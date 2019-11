Com direito à pneu, Djokovic bate austríaco Haider-Maurer e avança em Monte Carlo

Nesta quinta-feira, o número um do mundo, Novak Djokovic venceu o austríaco Andreas Haider-Maurer por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/0, em 56 minutos de partida. Com a vitória, o sérvio avançou às quartas-de-final do Masters 1000 de Monte Carlo e enfrenta o campeão do último US Open, Marin Cilic da Croácia, que mais cedo bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga, que retornou às quadras no mês passado no Masters 1000 de Miami após de quase 6 meses afastado do circuito.

Para chegar às oitavas-de-final, o cabeça-de-chave número um do torneio, passou a primeira rodada de bye. Em seguida, bateu o espanhol Albert Ramos Vinolas em sets diretos com parciais de 6/1 e 6/4. Já o austríaco obteve uma espetacular vitória contra o cabeça-de-chave número 11 da competição, o letão Ersnests Gulbis. Na segunda fase, venceu o australiano Bernard Tomic em partida duríssima: 6/7 7/6 e 6/4.



O tenista da Sérvia foi campeão em 2013, nesse ano busca o bicampeonato em Monte Carlo. Ele vem de uma série de 12 vitórias consecutivas, com os títulos do Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Enquanto isso, do outro lado da chave Roger Federer busca sua quinta final em Monte Carlo, já chegou à decisão em outras quatros oportunidades, 2006, 2007, 2008 e na temporada passada ao perder para o compatriota Stan Wawrinka por 6/4 6/7 e 6/2.



Os dois nunca haviam se encontrado no circuito da ATP. Atualmente Haider-Maurer se encontra na melhor fase da carreira, ocupando o ranking de número 52 do mundo. Nesta temporada, seu melhor resultado foi a semifinal do ATP 500 de Rio de Janeiro, vencendo Ramos-Vinolas, Tommy Robredo, o brasileiro João Souza, o "Feijão", mas perdendo para o espanhol David Ferrer. No ano passado, Djoko chegou à semifinal de Monte Carlo batendo Albert Montañes, Pablo Carreno Busta e Guillermo Garcia-Lopez todos da Espanha. Mas foi derrotado pelo suíço Roger Federer em sets diretos por 7/5 e 6/2.



Na última quarta-feira (15), o líder do ranking da ATP recebeu o prêmio Laureus, que nomeia os atletas de mais destaque no último ano. Este foi sua segunda nomeação, em 2012 ganhou após o fantástico ano de 2011 ao vencer três dos quatro Grand Slams da temporada: "Esta é provavelmente a coroação do meu fantástico ano de 2014, cujo ponto alto foi a conquista de de Wimbledon, além de ser número um do mundo e ser pai. Foi com certeza o melhor ano da minha vida."