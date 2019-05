Gael Monfils derrota Roger Federer e vai às quartas no Masters 1000 de Monte Carlo

Não será em 2015 que o suiço Roger Federer vencerá pela primeira vez o Masters 1000 de Monte Carlo. Jogando um grande tênis, o francês Gael Monfils, atual 18° no rank da ATP, não deu chances para o suiço, e fechou o jogo por dois sets à zero, com parciais de 6/4 e 7/6 e avançou para às quartas do torneio, em partida que durou 1h44.

O jogo não foi moleza para Gael Monfils, o francês teve o serviço quebrado no inicio do primeiro set, e viu Roger Federer abrir 3-1. Porém logo em seguida a desatenção do suiço acordou o rival, cometeu dupla falta e cedeu a quebra para o francês que voltou para a partida. Sacando bem e com bolas no fundo da quadra, Monfils se recuperou no set, e conseguiu um triplo break point e não jogou fora a chance, quebrando Federer e fazendo 5-4 foi sacar para o set. Com tranquilidade e se impondo, fechou o set e abriu um à zero na partida.

O segundo set foi muito parelho, mas muitas chances de quebras para os dois lados, ninguém conseguiu aproveitar a chance de quebrar o serviço adversário, fazendo com que o jogo fosse para o tie break sem nenhuma quebra. Com equilibrio também no tie break, Gael Monfils conseguiu o match point no 6-5 e não desperdiçou, fechou o jogo e selou sua classificação para a próxima fase do Masters 1000 de Monte Carlo.

Roger Federer teve seu pior desempenho em Monte Carlo desde 2009, quando caiu também nas oitavas do torneio. Agora Gael Monfils enfrentará nas quartas o búlgaro Grigor Dimitrov, 11° colocado do rank da ATP, que venceu mais cedo o suiço Stan Wawrinka, número 9 do mundo, por dois sets à zero com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas 55 minutos de jogo.