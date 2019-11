Resultado Nadal x Ferrer no ATP Masters 1000 Monte Carlo 2015 (2-1)

Agradeço vocês que acompanharam conosco esse grande jogo por aqui na VAVELbr, espero todos amanhã para as semis, um grande abraço.

8° Game, 3° Set: Vitória de Rafael Nadal, vence David Ferrer por dois sets à um, parciais de 6/4, 5/7 e 6/2, e enfrentará na semi o número 1 do mundo Novak Djokovic

8° Game, 3° Set: Bola para fora de Ferrer, 40-30, match point para Nadal

8° Game, 3° Set: Jogou pra fora a direita Ferrer, 15-30

7° Game, 3° Set: Rafael Nadal quebra o serviço de Ferrer, faz 5-2 e sacará para o jogo

7° Game, 3° Set: Dominou bem de direita o Ferrer, 15-0

6° Game, 3° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 4-2 no terceiro set

6° Game, 3° Set: Nadal sobe mal e Ferrer joga no fundo da quadra, 40-40

6° Game, 3° Set: Voleio perfeito de Ferrer, break point para o espanhol

6° Game, 3° Set: Boa bola de Ferrer, 0-15

5° Game, 3° Set: David Ferrer confirma o serviço, 3-2

5° Game, 3° Set: David Ferrer salva os dois break points

5° Game, 3° Set: Nadal manda no contrapé de David Ferrer, duplo break point para o espanhol

5° Game, 3° Set: Bola fora de Nadal, 15-0

4° Game, 3° Set: Nadal confirma o serviço, 3-1 nesse terceiro set

4° Game, 3° Set: Voleio sensacional de Rafael Nadal, 15-30

4° Game, 3° Set: Nadal manda no pé da rede, 0-30

3° Game, 3° Set: Ferrer confirma o saque, 2-1

3° Game, 3° Set: Grande bola de dentro pra fora de Ferrer, 40-30

3° Game, 3° Set: Ace de Ferrer, primeiro do jogo, 15-15

3° Game, 3° Set: Ferrer tenta mas não chega, 0-15

2° Game, 3° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, faz 2-0 nesse segundo set

2° Game, 3° Set: Boa bola de Ferrer, 30-30

2° Game, 3° Set: Belo voleio de Nadal, 15-0

1° Game, 3° Set: Rafael Nadal inicia o terceiro set quebrando David Ferrer, 1-0

1° Game, 3° Set: Duplo break point para Nadal

1° Game, 3° Set: Muito bem na paralela Ferrer, 15-15

12° Game, 2° Set: Ferrer vence o segundo set, saiu de 3-0 para 7-5 e empata o jogo, vamos para o terceiro set

12° Game, 2° Set: Mais um set point para David Ferrer

12° Game, 2° Set: Rafael Nadal salva o set point, 40-40

12° Game, 2° Set: Set point para David Ferrer

12° Game, 2° Set: Jogou para fora David Ferrer, 30-30

12° Game, 2° Set: Dupla falta de Rafael Nadal, 0-15

11° Game, 2° Set: Ferrer vira o set, 6-5

11° Game, 2° Set: Sensacional a esquerda de Nadal na paralela, 40-30

11° Game, 2° Set: Erro de Nadal, 40-15

10° Game, 2° Set: Ferrer quebra o serviço de Nadal, 5-5 nesse segundo set

10° Game, 2° Set: Paralela espetacular de Ferrer, break point

10° Game, 2° Set: Erro na direita de Ferrer, 15-0

9° Game, 2° Set: Ferrer confirma o serviço, 5-4, Nadal sacará para o jogo

9° Game, 2° Set: No limite Ferrer chega a rede e manda na parelela, grande ponto do espanhol, 30-15

9° Game, 2° Set: Erro não forçado de Nadal, 15-0

8° Game, 2° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 5-3 para o espanhol

8° Game, 2° Set: Saque no corpo de Ferrer, 40-15

8° Game, 2° Set: Grande saque de Nadal, 15-15

8° Game, 2° Set: Ferrer recebe atendimento e volta para a quadra

7° Game, 2° Set: David Ferrer fecha tranquilamente o serviço, 4-3

7° Game, 2° Set: Ferrer bem no smash, 40-0

7° Game, 2° Set: Partida sem nenhum ace até o momento

6° Game, 2° Set: Nadal confirma o saque, faz 4-2 nesse segundo set

6° Game, 2° Set: Devolução pra fora de David Ferrer, 30-15

5° Game, 2° Set: David Ferrer confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Bola boa de Ferrer no fundo da quadra, vantagem para o espanhol

5° Game, 2° Set: Smash de Ferrer, 40-30

5° Game, 2° Set: Dupla falta de David Ferrer, 40-40

5° Game, 2° Set: Ferrer devolve a deixada, 40-30

5° Game, 2° Set: Boa deixada de Rafael Nadal, 15-30

5° Game, 2° Set: Contra-ataque sensacional de Nadal, 0-15

4° Game, 2° Set: Ferrer quebra o serviço de Nadal, 3-1 nesse segundo set

4° Game, 2° Set: Break point para David Ferrer

4° Game, 2° Set: Bola funda na paralela de Nadal, 40-30

4° Game, 2° Set: Subida boa de Ferrer depois de trabalhar muito bem o ponto, 30-30

4° Game, 2° Set: Bola sensacional de Ferrer na linha, 30-15

3° Game, 2° Set: Ferrer joga na rede, Rafael Nadal volta a quebrar David Ferrer nesse set, 3-0

3° Game, 2° Set: Break point para Nadal

3° Game, 2° Set: Nadal erra na deixada, 40-30

3° Game, 2° Set: Erro não forçado de direita do Ferrer, 15-30

3° Game, 2° Set: Rafael Nadal fica na rede, 15-15

2° Game, 2° Set: Nadal confirma o serviço, 2-0

2° Game, 2° Set: Jogou pra fora Ferrer, 30-0

1° Game, 2° Set: Rafael Nadal inicia o segundo set quebrando o serviço de Ferrer, 1-0

1° Game, 2° Set: Duplo break point para Nadal

1° Game, 2° Set: Dupla falta de David Ferrer, 0-30

1° Game, 2° Set: Bola sensacional de Rafael Nadal na paralela, 0-15

10° Game, 1° Set: Rafael Nadal vence o primeiro set, parcial de 6/4, e faz 1-0 na partida

10° Game, 1° Set: Grande jogada de Rafael Nadal, duplo set point para o espanhol

10° Game, 1° Set: Saque no corpo de Ferrer, 30-0 para Nadal

9° Game, 1° Set: Ferrer confirma o serviço, 5-4, Nadal sacará para o set pela segunda vez

9° Game, 1° Set: Devolução para fora de Rafael Nadal, 40-15

8° Game, 1° Set: David Ferrer devolve umas das quebras, 5-3 no primeiro set

8° Game, 1° Set: Break point para David Ferrer

8° Game, 1° Set: Ferrer força bem a devolução, 0-15

7° Game, 1° Set: Rafael Nadal quebra novamente o serviço de Ferrer, faz 5-2 e sacará para o set

7° Game, 1° Set: Mais um break point para Nadal

7° Game, 1° Set: Break point para Rafael Nadal, mas David Ferrer salva em seguida

7° Game, 1° Set: Devolução pra fora de Rafael Nadal, 30-30

7° Game, 1° Set: Bola fora de David Ferrer, 15-30

6° Game, 1° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 4-2

6° Game, 1° Set: Muito bem na rede pra ganhar o ponto de voleio, vantagem para Rafael Nadal

6° Game, 1° Set: Ferrer joga na rede, Nadal salva o break point

6° Game, 1° Set: Break point para Ferrer

6° Game, 1° Set: Grande devolução na cruzada de David Ferrer, 40-40

6° Game, 1° Set: Erro não forçado de Nadal, 30-30

6° Game, 1° Set: Ferrer joga pra fora, 15-15

5° Game, 1° Set: David Ferrer fecha o ponto, 3-2 para Nadal no primeiro set

5° Game, 1° Set: Grande rally nesse game, Ferrer fica na rede, 30-30

4° Game, 1° Set: Rafael Nadal confirma o serviço com tranquilidade e abre 3-1

4° Game, 1° Set: Ferrer joga na rede, 15-0

3° Game, 1° Set: Rafael Nadal quebra o serviço de David Ferrer, 2-1 no primeiro set

3° Game, 1° Set: Mais um erro não forçado do espanhol, Rafael Nadal tem o break point

3° Game, 1° Set: Erro não forçado de Ferrer, 15-15

2° Game, 1° Set: Nadal confirma o saque, 1-1 no primeiro set

2° Game, 1° Set: Boa subida à rede de Rafael Nadal, 30-0

1° Game, 1° Set: Erro de Nadal no revés, Ferrer confirma o serviço, 1-0

1° Game, 1° Set: Bola na rede de Ferrer, 40-40

1° Game, 1° Set: Boa direita de Ferrer, 30-15

1° Game, 1° Set: David Ferrer inicia sacando

Tenistas já estão em quadra

O vencedor do confronto entre Rafael Nadal e David Ferrer terá pela frente o número 1 do mundo, Novak Djokovic, pelas semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo. O sérvio venceu o croata Martin Cilic e aguarda o fim deste confronto para conhecer seu próximo adversário.

Em 2011, Rafael Nadal e David Ferrer protagonizaram a decisão do Masters 1000 de Monte Carlo. Na ocasião, o ex-número 1 do mundo levou a melhor, vencendo por dois sets a zero (6/4 e 7/5) e conquistando seu sétimo título no torneio.

Os rivais de logo mais se enfrentaram na edição passada do torneio de Monte Carlo. David Ferrer levou a melhor, venceu Rafael Nadal por dois sets à zero, com parciais de 7/6 e 6/4 em 2h13 de jogo e avançou às semis do torneio. Naquela ocasião, o título ficou nas mãos de Novak Djokovic.

Rafael Nadal busca o seu nono título do torneio, o espanhol venceu de forma consecutiva de 2005 até 2012. Já David Ferrer, busca o seu primeiro troféu em Monte Carlo. No entanto já chegou na final em 2011, a qual perdeu justamente para seu compatriota por dois sets à zero, com parciais de 6/4 e 7/5.

David Ferrer atualmente ocupa a posição de 7° melhor tenista do circuito profissional, já seu compatriota Rafael Nadal, hoje é o 5° no rank da ATP.

Já David Ferrer não fez por menos, o espanhol também especialista em saibro, venceu o francês Gilles Simon, 13° do rank da ATP, por dois sets à um, com parciais de 6-2, 6-7 e 6-1.

Oito vezes campeão do torneio, Rafael Nadal segue recuperando seu bom tênis de antes. Nas oitavas venceu o americano John Isner, número 19 do ranking da ATP, por dois sets à um, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/3.

O torneio de Monte Carlo foi disputado pela primeira vez em 1897, tornando-se um evento "Open" em 1969. É um dos campeonatos mais marcantes para os tenistas que gostam de atuar no saibro.

O Masters 1000 de Monte Carlo é responsável por dar início a temporada de saibro na temporada da ATP, esta que termina no Grand Slam de Roland Garros. Neste piso, ainda teremos os Masters de Roma e Madri.

Boa tarde você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir pra você todos os lances de Rafael Nadal vs. David Ferrer pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Fique conosco nesta transmissão em tempo real deste grande duelo!