Campeão em 2013, Djokovic vence Ramos com facilidade no Masters 1000 de Monte Carlo

Nesta terça-feira, o sérvio Novak Djokovic bateu Albert Ramos Vinolas da Espanha por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 26 minutos de partida. Com a vitória o cabeça-de-chave número um do torneio avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo em Monaco e enfrenta o vencedor da partida entre o austríaco Andreas Haider-Maurer e Bernard Tomic da Austrália.

Anteriormente, os dois já haviam se encontrado em uma única ocasião, com vitória do tenista da Sérvia na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells no mês passado, com parciais de 7/5 e 6/3.

Em uma eventual quartas-de-final, Djoko enfrentaria ou o cabeça-de-chave número 8 do torneio, Marin Cilic da Croácia ou o francês Jo-Wilfried Tsonga, que retornou às quadras no mês passado no Masters 1000 de Miami após de quase 6 meses afastado do circuito. O tenista da Sérvia foi campeão em 2013, nesse ano busca o bicampeonato em Monte Carlo. Ele vem de uma série de 12 vitórias consecutivas, com os títulos do Masters 1000 de Indian Wells e Miami.



O espanhol atualmente ocupa a posição de número 67 do ranking da ATP. Entretanto, seu melhor ranking foi de 38 do mundo em maio de 2012. Nesta temporada, seu melhor resultado foi a fase de quartas-de-final do ATP 250 de Auckland na Nova Zelândia ao ser derrotado pelo francês Lucas Pouille. Já nos outros dois Masters 1000 do ano, chegou à terceira rodada em Indian Wells, como já citado acima e em Miami, chegou à segunda rodada ao vencer o português João Sousa, mas perdendo para Adrian Mannarino da França.

O melhor resultado de sua carreira foi a final do ATP 250 de Casablanca de 2012 ao perder para o espanhol Pablo Andujar em dois sets com parciais de 7/6 e 6/1. Já na temporada passada, chegou à decisão de 5 torneios da série Challenger sagrando-se campeão de três em Milão e Gênova na Itália e Kenitra no Marrocos. Em torneios da série Masters 1000, chegou às oitavas-de-final de Miami em 2013 ao ser vencido pelo austríaco Jurgen Melzer. Já em Monte Carlo, chegou à segunda rodada em 2013 e na temporada passada.