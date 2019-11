Djokovic x Murray, tênis no ATP Masters 1000 Miami 2015 (2-1)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam essa grande final conosco, e espero todos nas próximas lives aqui na VAVELbr, um abraços para todos, até a próxima!

O sérvio é penta-campeão do torneio de Miami, e conquista o 22° título de Masters 1000 da carreira, é o segundo maior vencedor da história, atrás apenas de Roger Federer com 23

3° Set, 6° Game: Novak Djokovic é campeão do Masters 1000 de Miami, confirma o serviço faz 6/0 e fecha o jogo por dois sets a um, 7/6, 6/4 e 6/0

3° Set, 6° Game: Lob sensacional de Djokovic, match point para o sérvio

3° Set, 6° Game: Bem na cruzada Murray, break point para o britânico

3° Set, 6° Game: Boa subida a rede de Djokovic, 15-15

3° Set, 6° Game: Erro do sérvio, 0-15

3° Set, 5° Game: Djokovic quebra mais uma vez o saque de Murray, faz 5-0 e sacará para o título de Miami

3° Set, 5° Game: Erro do britânico, outro break point para Djokovic

3° Set, 5° Game: Murray salva os 2 break points, 40-40

3° Set, 5° Game: Duplo break point para Djokovic

3° Set, 4° Game: Djokovic confirma serviço com facilidade, 4-0

3° Set, 4° Game: Britânico comete erro atrás de erro, 40-0

3° Set, 4° Game: Murray erra, 15-0

3° Set, 3° Game: Murray fica na rede, Djokovic quebra novamente o serviço do britânico, 3-0 nesse terceiro set

3° Set, 3° Game: Murray erra o smash, outra vez break point para o tenista sérvio

3° Set, 3° Game: Djokovic deixa escapar o voleio, 40-40 novamente

3° Set, 3° Game: Joga pra fora Murray, mais um break point para Djokovic

3° Set, 3° Game: Jogou na rede Djokovic, 40-40

3° Set, 3° Game: Direita na rede de Murray, outro break point para o sérvio

3° Set, 3° Game: Andy Murray salva os 3 break points, 40-40

3° Set, 3° Game: Dupla falta do britânico, triplo break point para Novak Djokovic

3° Set, 3° Game: Bola fora de Murray, 0-30

3° Set, 3° Game: Murray manda a bola na rede, 0-15

3° Set, 2° Game: Troca de bolas no limite, Djokovic leva a melhor e confirma o serviço, 2-0 para o sérvio no terceiro set

3° Set, 2° Game: Ace de Djokovic, 40-30

3° Set, 2° Game: Enfim o sérvio acerta o smash, 30-30

3° Set, 2° Game: Joga pra fora Djokovic, 15-30

3° Set, 2° Game: Bola na linha de Djokovic, 15-0

3° Set, 1° Game: Mais um erro de Andy Murray, Djokovic quebra o serviço do britânico, 1-0 no terceiro set

3° Set, 1° Game: Erro do Murray, novamente break point para Djokovic

3° Set, 1° Game: Break point para Novak Djokovic

3° Set, 1° Game: Ace do britânico, 40-30

3° Set, 1° Game: Murray joga bem no contra-pé, 30-15

3° Set, 1° Game: Murray no saque

2° Set, 10° Game: Andy Murray vence o segundo set, 6/4, empata o jogo, vamos para o terceiro set

2° Set, 10° Game: Triplo set point para Andy Murray!

2° Set, 10° Game: Dupla falta de Djokovic, 0-30

2° Set, 10° Game: Fica na rede a direita de Djokovic, 0-15

2° Set, 9° Game: Murray confirma o saque, 5-4 para o britânico nesse segundo set

2° Set, 9° Game: Bela bola do sérvio, 40-30

2° Set, 9° Game: Erro na direita de Djokovic, 30-15

2° Set, 9° Game: Erro no Smash Djokovic, 15-0 para o britânico

2° Set, 8° Game: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-4

2° Set, 8° Game: Dupla falta de Djokovic, 40-30

2° Set, 8° Game: Erro não forçado de Murray, 30-0

2° Set, 8° Game: Bom smash de Djokovic, 15-0

2° Set, 7° Game: Ace de Murray, britânico confirma o serviço, 4-3 no segundo set

2° Set, 7° Game: Erro de direita na rede de Murray, 40-30

2° Set, 7° Game: Jogou pra fora o sérvio, 30-0

2° Set, 6° Game: Djokovic confirma o serviço, 3-3

2° Set, 6° Game: Erro não forçado de Murray, 30-30

2° Set, 6° Game: Bola fora de Djokovic, 0-15

2° Set, 5° Game: Murray confirma o saque, 3-2

2° Set, 5° Game: Boa troca de bolas, Djokovic erra no lob, 40-15

2° Set, 5° Game: Ace de Andy Murray, 15-15

2° Set, 4° Game: Djokovic confirma o serviço, 2-2 no segundo set

2° Set, 4° Game: Britânico joga pra fora, 40-40

2° Set, 4° Game: Dupla falta de Djokovic, break point para Murray

2° Set, 4° Game: Jogou na rede Murray, 15-15

2° Set, 3° Game: Andy Murray confirma o serviço, 2-1

2° Set, 3° Game: Ace do Murray, vantagem para o britânico

2° Set, 3° Game: Mais um break point para o sérvio

2° Set, 3° Game: Lob espetacular de Murray, 40-40

2° Set, 3° Game: Duplo break point para Djokovic

2° Set, 3° Game: Murray erra o smash, 0-30

2° Set, 3° Game: Joga pra fora Murray, 0-15

2° Set, 2° Game: Ace de Djokovic, confirma o serviço, 1-1

2° Set, 2° Game: Erro na direita do Murray, 40-15

2° Set, 2° Game: Paralela sensacional de Djokovic, 15-15

2° Set, 1° Game: Andy Murray confirma o serviço, 1-0 no segundo set

2° Set, 1° Game: Ace do Murray, 30-0

2° Set, 1° Game: Murray começa sacando, 15-0

1° Set, 13° Game: Novak Djokovic vence o primeiro set, 7/6 e 7 a 3 no tie break

1° Set, 13° Game: Murray manda na rede denovo, 6-3, triplo set point para o sérvio

1° Set, 13° Game: Bola fora de Djokovic, 5-3

1° Set, 13° Game: Murray manda na rede, 5-2

1° Set, 13° Game: Boa bola do Murray, 4-2

1° Set, 13° Game: Dupla falta de Djokovic, 4-1

1° Set, 13° Game: Erro não forçado de Murray, 3-0

1° Set, 13° Game: Bola fora de Murray, 2-0 para Djokovic no tie break

1° Set, 12° Game: Ficou na rede a deixada do sérvio, Murray confirma o serviço, vamos para o tie break

1° Set, 12° Game: Erro na direita de Djokovic, 40-30

1° Set, 12° Game: Deixada sensacional de Andy Murray, 15-30

1° Set, 12° Game: Erro não forçado de Murray, 0-30

1° Set, 12° Game: Belo contra-pé de Djokovic, 0-15

1° Set, 11° Game: Serviço confirmado de Djokovic, 6-5

1° Set, 11° Game: Boa bola de Djokovic, 30-15

1° Set, 10° Game: Andy Murray confirma o saque, 5-5 no primeiro set

1° Set, 10° Game: Ace do Murray, 40-15

1° Set, 10° Game: Bom saque do britânico, 30-15

1° Set, 10° Game: Murray erra no bloqueio, 0-15

1° Set, 9° Game: Djokovic confirma o serviço, 5-4

1° Set, 9° Game: Erro não forçado na direita do Murray, 30-0 para o sérvio

1° Set, 8° Game: Bola fora de Murray, Novak Djokovic devolve a quebra novamente, 4-4

1° Set, 8° Game: Triplo break point para Novak Djokovic!

1° Set, 8° Game: Mais um erro do britânico, 0-30

1° Set, 8° Game: Erro não forçado de Murray, 0-15

1° Set, 7° Game: Andy Murray quebra o serviço de Djokovic com facilidade, 4-3 para o britânico no set

1° Set, 7° Game: Triplo break point para Murray!

1° Set, 7° Game: Erro na esquerda de Djokovic, 0-30

1° Set, 6° Game: Murray confirma o serviço, 3-3

1° Set, 6° Game: Pontaço de Andy Murray na rede, 30-0

1° Set, 6° Game: Boa chegada de Murray e bola no fundo da quadra, 15-0

1° Set, 5° Game: Djokovic confirma o serviço, 3-2

1° Set, 5° Game: Smash de Djokovic, 15-30

1° Set, 5° Game: Boa paralela de Andy Murray, 0-30

1° Set, 4° Game: Novak Djokovic devolve a quebra de saque, 2-2 no primeiro set

1° Set, 4° Game: Erro no voleio de Murray, break point para Novak Djokovic

1° Set, 4° Game: Sérvio manda pra fora, vantagem Murray

1° Set, 4° Game: Dupla falta de Murray, 30-30

1° Set, 4° Game: Erro na direita de Djokovic, 30-0

1° Set, 3° Game: Murray quebra o serviço de Djokovic, 2-1 para o britânico no set

1° Set, 3° Game: Break point para Andy Murray!

1° Set, 3° Game: Djokovic manda a direita na rede, 0-30

1° Set, 3° Game: Forçou bem a devolução Murray, 0-15

1° Set, 2° Game: Andy Murray confirma o saque, 1-1 no set

1° Set, 2° Game: Bola fora de Djokovic, 40-0 para Murray

1° Set, 1° Game: Confirma o serviço, 1-0 para o sérvio

1° Set, 1° Game: Novamente vantagem para Djokovic

1° Set, 1° Game: Boa paralela de Novak, vantagem para o sérvio

1° Set, 1° Game: Murray manda na rede, 40-40

1° Set, 1° Game: Break point para Andy Murray

1° Set, 1° Game: Djokovic erra smash, 30-30

1° Set, 1° Game: Novak Djokovic inicia sacando

Tenistas já estão em quadra

Logo mais acompanharemos aqui o inicio da final desse torneio que é chamado por muito como "O quinto Grand Slam", aguarde!

O torneio é disputado desde 1985, e tem como maior vencedor o americano Andre Agassi, vencedor de 6 edições: 1990, 1995, 1996, 2001, 2002 e 2003

O evento foi inicialmente conhecido como Lipton International Players Championships. Em 2000, mudou para Ericsson Open. Em 2002 era chamado de NASDAQ-100 Open, 2007 se tornou Sony Ericsson Open, já em 2013 virou Sony Tennis Open, e desde 2014 é chamado de Miami Open



Imagem da quadra central de Miami, onde acontecerá a grande final do Masters 1000

O tenista da Sérvia tentará o seu 22° título de Masters 1000, ficando atrás apenas de Roger Federer que já venceu esse tipo de torneio 23 vezes na carreira

A última vitória de Andy Murray foi na final de Wimbledon de 2013, de lá pra cá, Novak Djokovic venceu todos os 6 confrontos que tiveram

No circuito profissional, Djokovic e Murray já se enfrentaram 25 vezes, com 17 vitórias de Novak e apenas 8 do britânico

Já em 2012, o tenista sérvio deu o troco, venceu por dois sets a zero, com parciais de 6-1 e 7-6 e se consagrou campeão do Masters 1000 de Miami daquele ano

Novak Djokovic e Andy Murray irão repetir essa final em Miami pela 3° vez, em 2009 ambos se enfrentaram, e o britânico foi campeão ganhando o jogo por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/5

Andy Murray vem para tentar o tri em Miami, torneio que ele venceu em 2009 e 2013



O britânico Andy Murray vem de uma bela vitória sobre o tcheco número 9 do mundo, Tomás Berdych, por dois sets a zero, com duplo 6/4

O tenista sérvio tentará o penta do torneio, o qual já conquistou nos seguintes anos: 2007, 2011, 2012 e 2014





Novak Djokovic chega nessa final com muita moral, o tenista número 1 do mundo vem de grande vitória sobre o americano John Isner, por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2

Boa noite você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir pra você todos os lances de Novak Djokovic vs. Andy Murray pela final do Masters 1000 de Miami. Fique com a gente nesta trasmissão e em tempo real deste grande duelo.