Masters 1000 de Monte Carlo: com os pés no saibro

O terceiro Masters 1000 da temporada terá seu início com algumas baixas importantes. Por ser o único torneio da categoria onde não é obrigatória participação, alguns tenistas decidiram poupar-se durante os dias de disputa. Por exemplo, o atual número 3 do mundo, Andy Murray, aproveitou para casar-se com sua comprometida. Já Kei Nishikori, sequer viajou para Monaco e dará início a sua jornada no saibro em Barcelona, onde defende o título.

A autoridade de Rafael Nadal

A autoridade de Rafael Nadal neste torneio é associada ao fato de ter levantado o troféu oito vezes de maneira consecutiva. Porém, apenas em 2013, surgiu em seu caminho o atual número 1 do mundo, Novak Djokovic, que veio para destronar o rei de Monte Carlo, vencendo-o na final por 6/2 e 7/6.

No ano passado, o octacampeão não pode alcançar sua coroa graças a David Ferrer, que o derrotou ainda nas quartas de final. Com mais dúvidas que nunca, Nadal quer conseguir seu novo título. Não obstante, o começo de temporada não tem sido muito bom para seus interesses e a discussão sobre seu potencial começa a surgir. O retorno ao saibro marcará seu recomeço no circuito, exatamente no piso que o consagrou.

Djokovic busca a perfeição

O melhor do mundo do mundo na atualidade quer ganhar seu segundo troféu em Monte Carlo. Novak Djokovic já conseguiu três importantes títulos na temporada (Grand Slam da Austrália, Masters 1000 de Indian Wells e Miami) onde mostrou que o piso duro é onde se faz rei. O objetivo é seguir se aperfeiçoando na terra batida.

O objetivo do sérvio é conquistar Roland Garros

Djokovic segue há anos dizendo que seu objetivo é ganhar o Grand Slam de Roland Garros e Monte Carlo dará o pontapé inicial para sua preparação em solo francês. No ano anterior, não conseguiu defender seu título devido a Roger Federer, que apareceu no caminho para eliminá-lo ainda na semifinal.

Federer busca surpreender; Wawrinka em baixa

O quatro vezes finalista, contando com a temporada passada, Roger Federer será outro dos aspirantes ao título do torneio. Chega a Monte Carlo sendo menos favorito que Djokovic e Nadal, mas querendo surpreender. No entanto, pisa em solo francês sem disputar o Masters 1000 de Miami, lhe permitindo mais tempo de preparação para a temporada no saibro.

Federer não disputou o Masters 1000 de Miami

Por sua parte, seu compatriota Stan Wawrinka, atual campeão de Monte Carlo, chega em má fase. Depois de uma temporada espetacular em 2014, ganhando seu primeiro Grand Slam e Masters 1000, seu início de 2015 não está sendo otimista, deixando a desejar diante de qualquer tenista.

Ainda assim, tanto Federer quanto Wawrinka se dão bem e costumam melhorar de nível no saibro. A expectativa é recuperar a boa forma para retomar ao vitorioso caminho de conquistas na carreira.

Alternativas ao poder estabelecido

Homens como Milos Raonic e David Ferrer são jogadores que não aparecem na lista de favoritos, mas sempre estão presentes em fases finais de torneios. O canadense mantém sua evolução ano após ano, mostrando que sua técnica no saibro é tão boa quanto no piso duro. Já o espanhol, mesmo permanecendo na sombra de Nadal, mantém-se como especialista na terra batida e espera o primeiro deslize para surpreender.

Por outro lado, encontramos ascensões de outros candidatos como Tomas Berdych e Grigor Dimitrov. O primeiro está jogando em grande nível nesta temporada e têm como objetivo chegar às semifinais, assim como nos anos de 2007 e 2012. Os franceses Jo Wilfried Tsonga e Gilles Simon também sabem o que é atuar durante as 1/2 finais, igual a Tommy Robredo, Roberto Bautista Agut e Fernando Verdasco, este finalista em 2010. São objetivos que vos permitem voltar para casa satisfeitos.