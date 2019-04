Sul-africano Kevin Anderson vence Leonardo Mayer e encara Murray no Masters 1000 de Miami

Neste domingo (29), Kevin Anderson da África do Sul venceu o argentino Leonardo Mayer em jogo válido pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami na Flórida. A partida durou 1 hora e 28 minutos com parciais de 6/4 e 6/4.

Nas oitavas-de-final, o sul-africano enfrentará o escocês Andy Murray que mais cedo venceu o colombiano Santiago Giraldo por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/4. O jogo ocorrerá na próxima terça-feira. Ainda hoje, conheceremos mais seis classificados à rodada de 16 avos.

O primeiro set foi equilibrado, com uma quebra de serviço para cada lado logo no início da partida. Até que o sul-africano aproveitou um deslize do advesário em seu quinto game de serviço, para fechar a parcial em 6/4. A segunda parcial seguiu disputada, até que no 9º game no serviço do argentino, Anderson conseguiu a quebra para fechar o jogo com um duplo 6/4.

O cabeça-de-chave número 15 do torneio não teve de entrar em quadra pela primeira rodada. Mas na segunda, venceu com dificuldades o veterano Sam Querrey em três sets com parciais de 6/7 7/6 e 6/4. Já o Mayer, o cabeça-de-chave de número 24 da competição, também passou a primeira rodada de bye. Ontem bateu o experiente filandês Jarkko Nieminen em sets diretos: 6/4 e 7/6.

Neste torneio, Anderson busca seu primeiro título de Masters 1000 da carreira. Seu melhor resultado em torneios dessa série foi a fase de quartas-de-final cinco vezes, duas em Indian Wells, uma em Montreal, uma em Paris e nessa mesma competição, Miami em 2011.

Nesta temporada, o atual 17º no ranking da ATP foi finalista do ATP 250 de Memphis ao perder para o japonês Kei Nishikori por duplo 6/4. Além de ter chegado à duas semifinais: uma em Auckland, Nova Zelândia ao ser derrotado pelo que viria a ser campeão Jiri Vesely e a outra no ATP 500 de Acapulco ao ser batido novamente por Nishikori. Na semana passada, o tenista da África do Sul foi eliminado na terceira rodada de Indian Wells pelo tenista da casa, John Isner.

Já esse ano para o argentino vem sendo abaixo da média, somente com uma semifinal no ATP 250 de Sydney, na Austrália ao ser derrotado pelo cazaque Mikhail Kukushkin. Mas em compensação, o tenista da Argentina vem de duas grandes vitórias na Copa Davis no confronto contra o Brasil, quando além de vencer Thomaz Bellucci, bateu João Souza, o "Feijão", em 6 horas e 42 minutos de partida, a terceira mais longa da história do tenis.

Antes de hoje, o confronto direto estava empatado com uma vitória para cada lado. Enquanto Mayer havia vencido na primeira rodada do ATP 250 de Delray Beach de 2010 por duplo 7/6. Anderson havia dado o troco no mesmo ano em partida válida pelo Masters 1000 de Toronto, no Canadá.