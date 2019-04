Serena Williams supera Sabine Lisicki e conquista 700ª vitória no WTA

Heptacampeã no Premier Mandatory em Miami, Serena Williams alcançou mais uma marca expressiva em sua carreira ao derrotar a alemã Sabine Lisicki, número 21 do ranking, por 7/6 (7-4), 1/6 e 6/3 em 2h01 de partida, se classificando à semifinal e chegaando à sua 700ª vitória no WTA.

A primeira parcial foi muito dura para ambas as tenistas, com três quebras para cada lado e a alemã perdeu o saque quando liderava por 6/5. Porém, as duplas-faltas e pontos disputados em segundo serviço deixaram a americana em vantagem finalizando o set no tiebreak em 7/6 (7-4).

No segundo set, Serena chegou a quebrar logo de cara, mas a situação ficou dramática para a número 1 do ranking. Errante, ela acabou deixando a parcial nas mãos da alemã, que venceu o set por 6/1. No terceiro, no entanto, Serena Williams rapidamente tomou as rédeas, não deixou lugar para mais quebras até o final e venceu o set na parcial de 6/3, garantindo a classificação para a semifinal do torneio de Miami.

Serena terminou a partida liderando os winners por 24 a 12, mas pecou na quantidade de erros não forçados, 44 contra 24 de Lisicki. A número 1 do mundo disparou apenas 4 aces contra um da adversária alemã e teve seis dupla-faltas contra cinco de Lisicki.

A norte-americana veio à Miami já com sete títulos, não mostrando nenhuma dúvida, tendo em conta que na segunda rodada ela derrotou com um fácil 6-2, 6-3, a russa Svetlana Kuznetsova (29ª no ranking WTA). Serena Williams aguarda agora a vencedora do confronto realizado nesta noite de quarta-feira (1) entre a romena Simona Halep (número 3 do WTA) e a americana Sloane Stephens (22 do ranking WTA) para descobrir quem será sua adversária nas semifinais do torneio.