para fora.

1/2 - Erro de devolução e Raonic confirma seu game.

1/1 - 40:30 - Mais uma grande devolução de Federer e, depois de a bola voltar lenta, consegue um winner de backhand.

1/1 - 40:15 - Ace de Raonic, ele tem duas chances de confirmar o game.

1/1 - 30:15 - Raonic consegue um bom saque e Federer manda para fora.

1/1 - 15:15 - Erro de direita do suíço.

1/1 - 15:00 - Após uma boa devolução, Federer comanda o ponto e consegue o primeiro ponto no saque do canadense.

1/1 - E com uma devolução para fora, Federer empata o jogo.

0/1 - 40:15 - Raonic força o erro do suíço. Federer ainda tem duas chances de fechar o game.

0/1 - 40:00 - ACE ! Federer consegue o primeiro ace do jogo.

0/1 - 30:00 - O canadense tenta um winner na paralela e joga a bola na rede.

0/1 - 15:00 - Erro de Raonic após uma curta troca de bola.

0/1 - Na primeira devolução correta, Raonic fecha o game com um winner de direita.

0/0 - 00:40 - Federer não consegue passar a bola novamente. 40-0

0/0 - 00:30 - Mais uma. O canadense lidera por 30-0

0/0 - 00:15 - Devolução para fora, Raonic ganha o primeiro ponto do jogo.

Milos Raonic venceu o sorteio e escolheu começar sacando. Jogadores no início da fase de aquecimento.

ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinais

A quadra segue lotada enquanto esperam a entrada de Federer e Raonic.

16:42 - Djokovic vence Murray e está confirmado na final do Masters 1000 de Indian Wells! O sérvio espera o vencedor do jogo que acompanharemos em instantes.

Raonic está fazendo sua melhor campanha neste Masters 1000. O canadense ainda não havia chegado tão longe no torneio. Sua melhor campanha, antes dessa, foi ano passado, onde chegou nas quartas e foi surpreendemente derrotado por Aleksandr Dolgopolov, em sets diretos.

Em 16 jogos, Federer perdeu apenas um neste ano. Foi na terceira rodada contra Simone Bolelli no Australian Open. Caso vença, Federer repetirá a campanha do ano passado em Indian Wells, onde chegou a final mas foi vice-campeão, perdendo para Novak Djokovic, de virada.

Federer e Raonic já se enfrentaram em 9 jogos. O suíço possui 8 vitórias enquanto o canadense apenas uma, onde venceu o jogo por 7/6 e 7/5 no Masters 1000 de Paris, em 2014. Federer vem de duas vitórias seguidas contra Raonic. Uma no ATP Finals de 2014 (6/1 e 7/6) e a outra mais recente, na final do torneio de Brisbane neste ano, onde venceu por 6/4, 6/7 e 6/4. Veja no vídeo a seguir os melhores momentos dessa final

O tenista suíço está com 9 vitórias seguidas desde o torneio de Dubai. Ele não perdeu nenhum set nestes 9 jogos. Já Raonic vem de 4 vitórias seguidas, todas em Indian Wells. Ele também não teve muita dificuldade nos jogos, exceto contra Rafael Nadal, onde teve de salvar match points antes de conseguir fechar o jogo.

Roger Federer Milos Raonic Ao Vivo

Na outra quarta de final, Roger Federer venceu com autoridade o tcheco Thomas Berdych. O jogo, em menos de uma hora, teve as parciais de 6/4 e 6/0. Confira neste link como foi o live do jogo, realizada por Tainá

O jogo terá começo assim que terminar o confronto entre o número 1 do mundo, Novak Djokovic, contra o atual melhor 4 jogador do ranking, Andy Murray. Os vencedores de Djokovic - Murray e Federer x Raonic farão a grande final do Masters 1000 de Indian Wells.

Bem vindo leitores da VAVEL Brasil. Iremos transmitir, lance a lance, o jogo entre o suíço Roger Federer e o canadense Milos Raonic. A partida é válida pela semifinal do Masters 1000 de Indian Wells