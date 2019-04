Com facilidade, Andy Murray vence Donald Young em sua estreia no Masters 1000 de Miami

O favoritismo se fez presente em Miami. Em pouco mais de uma hora de confronto, Andy Murray não teve dificuldades para derrotar Donald Young por dois sets a zero (6/4 e 6/2) e classificar-se a próxima fase do Masters 1000 local. O britânico aguarda o vencedor do confronto entre Santiago Giraldo e Robin Haase para conhecer seu adversário nas oitavas de final do torneio.

O confronto

Conforme o esperado, Murray não teve dificuldades e confirmou seu favoritismo sem ser ameaçado durante o jogo. No primeiro set, quebrou o saque de Young logo nos primeiros lances e precisou apenas administrar a vantagem, completando os serviços que lhe restavam, para sair vencedor por 6/4 em pouco mais de 40 minutos. O britânica ainda salvaria um break point, mas nada que chegasse a assustar.

A diferença de qualidade e a vantagem de Murray ficaram ainda maiores e mais evidentes no segundo set. Young foi quebrado logo em seu primeiro serviço, fato que se repetiria em outra oportunidade nos games seguintes. O americano também sofreu com a alta quantidade de dupla-faltas cometidas, foram quatro no total, facilitando as quebras. Por fim, o ponto final com 1h22 de confronto decretaria o triunfo. por 6/2 no último set e a vitória do número 4 do mundo.