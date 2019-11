ATP 500 de Barcelona: mais do que somente uma preparação para Roland Garros

Na próxima segunda-feira terá íncio o ATP 500 de Barcelona na Espanha. Apesar de ser considerado somente mais um torneio de preparação para o segundo Grand Slam da temporada, o Roland Garros que começará no dia 24 de maio, esta competição possui muito mais a mostrar.

Disputado desde o ano de 1899 no Real Club de Tennis Barcelona, o mais tradicional clube em território espanhol, nesta temporada o torneio terá a participação de grandes nomes do tênis mundial.

Nadal em busca de sua 9ª conquista

O atual número 5 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, sagrou-se campeão na Catalunya em outras oito oportunidades, de 2005 a 2013. Com uma interrupção no ano de 2010, quando o também espanhol Fernando Verdasco levantou o troféu.

Rafa tem um impressionante recorde de 42 vitórias em 44 jogos nesta comepetição. Suas únicas derrotas foram no ano de 2010, quando foi forçado a desistir da partida por conta de um lesão e no ano passado, contra o compatriota Nicolás Almagro nas quartas-de-final do torneio, quando foi derrotado em três sets com parciais de 2/6 7/6 e 6/4.

Nishikori defende o título

Campeão na temporada passada ao bater o colombiano Santiago Giraldo na decisão por duplo 6/2, Kei Nishikori tenta evitar o 9º título de Nadal e defender seus 500 pontos. Ambos enfrentaram-se há um ano, na final do Masters 1000 de Madrid, quando o tenista do Japão passava a impressão de vencer a partida mas por conta de uma lesão, acabou surpreendido.

A conquista do ano passado foi um dos pontos altos de sua temporada e com certeza foi fundamental para o aumento da confiança do japonês, que no final o levou a ser finalista do último Grand Slam do ano, o US Open.

Ferrer e Giraldo podem surpreender

O veterano David Ferrer busca seu primeiro título em Barcelona. Finalista em outras quatro ocasiões, ano passado o espanhol foi eliminado na segunda rodada da competição pelo russo Teymuraz Gabashvilli.

Finalista no ano passado, Santiago Giraldo da Colômbia busca repetir a boa campanha. Atual 32º colocado no ranking da ATP, o colombiano vem de uma boa vitória contra o sérvio Janko Tipsarevic no ATP 250 de Houston.

O campeão do último US Open, Marin Cilic, Jo-Wilfried Tsonga, que retornou às quadras no mês passado no Masters 1000 de Miami após de quase 6 meses afastado do circuito, Ernests Gulbis, semifinalista do último Roland Garros e o jovem australiano Nick Kyrgios são outros bons nomes que diputarão o torneio, que terá cobertura completa da VAVEL BRASIL durante toda a próxima semana.