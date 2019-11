Final Indian Wells: Novak Djokovic - Roger Federer (2-1)

E acabamos aqui nossa transmissão de tênis. Novak Djokovic conseguiu defender seu título do ano passado em Indian Wells após vencer Roger Federer neste ano, por 6/3, 6/7 e 6/2. Siga-nos no twitter @TenisVAVEL e curta nossa página no facebook. Agradeço a todos que acompanharam a partida e espero as suas participações nas próximas lives.

Aperto de mão entre os dois melhores tenistas no ranking, Novak Djokovic e Roger Federer.

Com 43 erros não forçados no total contra 35 de Djokovic, Federer não conseguia confirmar seus games facilmente e Djokovic sempre estava ali tentando a quebra. Hoje o saque do suíço não estava tão bom quanto no andamento no torneio. Ele venceu apenas 35% dos pontos no seu segundo saque contra 51% de Djokovic.

Novak Djokovic conquista seu quarto título em Indian Wells após vencer novamente Roger Federer na final com as parciais de 6/3, 6/7 e 6/2 em 2:17 de jogo.

6/2 - A bola sobra alta na direita de Federer e ele tenta o winner, manda a bola perto da linha, mas para fora.

DJOKOVIC CONFIRMA A QUEBRA E É O GRANDE CAMPEÃO DO MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS !

5/2 - 40:30 - Erro de devolução de Djokovic e Federer salva o primeiro match point.

5/2 - 40:15 - Djokovic força a devolução e Federer comete o erro. Dois match points para o sérvio.

5/2 - 30:15 - Ótimo voleio de Federer.

5/2 - 30:00 - Djokovic acelera a bola com seu backhand na paralela e Federer comete o erro.

5/2 - 15:00 - Após uma boa devolução do sérvio, Djokovic vence o ponto com um winner.

5/2 - Com um ace, Djokovic abre a vantagem de três games no último set e fica próximo ao título do Masters 1000 de Indian Wells.

4/2 - 40:15 - Boa devolução do suíço, conseguindo o winner.

4/2 - 40:00 - Federer erra pela terceira vez no game.

4/2 - 30:00 - Mais um erro não forçado de Federer.

4/2 - 15:00 - Erro na direita do suíço.

4/2 - Federer comete uma dupla falta e Djokovic saca em 4/2.

DJOKOVIC QUEBRA O SAQUE DE FEDERER E FICA COM DOIS GAMES DE VANTAGEM NOVAMENTE !

3/2 - AD:40 - Federer tenta o contra ataque mas acaba mandando sua direita para fora.

3/2 - 40:40 - Djokovic consegue uma grande devolução e, após acelerar com sua direita, Federer comete o erro.

3/2 - 30:40 - Federer comete o erro e fica com apenas mais uma chance de confirmar se saque.

3/2 - 15:40 - Belíssimo voleio do suíço. Com isso ele tem duas chances de fechar o seu game de saque.

3/2 - 15:30 - Após um bom saque, Federer sobe para a rede e ganha o ponto no smash.

3/2 - 15:15 - O tenista suíço tenta o saque e voleio mas acaba errando o voleio de esquerda.

3/2 - 00:15 - Federer vence o ponto com um bom smash.

Estado da raquete do número um do mundo após ser quebrado neste terceiro set.

3/2 - Com um winner, Djokovic confirma seu game de saque e passa na frente no set.

2/2 - 40:15 - Após uma boa troca de bola, Federer comete o erro no backhand.

2/2 - 30:15 - Erro de devolução do suíço.

2/2 - 15:15 - O tenista sérvio comete o erro na segunda bola.

2/2 - 15:00 - Djokovic força a troca na cruzada e Federer comete o erro.

2/2 - Federer empata o último set em 2/2 após confirmar seu saque com um ace.

2/1 - 40:AD - Federer sobe para a rede mas Djokovic não consegue a passada. Vantagem para o suíço.

2/1 - 40:40 - Djokovic força novamente na paralela e consegue o winner.

2/1 - 30:40 - Belo winner de direita do tenista sérvio.

2/1 - 15:40 - Federer tem duas chances de fechar o game após erro de Djokovic.

2/1 - 15:30 - A bola sobra fácil no backhand de Djokovic e ele faz a passada.

2/1 - 00:30 - Ace do tenista suíço.

2/1 - 00:15 - Bom saque de Federer e Djokovic erra a devolução.

Djokovic leva advertência após quebrar a raquete.

2/1 - Na sua quinta chance de quebra, Federer volta ao jogo.

DJOKOVIC COMETE O ERRO DE SLICE E FEDERER CONSEGUE A QUEBRA ! ELE SACA EM 1/2 AGORA !

2/0 - 40:AD - Dupla falta do sérvio e Federer novamente pode quebrar o saque de Djokovic.

2/0 - 40:40 - Erro de devolução do suíço.

2/0 - 40:AD - Mais um belo ponto que acaba em um erro de Djokovic, desta vez no seu forehand. Mais uma chance de quebra para Federer neste game.

2/0 - 40:40 - Federer comete o erro e empata novamente.

2/0 - 40:AD - Grande troca de bola dos dois melhores tenistas do mundo e Djokovic acaba errando no fim. Mais uma chance de quebra para o suíço.

2/0 - 40:40 - Djokovic consegue uma ótima passada cruzada após uma boa deixada de Federer. Novamente ele salva a chance de quebra.

2/0 - 40:AD - Belo winner de Federer e ele tem mais uma chance de quebra.

2/0 - 40:40 - Mesmo após boas defesas do suíço, Federer ainda assim erra a bola na sua direita.

2/0 - 40:AD - Chance de quebra para Federer depois de uma ótima deixada.

2/0 - 40:40 - A bola é marcada fora, Federer desafia e vence o desafio. O ponto será repetido.

2/0 - 40:40 - Djokovic manda a bola para fora da quadra após Federer força a troca acelerando a bola na paralela.

2/0 - 40:30 - Federer comete o erro na rede e Djokovic tem a chance de abrir 3/0

2/0 - 30:30 - Djokovic sobe para a rede e erra um voleio fácil.

2/0 - 30:15 - Federer faz seu primeiro ponto no saque de Djokovic neste game após erro do sérvio.

2/0 - 30:00 - Djokovic saca bem e Federer erra a devolução.

2/0 - 15:00 - Mais um erro no backhand de Federer.

2/0 - Federer tenta o saque e voleio mas acaba errando o voleio. Djokovic na liderança neste set.

DJOKOVIC QUEBRA O SAQUE DE FEDERER E ABRE 2/0 NO ÚLTIMO SET EM INDIAN WELLS !

1/0 - 40:30 - Federer saca bem e salva a segunda chance de quebra.

1/0 - 40:15 - O tenista sérvio perde a primeira chance de quebra após cometer erro.

1/0 - 40:00 - Djokovic tem três chances de quebra logo no início deste terceiro set. Federer cometeu mais um erro de backhand.

1/0 - 30:00 - Após boa devolução de Djokovic, Federer não consegue passar a bola de volta.

1/0 - 15:00 - Erro de Federer.

1/0 - Federer tenta o winner mas a bola acaba saindo. Djokovic começa na vantagem.

0/0 - 40:15 - Djokovic força com a sua direita e acaba errando.

0/0 - 40:00 - Belo winner de Djokovic e ele tem três chances de começar o jogo na frente.

0/0 - 30:00 - Federer tenta acelerar com a direita mas comete o erro.

0/0 - 15:00 - Erro de devolução do suíço.

Comemoração do tenista suíço após vencer o segundo set.

Estatísticas do segundo set.

6/7 - Federer sobre para a rede e, após um bom voleio no contra-pé do sérvio, conta com o erro de Djokovic. Ele vence o segundo set por 7/6 e leva a disputa da grande final do Masters 1000 de Indian Wells para o terceiro e último set !

FEDERER VENCE O SEGUNDO SET NO TIE-BREAK ! VAMOS AO TERCEIRO SET !

6/6 - 5:6 - Terceira dupla falta de Djokovic neste tie-break ! Federer tem o set point no saque.

6/6 - 5:5 - Segunda dupla falta do tenista sérvio neste set. Ele saca em 5:5.

6/6 - 5:4 - QUE PONTO ! Após uma bela deixada de Federer, o tenista suíço força a troca com um voleio profundo e Djokovic erra a passada. Djokovic saca em 5:4.

6/6 - 5:3 - Federer sobe para a rede e acaba errando o smash. Djokovic abre a vantagem de dois pontos novamente e Federer tem mais um saque.

6/6 - 4:3 - Bom saque do sérvio e Federer não consegue devolver a bola. Ele saca em 3:4.

6/6 - 3:3 - Dupla falta de Djokovic e está tudo empatado neste segundo set.

6/6 - 3:2 - O tenista sérvio saca em 3:2 após forçar a devolução e cometer o erro.

6/6 - 3:1 - Djokovic consegue o mini-break e abre dois pontos de vantagem após erro no forehand de Federer.

6/6 - 2:1 - Roger Federer saca em 1:2 após errar a devolução.

6/6 - 1:1 - O tenista suíço comete o erro após uma longa troca de bola.

6/6 - 0:1 - Federer confirma seu ponto de saque.

6/6 - Federer erra a devolução e vamos ao tie-break neste segundo set.

5/6 - 40:00 - Mais um erro de Federer, desta vez na direita.

5/6 - 30:00 - Belo winner na paralela de Djokovic.

5/6 - 15:00 - Federer comete o erro no backhand.

5/6 - Federer fica com a vantagem novamente e Djokovic saca em 5/6.

5/5 - 00:40 - Djokovic erra novamente a devolução.

5/5 - 00:30 - Erro de devolução do sérvio.

5/5 - 00:15 - Federer manda a bola no fundo e Djokovic erra.

5/5 - Com um ace no segundo saque, Djokovic confirma seu saque.

4/5 - AD:40 - Djokovic tem novamente a chance de confirmar seu saque após erro de Federer.

4/5 - 40:40 - Federer sobe para a rede e pressiona Djokovic, que comete o erro.

4/5 - 40:30 - Ace de Djokovic e ele tem a chance de confirmar seu saque.

4/5 - 30:30 - Djokovic acelera a bola com seu backhand e Federer não consegue devolver.

4/5 - 15:30 - O tenista suíço comete o erro no seu forehand.

4/5 - 00:30 - Federer fica a dois pontos de ganhar o segundo set.

4/5 - 00:15 - Primeiro ponto no game é de Federer.

A torcida está toda a favor de Federer após ele conseguir a quebra neste set. Nos últimos 15 pontos, Federer venceu 12 deles.

4/5 - Winner de forehand e Federer passa na frente no segundo set !

4/4 - 00:40 - Djokovic erra bola fácil no seu backhand e Federer tem três chances de confirmar seu game.

4/4 - 00:30 - Federer acelera a bola na paralela e consegue o winner.

4/4 - 00:15 - Erro de devolução de Djokovic.

4/4 - Federer consegue a quebra e comemora muito ! Tudo igual no segundo set em Indian Wells.

4/3 - 40:AD - Dupla falta de Djokovic e Federer tem novamente a chance de quebra.

4/3 - 40:40 - Djokovic consegue salvar a chance de quebra com um bom saque e sendo agressivo após a devolução, forçando o erro de Federer.

4/3 - 30:40 - Federer ganha o ponto no voleio e tem a chance de quebra !

4/3 - 30:30 - QUE PONTO ! Federer consegue se defender de duas bolas difíceis e termina o ponto com um grande winner de forehand.

4/3 - 30:15 - Djokovic acelera a bola na paralela e consegue um bom winner.

4/3 - 15:15 - A bola escorrega na linha de fundo e Djokovic perde o ponto de contato.

4/3 - 15:00 - Grande troca de bola ! Djokovic consegue um belo winner de direita na linha.

4/3 - Djokovic tenta a deixada e erra. Federer confirma seu game após conseguir salvar uma chance de quebra.

4/2 - 40:AD - Federer acelera a bola na paralela e Djokovic manda para fora.

4/2 - 40:40 - Erro de devolução e Federer empata o game.

4/2 - 40:30 - Erro no forehand de Federer e Djokovic tem a chance de quebra para sacar para o jogo !

4/2 - 30:30 - Dupla falta do suíço.

4/2 - 15:30 - Federer erra a bola na rede.

4/2 - 00:30 - Erro de devolução de Djokovic.

4/2 - 00:15 - Djokovic não consegue controlar a devolução após bom saque de Federer.

4/2 - Com mais um ace, Djokovic confirma seu game rapidamente.

3/2 - 40:00 - Federer sobe para a rede mas leva a passada do sérvio.

3/2 - 30:00 - Ace de Djokovic.

3/2 - 15:00 - Boa direita do sérvio, forçando o erro de Federer.

3/2 - Acelerando a bola com seu backhand, Federer vence o game após erro de Djokovic.

3/1 - 40:AD - Erro de devolução do sérvio.

3/1 - 40:40 - Federer erra novamente. Iguais.

3/1 - 30:40 - Bom ponto e Federer vence o ponto no smash.

3/1 - 30:30 - Erro no backhand do Federer.

3/1 - 30:30 - Erro de Federer.

3/1 - 00:30 - O sérvio manda a bola para fora.

3/1 - 00:15 - Após boa bola na paralela, Federer vence o ponto no smash.

3/1 - Com mais um erro de backhando do suíço, Djokovic abre dois games de vantagem neste segundo set.

2/1 - AD:40 - Federer arrisca a paralela com seu backhand e comete o erro.

2/1 - 40:40 - A devolução fica curta e Djokovic faz o winner. Ele salva as duas chances de quebra.

2/1 - 30:40 - Djokovic saca bem e Federer erra a devolução.

2/1 - 15:40 - Federer tem duas chances de quebra após mais um erro de Djokovic.

2/1 - 15:30 - Erro de voleio do sérvio.

2/1 - 15:15 - Djokovic comete o erro no backhand.

2/1 - 15:00 - Erro de Federer.

Estatísticas do primeiro set.

2/1 - Federer não consegue se manter na troca de bola e manda a bola na rede, concedendo a quebra para Djokovic.

NOVAK DJOKOVIC COM A VANTAGEM NO SEGUNDO SET ! ELE SACA EM 2/1 !

1/1 - 40:15 - Com um bom lob de Djokovic, Federer erra o smash e Djokovic tem duas chances de quebra.

1/1 - 30:15 - Federer comete o erro na troca e fica atrás no game.

1/1 - 15:15 - Erro de voleio do suíço.

1/1 - 00:15 - Federer acelera a troca de bola e Djokovic comete o erro.

1/1 - Com um ace, Djokovic confirma o game e comemora. Tudo empatado neste segundo set.

0/1 - AD:40 - Erro de direita de Federer e Djokovic pode fechar o game.

0/1 - 40:40 - Djokovic salva a chance de quebra com erro de Federer.

0/1 - 30:40 - Chance de quebra para o suíço após conseguir ganhar o ponto com um belo smash.

0/1 - 30:30 - Djokovic saca bem e a Federer não consegue fazer com que a bola passe de volta.

0/1 - 15:30 - Federer força a devolução e comete o erro.

0/1 - 00:30 - Djokovic tenta se defender como pode, mas Federer vence o ponto com um smash.

0/1 - 00:15 - Federer força a bola na paralela e consegue o winner.

0/1 - Com um belo voleio, Federer começa o segundo set em vantagem.

0/0 - 30:40 - Erro de Federer e ele ainda tem uma chance de confirmar o game.

0/0 - 15:40 - Federer após um bom saque, ganha o ponto no smash.

0/0 - 15:30 - Dupla falta do suíço. É a primeira no jogo.

0/0 - 00:30 - Djokovic erra o contra ataque e Federer abre dois pontos de vantagem.

0/0 - 00:15 - Bom saque do suíço e ganha o ponto.

6/3 - Federer manda a direita na rede e Djokovic fecha o primeiro set da grande final em 6/3.

5/3 - 40:30 - O tenista sérvio comanda o ponto, forçando o erro de Federer. Set point para Djokovic.

5/3 - 30:30 - Djokovic saca na linha e Federer não consegue devolver a bola.

5/3 - 15:30 - Grande devolução do suíço e Djokovic erra na segunda bola.

5/3 - 15:15 - Erro de devolução de Federer.

5/3 - 00:15 - Djokovic comanda a troca de bola mas acaba errando no final.

5/3 - Federer consegue um ótimo contra ataque, forçando o erro do sérvio. Djokovic saca para o set em sequência.

5/2 - 30:40 - Ace de Federer e ele tem a chance de confirmar o game.

5/2 - 30:30 - Erro de Djokovic, mandanda a bola fora da linha de fundo.

5/2 - 30:15 - O tenista suíço tenta o saque e voleio mas Djokovic consegue uma boa passada.

5/2 - 15:15 - Federer tenta acelerar a bola e manda seu forehand na rede.

5/2 - 00:15 - Winner de forehand e Federer começa o game em vantagem.

5/2 - Federer erra a devolução e Djokovic fica a um game de fechar o primeiro set da decisão do título do Masters 1000 de Indian Wells.

4/2 - 40:00 - Djokovic apenas termina o ponto com um winner após um ótimo saque.

4/2 - 30:00 - Ace de Djokovic.

4/2 - 15:00 - Erro de devolução do Federer.

4/2 - Federer sobe para a rede mas Djokovic dificulta a bola, forçando o erro de voleio do suíço.

DJOKOVIC CONSEGUE A PRIMEIRA QUEBRA DO JOGO ! ELE SACA EM 4/2 !

3/2 - AD:40 - A troca de bola termina com um erro de Federer e Djokovic tem a sua quarta chance de quebra no game.

3/2 - 40:40 - Ace ! Federer salva as três chances de quebra.

3/2 - 40:30 - Com um bom saque, Djokovic erra a devolução.

3/2 - 40:15 - Federer salva o primeiro após erro de Djokovic.

3/2 - 40:00 - O tenista suíço tenta o winner na paralela e manda a bolana rede. Três chances de quebra para o sérvio.

3/2 - 30:00 - Após troca de bola, Federer erra o ponto de contato da bola e manda a bola para fora da quadra.

3/2 - 15:00 - Federer erra no seu forehand.

3/2 - Djokovic confirma o seu game com mais um erro do suíço.

2/2 - 40:30 - Federer manda a bola na rede e Djokovic tem a chance de confirmar seu game de saque.

2/2 - 30:30 - Erro de devolução do suíço.

2/2 - 15:30 - Djokovic sobe para a rede e Federer erra a passada.

2/2 - 00:30 - Bela troca de bola e Federer termina o ponto com um winner de forehand na paralela.

2/2 - 00:15 - Federer pressiona na rede e Djokovic erra.

2/2 - Assim como Djokovic, Federer fecha seu game com um ace.

2/1 - 40:AD - Erro na direita do sérvio e Federer tem a chance de fechar o game novamente.

2/1 - 40:40 - Com um belo contra ataque, Djokovic empata o game novamente.

2/1 - 40:AD - Djokovic acelera com seu backhand mas a bola sai por pouco.

2/1 - 40:40 - Após uma troca intensa de bolas, Djokovic comete o erro e Federer salva a chance de quebra.

2/1 - 40:30 - Erro de voleio do suíço e Djokovic tem a primeira chance de quebra no set.

2/1 - 30:30 - Federer consegue o ace e empata o game.

2/1 - 30:15 - Mais um erro não forçado de Federer, é seu sexto.

2/1 - 15:15 - Djokovic ganha o ponto com o erro de Federer.

2/1 - 00:15 - Belo winner de forehand do suíço.

2/1 - Com um ace, Djokovic está com a vantagem no set novamente.

1/1 - 40:00 - O tenista suíço tenta o winner de backhand na paralela mas acaba mandando na rede.

1/1 - 30:00 - Federer tenta acelerar com a direita e acaba errando.

1/1 - 15:00 - Bela bola angulada do número 1 do mundo.

1/1 - Djokovic tenta o winner mas manda a bola para fora. Tudo empatado no primeiro set.

1/0 - 15:40 - Federer força o primeiro saque e Djokovic não consegue passar a bola.

1/0 - 15:30 - Bom saque do suíço e Djokovic erra a devolução.

1/0 - 15:15 - Boa subida para a rede e Federer ganha o ponto no voleio.

1/0 - 15:00 - Erro no backhand do suíço.

1/0 - Apesar de se defender bem, Djokovic força o erro de Federer e fecha o primeiro game.

0/0 - 40:00 - Bom segundo saque e Federer não consegue a devolução.

0/0 - 30:00 - Djokovic acelera na paralela, forçand o erro do suíço.

0/0 - 15:00 - Erro de direita de Federer e Djokovic começa na vantagem.

Os jogadores estão prontos e começa a grande final do Masters 1000 de Indian Wells !

Djokovic venceu o sorteio e escolheu começar sacando.

18:16 - Jogadores na fase de aquecimento

Simona Halep com seu troféu do Premier de Indian Wells. Aos poucos vão retirando os adereços da cerimônia e em breve começa a final masculina !

Aos gritos de "Simona, Simona, Simona..." Halep vai ao centro da quadra e agradece ao público pela torcida.

Após a cerimônia de premiação, Federer e Djokovic devem entrar em quadra.

Depois de 2:40 de jogo, Halep vence de virada o jogo contra Jankovic com as parciais de 2/6, 7/5 e 6/4. A romena vence o premier de Indian Wells !

3º Set - 6/4 - SIMONA HALEP A GRANDE CAMPEÃ DO PREMIER DE INDIAN WELLS !

3º Set - 5/4 40:00 - Dupla falta de Jankovic e Halep tem 3 match points !

3º Set - 5/4 30:00 - Backhand na rede e Halep fica a dois pontos do título.

3º Set - 5/4 15:00 - Erro de Jankovic.

3º Set - 5/4 - Simona Halep entrega o game com quatro erros não forçados. Jankovic de volta ao jogo.

3º Set - 5/3 30:40 - Chance de quebra para Jankovic depois de erro da Halep.

3º Set - 5/3 30:30 - Mais um erro da romena. Ela precisa de apenas dois pontos para vencer o jogo.

3º Set - 5/3 30:15 - Desta vez ela acerta o winner de backhand na cruzada.

3º Set - 5/3 15:15 - Halep tenta o winner e força demais e a bola acaba saindo.

3º Set - 5/3 15:00 - Erro de devolução de Jankovic.

3º Set - 5/3 - Depois de dois erros não forçados no backhand da Jankovic, Halep consegue quebrar pela terceira vez no set e sacará para o título feminino de Indian Wells.

3º Set - 4/3 30:15 - Agressiva, Jankovic termina o ponto com um belo smash.

3º Set - 4/3 30:00 - Simona consegue um bom winner e está na vantagem no game do saque da adversária. 0-30 para a romena.

3º Set - 4/3 - Mesmo com dificuldades, Halep consegue confirmar seu game de saque.

Mesmo perdendo o primeiro set por 6/2, Halep não vendeu fácil o segundo set e conseguiu a vitória no segundo set por 7/5. No momento está 3/3 no terceiro e decisivo set do jogo.

Iremos acompanhar o final deste terceiro set da final feminina entre Simona Halep e Jelena Jankovic. Halep, atual 3 do ranking, avançou para a final após desistência de Serena Williams, com uma lesão no joelho. Já Jankovic dará um belo salto no ranking. Ocupando atualmente a 21ª posição no ranking, alcançou a final após derrotar Lisicki na semifinal.

17:23 - Como o jogo entre a Halep e Jankovic ainda está no 2/2 no terceiro set, a final masculina ainda deve ser atrasada em cerca de meia hora. Agradecemos pela paciência.

15:02 - A final feminina acaba de começar na quadra central de Indian Wells. Não antes das 17:00, teremos o jogo entre Djokovic e Federer.

Veja a apresentação oficial da ATP da final de hoje no vídeo abaixo.

Masters 1000 Indian Wells Final Novak Djokovic x Roger Federer

"Acho que é uma grande oportunidade, tanto para nós (Federer e Djokovic) quanto para os fãs de tênis, ter uma reedição da final do ano passado. Estou contente com meu nível de tênis neste torneio e espero manter ou até mesmo jogar melhor ainda contra Novak" conta Federer. "A final do ano passado foi um grande jogo. Nós jogamos muito bem. Como sabemos, Novak é um grande jogador. Ele se movimenta muito bem e dificilmente erra. Djokovic, sem dúvidas, é um dos melhores jogadores nas quadras duras que já tivemos no tênis."

"Jogar contra Roger é o melhor jogo que posso ter no circuito profissional atualmente. Ele está praticamente no seu melhor nível possível de tênis. Nos últimos 12 meses ele vem apresentando o seu melhor tênis" disse o número um do mundo, Novak Djokovic. "Uma coisa sobre Roger é que ele sempre faz você jogar no seu melhor nível possível. Isso é até melhor para mim, pois me faz entrar com o maior nível de concentração e intensidade para o jogo. Se eu quiser vencer este jogo e o título do torneio, definitivamente preciso jogar meu melhor" completou.

Em 2014 os tenistas se enfrentaram sete vezes, sendo uma em uma partida exibição. No circuito profissional, Federer venceu três vezes (Dubai, Monte Carlo e Shangai) e Djokovic também três (Indian Wells, Wimbledon e ATP Finals, onde Federer desistiu na final). Na exibição, Federer levou a melhor.

Veja no vídeo abaixo os melhores momentos da final do ano passado entre Djokovic x Federer.

Djokovic também não teve nenhuma partida desafiadora o bastante. Enfrentou o ex-top 10 John Isner, onde venceu por 6/4 e 7/6. Contou com a desistência de Bernard Tomic nas quartas e derrotou um irreconhecível Andy Murray, atual número 4 do mundo, em fáceis 6/2 e 6/3.

Os dois melhores do mundo atualmente não tiveram dificuldades nas suas partidas até o momento. Federer ao longo da sua campanha eliminou o italiano Seppi, tenista que bateu Federer na terceira rodada do primeiro grand slam do ano, Australian Open. O tenista suíço também enfrentou dois jogadores ranqueados entre os dez melhores do mundo, sendo eles Berdych e Raonic. Contudo, Federer venceu ambos em sets diretos, inclusive com um "pneu" (6/0) em cima do 9º, Tomas Berdych.

Novak Djokovic x Roger Federer lance a lance

Reeditando a final do ano passado, Djokovic e Federer se enfrentam pela terceira vez em Indian Wells. O tenista sérvio e atual número um do mundo levou a melhor nas edições de 2011 e de 2014, onde venceu Federer nas duas oportunidades por 6/3, 3/6 e 6/2 e 3/6, 6/3 e 7/6, respectivamente.

Bem vindo leitor da VAVEL Brasil. Iremos transmitir, lance a lance, o jogo entre o suíço Roger Federer e o canadense Milos Raonic. A partida é válida pela semifinal do Masters 1000 de Indian Wells