João 'Feijão' Souza x Jack Sock, tênis no ATP 250 Houston 2015

Agradeço a companhia de todos que acompanharam esse jogo por aqui nessa live da VAVELbr, espero vocês nas próximas, abraços a todos.

3° Set, 8° Game: O norte-americano Jack Sock vence o terceiro set por 6/2 e encerra a partida ganhando de virada por dois sets a um, parciais de 5/7, 6/4 e 6/2

3° Set, 7° Game: Norte-americano faz 5-2 no set

3° Set, 6° Game: Sock novamente quebra o brasileiro e abre 4-2 no terceiro set

3° Set, 5° Game: Sock vira o placar, 3-2

3° Set, 4° Game: Norte-americano Jack Sock devolve a quebra de imediato, 2-2 no terceiro set

3° Set, 3° Game: Feijão quebra o saque de Sock, brasileiro pula a frente do placar do terceiro set, 2-1

3° Set, 2° Game: Feijão confirma o serviço, 1-1 nesse terceiro set

3° Set, 1° Game: Sock começa vencendo o terceiro set, 1-0

2° Set, 10° Game: Sock quebra o brasileiro em momento crucial e fecha o segundo set em 6/4, vamos para o terceiro

2° Set, 9° Game: Norte-americano novamente na frente, 5-4

2° Set, 8° Game: Feijão novamente empata o segundo set, 4-4

2° Set, 7° Game: Brasileiro pressiona, mas Sock confirma o serviço, 4-3

2° Set, 6° Game: Feijão confirma o serviço, 3-3

2° Set, 5° Game: Sock na frente novamente, 3-2

2° Set, 4° Game: O brasileiro segue firme na partida, empata novamente o segundo set, 2-2

2° Set, 3° Game: Norte-americano confirma o saque, 2-1

2° Set, 2° Game: Feijão empata o set, 1-1

2° Set, 1° Game: Sock confirma o serviço, faz 1-0 nesse segundo set

1° Set, 12° Game: Feijão saca bem e fecha o primeiro set, 7/5 e abre 1-0 no jogo!

1° Set, 11° Game: Brasileiro Feijão quebra o saque do norte-americano Sock, agora sacará para o set

1° Set, 10° Game: Feijão novamente empata o set, 5-5

1° Set, 9° Game: Sock bem novamente confirma, 5-4 no primeiro set

1° Set, 8° Game: Feijão confirma o saque com facilidade, 4-4

1° Set, 7° Game: Tenista norte-americano confirma o serviço, 4-3

1° Set, 6° Game: O brasileiro coloca a igualdade no set novamente, 3-3

1° Set, 5° Game: Os 2 tenista seguem bem no saque, Sock faz 3-2

1° Set, 4° Game: Feijão confirma o saque, 2-2 no primeiro set

1° Set, 3° Game: Sock fecha o game, 2-1

1° Set, 3° Game: Boa bola de Feijão, 40-30 para Sock

1° Set, 2° Game: Feijão saca bem e empata o set, 1-1

1° Set, 1° Game: Jack confirma o serviço, 1-0

O saibro será o piso do ATP de Houston. Os três brasileiros obtiveram seus melhores resultados da carreira neste tipo de quadra. Feijão, o melhor colocado entre eles, terá uma vantagem a mais contra Jack Sock que, apesar de estar à frente no ranking, tem preferência pelas quadras rápidas.

Já Clezar terá pela frente sérvio Tipsarevic, ex-número 8 do mundo, que vem retornando de contusão. Será a primeira competição em chave principal do brasileiro fora de seu país.

No sorteio que definiu os confrontos do 16 avos de final, Dutra Da Silva não teve sorte e terá pela frente Santiago Giraldo, cabeça de chave 5 do torneio atual 34º colocado no ranking de ATP.

Apenas De Paula não avançou, pois foi derrotado pela revelação alemã Zverev na segunda rodada do Qualyfing. São apenas três brasileiros nos 16 avos de final.

Porém, além de Feijão, teremos outros dois brasileiros em quadra nos 16 avos de final do ATP de Houston. Dutra da Silva derrotou Monteiro por dois sets a um e avançou para a chave principal, o mesmo fato que aconteceu com Clezar após vencer Devvarman por dois sets a zero.

Quem avançar deste confronto terá como oponente Roberto Bautista Agut, da Espanha, número 15 do mundo, pela fase de oitavas de final do ATP de Houston.



O adversário do brasileiro, será Jack Sock, tenista norte-americano que está na 45ª posição do ranking da ATP. O tenista é o cabeça de chave 9 do torneio, não obtendo classificação direta às oitavas, mas presente no 16 avos de final.

O melhor brasileiro posicionado no ranking mundial de tênis, João Olavo Souza, mais conhecido como Feijão, é o número 70 no ranking da ATP. O paulista tem obteve seus melhores resultados na carreira exatamente no saibro, piso do confronto de hoje.

Boa noite você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir pra você todos os lances de João 'Feijão' Souza vs. Jack Sock pela 1° rodada do ATP 250 de Houston. Fique com a gente nesta trasmissão e em tempo real deste grande jogo.