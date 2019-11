Com direito a pneu, Novak Djokovic vence Andy Murray e conquista o Masters 1000 de Miami

Neste domingo, o líder do ranking da ATP, Novak Djokovic, bateu o escocês Andy Murray (4) por dois sets a um, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/0, para sagrar-se campeão do Masters 1000 de Miami. Esta foi a 51ª conquista do sérvio na carreira, a 32ª somente em torneios da série Masters. Já o britânico sobe em posições, ultrapassa Rafael Nadal e segunda-feira será atualizado para o posto de terceiro melhor do mundo.

Este foi o 26º encontro entre os dois tenistas em partidas da ATP. Antes de hoje, o tenista da Sérvia possuía um retrospecto positivo de 17 vitórias contra apenas 8 do adversário. O último jogo ocorreu na semana passada valendo pela semifinal do Masters 1000 de Indian Wells com vitória fácil de Djoko por 6/2 e 6/3. Dentre os confrontos mais importantes, destacam-se a final do US Open de 2012 vencida pelo escocês, assim como a decisão de Wimbledon de 2013. Já o número um do mundo bateu o escocês nas finais do Australian Open de 2013 e 2015.

Com o título, Djokovic conquistou o 32º título em torneios da série Masters 1000, seu 5º somente em Miami, onde em 2007 sagrou-se campeão pela primeira vez na carreira em competições desse porte ao bater o argentino Guillermo Cañas. Dois anos depos, foi vice-campeão ao ser derrotado pelo britânico em questão em sets diretos. Conquistou o bicampeonato seguido nos anos de 2011 e 2012 ao vencer Rafael Nadal e Murray na decisão, respectivamente. Já no ano passado, novamente bateu o espanhol número três do mundo por duplo 6/3 na decisão.

O confronto

Com a desistência de Roger Federer e precoce queda de Rafael Nadal, coube a Djokovic e Murray, números 1 e 4 no ranking mundial de ATP, realizarem a final do Masters 1000 de Miami. Mostrando suas qualidades, o primeiro set ficou marcado pelas suas quebras. Foram quatro em apenas oito games disputados, finalizando um 4/4 estranho no placar. Por fim, a igualdade se manteve até o fim, fazendo necessária a disputa do tie-break. No momento decisivo, brilhou a estrela do tenista sérvio que foi mais preciso e venceu o primeiro set por 7/6.

O equilibro foi mantido em quadra durante o segundo set. Porém, diferente da primeira etapa, as quebras foram reservas apenas para o final. Saques e serviços perfeitos, sem dificuldades - exceto a uma smash na rede de Djokovic, que arrancou algumas risadas da arquibancada - ou perigo para os tenis. Murray precisou de 10 games para conseguir a primeira quebra, exatamente no último serviço do sérvio antes do tie-break. Com direito a triplo set point, vitória por 6/4.

Já o último set foi estranhamente marcado pela facilidade que Novak Djokovic teve para conquistar o título. Murray começou sacando e foi quebrado logo de cara. Na sequencia, serviço perfeito do sérvio. Outra saque do britânico e nova quebra. O número 1 do mundo novamente foi perfeito e abriu 4/0 no marcador. Sacando para evitar o pneu, Andy não teve sucesso e viu o 5/0 praticamente definir sua derrota. Por fim, o pneu foi confirmado e o título também. Novak Djokovic conquista o Masters 1000 de Miami.