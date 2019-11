Em partida heroica, Bellucci supera desvantagem, vence Cuevas e avança no Masters 1000 de Miami

Era o duelo do melhor sul-americano no ranking da ATP contra o ex-número 1 do Brasil no torneio. Partida válida pelo Masters 1000 de Miami, mas as torcidas lembravam um digno duelo de Copa Davis. Entre gritos de "Soy Celeste" e respostas com "O campeão voltou" fez-se uma virada heroica. Foram necessárias 2h37 de confronto para Thomaz Bellucci superar a desvantagem e uma lesão no pé direito, vencer Pablo Cuevas por dois sets a um (2/6, 6/2, 7/5) e garantir passagem para a próxima fase do chaveamento.

Pela fase de 16avos de final do Masters 1000 de Miami, Thomaz Bellucci terá pela frente o ucrâniano Alexandr Dolgopolov, número 65 do mundo, que eliminou Tommy Robredo (18) por dois sets a um. Entretanto, chama atenção o chaveamento para a fase seguinte. Em caso de novo triunfo, o brasileiro têm grande chances de enfrentar Novak Djokovic (1) pelas oitavas de final do torneio.

O confronto

O ex-número 1 do Brasil começou desligado na partida, não exigindo dificuldade para Cuevas realizar seu jogo. A facilidade era tanto que o uruguaio conseguiu quebrar o saque do brasileiro logo em seu primeiro serviço. Bellucci só veio a fechar seu primeiro game quando o placar marcava 3/0 para seu adversário. Pouco depois, ainda cedeu nova oportunidade de quebra e viu a desvantagem aumentar ainda mais. Tranquilo e preciso em tomas as rebatidas, o número 21 do mundo fechou o primeiro set em 6/2.

O confronto parecia se encaminhar para um desfecho trágico no segunto set, onde Bellucci permanecia apagado e comentendo alta quantidade de erros. Entretanto, o brasileiro veio acordar após sofrer uma lesão dentro de quadra. Após uma rebatida, torceu o pé direito e permaneceu no chão solicitando atendimento médico. Mesmo mancando, retornou a disputa e mudou a história da partida. Três quebras, duas conquistadas e uma sofrida, porém, o suficiente para reagir, virar o placar e fechar o segundo set em 6/2.

No momento decisivo: equilibrio. Então foi o momento das torcidas entrarem em quadra. Masters 1000 de Miami se transformou em Copa Davis e nem mesmo a arbitragem conseguiu conter os gritos de uruguaios e brasileiros presentes nas arquibancadas. Um erro de arbitragem poderia ter sido crucial, onde Bellucci - agindo legalmente - quebraria o saque de Cuevas, mas a decisão foi contrária e permaneceu favorecendo ao número 21 do mundo. Após logo empate por 5/5, veio o momento final. Se a arbitragem errou, o brasileiro não. Quebra realizada com sucesso no décimo primeiro game, seguida do saque para a vitória. Serviço concluído e set vencido por 7/5. Vitória na raça e de maneira heroica.