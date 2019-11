Resultado Djokovic x Nadal no Masters 1000 Monte Carlo 2015 (2x0)

A todos vocês que nos acompanharam nesta transmissão, um muito obrigado. Continue ligado na VAVEL Brasil e fique por dentro de tudo que acontece no mundo tênis. Até a próxima!

Agora o sérvio vai enfrentar o tcheco Thomaz Berdych, que ganhou do francês Gael Monfils mais cedo.

2º SET, 9º GAME: Djokovic vence a partida com ótima devolução de esquerda! Duplo 6/3 em cima de Rafael Nadal.

2º SET, 9º GAME: Que devolução do Djoko, rápida. Novo Match Point do sérvio

2º SET, 9º GAME: Nadal manda fora e volta o 40 iguais

2º SET, 9º GAME: Djoko erra devolução e espanhol tem vantagem

2º SET, 9º GAME: Bate pronto de Nadal na rede e bola vai na linha. Salvou Match e temos 40 iguais

2º SET, 9º GAME: Erra Nadal e Djokovic tem Macth Point!! 30-40

2º SET, 9º GAME: Djoko pula para pegar bola alta de Nadal mas manda na rede 30 iguais

2º SET, 9º GAME: Deixada bem executada de Djoko e desta vez Nadal não chegou. 15-30

2º SET, 9º GAME: Outra dupla falta de Nadal 15 iguais

2º SET, 9º GAME: Nadal saca bem, mas é obrigado a subir na rede e se defender bem 15-0

2º SET, 8º GAME: Erro de Nadal e Djoko chega no 5/3

2º SET, 8º GAME: Erro de direita do sérvio 40-15

2º SET, 8º GAME: Djoko chega no 40-0 muito fácil

Um dos jogos mais espetaculares até aqui desse Masters 1000, sem dúvida alguma!

2º SET, 7º GAME: E no erro de Nadal, Djoko quebra o serviço e faz 4/3 no 2º set. Vai sacar para tentar chegar no 5/3 e jogar pressão no espanhol

2º SET, 7º GAME: Nadal fica na fita e Djoko tem novo break point

2º SET, 7º GAME: ACE DE NADAL! 40 iguais

2º SET, 7º GAME: Sérvio enfia a bola no contrapé de Nadal, e consegue nova vantagem e quebra de saque

2º SET, 7º GAME: Smash de Djoko agora foi bem executado: bola de uma lado, jogador do outro 40 iguais

2º SET, 7º GAME: Agora Djoko erra devolução e cede nova vantagem para Nadal

2º SET, 7º GAME: Nadal pega smash de Djoko, mas devolve longe da quadra. 40 iguais de novo

2º SET, 7º GAME: Devolução para fora do sérvio. Vantagem Rafa agora!

2º SET, 7º GAME: Djokovic castigou Nadal até onde aguentou, mas desta vez para se defender, usou lobby que foi para fora Djoko. 40 iguais de novo

2º SET, 7º GAME: Agora é Djoko que desce o braço e na subida de rede, faz Nadal errar. Vantagem sérvio

2º SET, 7º GAME: Que devolução absurda de Djoko! Nadal ainda voltava do saque e a bola já passava por ele 40 iguais

2º SET, 7º GAME: Dupla falta de Nadal! 40-30

2º SET, 7º GAME: Nadal descendo o braço nas devoluções 40-0

2º SET, 7º GAME: Revés de Nadal bem aplicado e Djoko nada pode fazer 30-0

2º SET, 7º GAME: Nadal joga Djoko para trás e sobe a rede para aplicar smash 15-0

2º SET, 6º GAME: No erro de Nadal, Djoko empata em 3/3 o 2º set

2º SET, 6º GAME: Djoko abre de novo a quadra de Nadal e sobe na rede, bola vem para voleio perfeito do sérvio 40-30

2º SET, 6º GAME: Agora é Djoko que abre quadra do espanhol e finaliza ponto 30 iguais

2º SET, 6º GAME: Nadal usa único espaço entre Djoko e a linha e joga a bola ali de direita 15-30

2º SET, 6º GAME: Belo ponto de Nadal com a quadra aberta do sérvio 15 iguais

2º SET, 6º GAME: Djoko saca e vai entrando na quadra. Aplica bem sua esquerda na paralela de Nadal 15-0

2º SET, 5º GAME: Djoko se defende, mas bola fica oferecida a Nadal que nem a esperar quicar, e já no pulo, aplica smash vencedor 3/2 para o espanhol

2º SET, 5º GAME: Nadal força na esquerda de Djoko que ao devolver, erra 40-15

2º SET, 5º GAME: Bola baixa de Nadal no meio da quadra e Djoko erra ao tentar devolver e fica na rede 30-15

2º SET, 5º GAME: Smash de Djoko, agora no meio da quadra. 15 iguais

2º SET, 5º GAME: Bom saque Nadal 15-0

2º SET, 4º GAME: Outra deixadinha de Djoko, devidamente devolvida e ele aplica outro lobby. Nadal pula e de costas golpeia a bola, de volta na sua própria quadra. 2/2 no jogo

2º SET, 4º GAME: Djoko saca bem e leva o 40-0 fácil até aqui

2º SET, 3º GAME: Saque forte de Nadal e Djoko devolve muito baixo, fica na rede. 2/1 para Nadal neste 2º set

2º SET, 3º GAME: Smash do fundo da quadra e Nadal nem se moveu para tentar devolver 40-30

2º SET, 3º GAME: Nadal manda bola na linha e na lateral da quadra, e Djoko exagera na devolução 40-15

2º SET, 3º GAME: Djoko devovle direita na rede 30-15

2º SET, 3º GAME: Devolução rápida do sérvio e Nadal vai lá embaixo para pegar, mas fica na rede 15 iguais

2º SET, 3º GAME: Esquerda de Djoko para na rede. 15-0 Nadal

2º SET, 2º GAME: Nadal devolve fora bola e Djoko empata o jogo 1/1 neste set

2º SET, 2º GAME: Djoko vai bem a rede e aplica lobby na linha de novo sobre Nadal, que ao devolver, para na rede 40-0

2º SET, 2º GAME: Saque com muito de Djoko e Nadal manda bola a menos de 2 metros a frente dele 15-0

2º SET, 1º GAME: Outro saque forte de Nadal, e após levar Djoko para esquerda na quadra, finaliza bem para outro lado. 1/0 neste 2º set

2º SET, 1º GAME: Saque forte de Nadal e devolução dos sérvio sai. Vantagem espanhola

2º SET, 1º GAME: Erro não forçado de Djoko e temos 40 iguais

2º SET, 1º GAME: Saque forte de Nadal que sobe na quadra e finaliza ponto com bola forte 30-40

2º SET, 1º GAME: Djoko abre quadra e mesmo Nadal devolvendo bola, ela sai 15-40 e quebra para o sérvio

2º SET, 1º GAME: Grande troca de bolas entre eles, variando os golpes e tentando achar brechas nas defesas adversárias, mas ambos recorrem as deixadas na rede, e Djoko erra ao devolver. 15-30

2º SET, 1º GAME: Outra bola alta de Nadal para sai da quadra. 0-30

2º SET, 1º GAME: Saque de Nadal, mas Djoko acelera devolução boa na quadra 0-15

Em 43 minutos de jogo, se pode perceber um Nadal abusando de devoluções mais altas, flutuantes e em fundo de quadra, enquanto Djoko é mais baixo nas devoluções, porém mais incisivo nos golpes. Apesar do 2/0 inicial de Nadal, o sérvio teve bom braço para se defender e levar o set

1º SET, 9º GAME: Saque aberto do sérvio e Nadal devolve na rede. 1º set liquidado em favor de Novak Djokovic!

1º SET, 9º GAME: Sobe na rede Djoko, mas leva um lobby e não alcança. 40-30

1º SET, 9º GAME: Djoko fica na rede agora na direita 40-15

1º SET, 9º GAME: Sérvio sobe a bola nas devoluções e Nadal comete o erro ao devolver 40-0

1º SET, 9º GAME: Saque forte de Djoko e Nadal manda fora a devolução 30-0

1º SET, 9º GAME: Sérvio usa sua esquerda cruzada e Nadal manda na rede a defesa 15-0

1º SET, 8º GAME: Nadal entra mal na quadra e Djoko empurra espanhol para o fundo que erra golpe manda na rede. Saque quebrado 5/3 e Dojoko saca para o set!

1º SET, 8º GAME: Erro não forçado de Djoko. 30-40 mas ainda tem chance de quebra o número 1 da ATP

1º SET, 8º GAME: Djoko abre quadra espanhola e ao tentar devolver no contrapé, Nadal erra e cede 2 Break Points ao sérvio 15-40

1º SET, 8º GAME: Nadal exagera na bola alta de ela sai. 15-30

1º SET, 8º GAME: Outro bom saque mas em boa toca de bolas, Djoko acha paralela e faz 15 iguais

1º SET, 8º GAME: Saque forte de Nadal 15-0

1º SET, 7º GAME: Djoko desce o braço e mesmo Nadal se defendendo bem, na bola leve no meio da quadra Djoko enfim vence o game. 4/3

1º SET, 7º GAME: Espanhol devolve na rede e é nova vantagem do sérvio

1º SET, 7º GAME: Ótimo voleio na rede de Nadal e 40 iguais esta de volta

1º SET, 7º GAME: Djoko chega em outra deixada de Nadal e devolve rente a rede. SENSACIONAL e nova vantagem sérvia no jogo

1º SET, 7º GAME: Os dois sobem a rede, mas de costas Nadal gira bem e devolve na quadra do sérvio. 40 iguais de novo

1º SET, 7º GAME: Bom saque do sérvio e devolução de Nadal vai fora

1º SET, 7º GAME: Bola de Djoko bate na fita e fica oferecida a Nadal, que manda bem de volta 40 iguais de novo

1º SET, 7º GAME: Sai devolução de Nadal e Djoko obtem vantagem

1º SET, 7º GAME: ABSURDO! Nadal chega na deixada de Djoko e ainda volta toda a quadra para devolver bola, mas no smash Djoko confirma ponto 40 iguais

1º SET, 7º GAME: Ambos abrem bem as quadras adversárias, mas é Nadal que consegue uma paralela sensacional 30-40 quebra para Nadal

1º SET, 7º GAME: Nadal enfia pedradas sobre Djoko, que segura bem no duelo na rede dos 2, melhor para Djoko que joga fora do alcance do espanhol. 30 iguais

1º SET, 7º GAME: Bola no meio da quadra, e Djoko desce o braço na rede. 15-30

1º SET, 7º GAME: Erro não forçado do sérvio 15 iguais

1º SET, 7º GAME: nadal tenta paralela sem sucesso. 15-0 saque do Djoko

1º SET, 6º GAME: Djoko força a direita, mas ela vai para fora. Empate novamente em 3/3

1º SET, 6º GAME: Bons saques de Nadal e com boas trocas de bola chega ao 40-0

1º SET, 5º GAME: Game rápido e Djoko confirma seu saque 3/2

1º SET, 5º GAME: Outro erro não forçado de Nadal 40-0

1º SET, 5º GAME: Outro saque forte, agora devolução de Nadal vai longe 30-0

1º SET, 5º GAME: Djoko saca bem e Nadal fica na rede 15-0

1º SET, 4º GAME: Bola oferecida para Nadal no meio da quadra e ele desce o braço, mas fica na rede. Quebra devolvida e jogo empata 2/2

1º SET, 4º GAME: Belíssimo lobby na linha de Djoko na subida de Nadal 30-40 e chance de quebra para o sérvio

1º SET, 4º GAME: Nadal na deixadinha, mas Djoko chega nela e voleia de volta, mas Nadal faz bom smash. 30 iguais

1º SET, 4º GAME: Djoko para jogada e aponta marca. Mourier desce e confirma bola fora 15-30

1º SET, 4º GAME: Dupla falta de Nadal 15 iguais

1º SET, 4º GAME: Troca de bolas baixas e Djoko fica na rede no saque de Nadal 15-0

1º SET, 3º GAME: 2º serviço bate no chão e quica alto. Nadal sobe ainda mais a bola e manda bem longe. Djoko vence 1º game no jogo 2/1

1º SET, 3º GAME: Outra boa troca de bolas e Djoko tem a vantagem

1º SET, 3º GAME: Salva bem a quebra. 40 iguais

1º SET, 3º GAME: Sérvio abre bem a quadra, mas na hora de finalizar, manda na rede 30-40 e outra quebra de saque para Nadal

1º SET, 3º GAME: Erro de Djoko ao contragolpear e fica na rede 30 iguais

1º SET, 3º GAME: Troca de pedradas entre eles e em bola cruzada, Djoko erra 30-15

1º SET, 3º GAME: Outro saque forte e desta vez bola nem passa da rede 30-0 Djoko

1º SET, 3º GAME: Djoko saca bem e Nadal devolve fora 15-0

1º SET, 2º GAME: Bom saque e Djoko devolve na rede 2/0 para Nadal

1º SET, 2º GAME: Ace de Nadal 40-15

1º SET, 2º GAME: 2º seviço na quadra, mas na hora de contragolpear, Nadal manda para fora 30-15

1º SET, 2º GAME: Ótimo saque do espanhol 30-0

1º SET, 2º GAME: Nadal saca bem, mas Djoko devolve bolas pesadas para Nadal até errar e mandar longe. 15-0

1º SET, 1º GAME: bela troca de bolas entre eles, e Djoko sendo empurrado ao fundo, Nadal sobe a rede e voleia bem. Saque quebrado 1/0 para o espanhol

1º SET, 1º GAME: No contrapé, Nadal faz 30-40 e tem chance de quebra

1º SET, 1º GAME: Outro bom saque e Nadal devolve mal. 30 iguais

1º SET, 1º GAME: Nadal se defende bem e na tentativa de smash mal sucedida de Djoko, devolve vem na quadra vazia. 15-30

1º SET, 1º GAME: Saca bem o sérvio, mas devolve de esquerda para fora. 15 iguais

1º SET, 1º GAME: Djoko começa no saque e faz 15-0

O francês Cedric Mourier será o árbitro principal desta partida

Aquecimento iniciado, e em minutos teremos início a esta grande partida

Nadal procura nesta partida retomar a boa fase de 2015, enquanto Djokovic em atropelando adversários neste torneio

Os tenistas já estão na Central Court e são apresentados ao público. Daqui a pouco iniciam o aquecimento para o jogo!

O vencedor do confronto entre Novak Djokovic e Rafael Nadal se classifica à final do Masters 1000 de Monte Carlo e aguarda o desfecho da outra semifinal, disputada entre Tomas Berdych e Gael Monfils, que define o adversários dos postulantes a número 1 do mundo.

O último confronto entre ambos foi em outro saibro, o de Roland Garros, onde o espanhol ganhou seu 9º título do Grand Slam desde 2005, perdendo apenas 2009 que foi vencido pelo suíço Roger Federer.

Na eliminatória anterior, Rafael Nadal venceu David Ferrer por dois sets a um com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2 em quase 2h45 de partida. Já o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking da ATP, precisou de apenas 1h05 para despachar o croata Marin Cilic por dois sets a zero, parciais de 6/0 e 6/3.

PRÉ-JOGO Djokovic x Nadal: Após final em 2013, Novak Djokovic e Rafael Nadal se reencontram na semifinal de Monte Carlo

RECORDAR É VIVER: Oito vezes campeão em Monte Carlo, Rafael Nadal seria destronado em 2013 pelo - então número 1 do mundo - Novak Djokovic, após perder a decisão por dois sets a zero (6–2, 7–6). À partir daquele momento, o sérvio entraria em ascensão na carreira, enquanto o espanhol vivia uma montanha russa de momentos inconstantes no circuito profissional. Relembre aquela decisão.

Novak Djokovic tem apenas 1 título neste evento, o de 2013. O sérvio segue em busca de uma marca absolutamente incrível em 2015, levando em conta que estamos no 3º Masters 1000 do ano, e o mesmo conquistou os dois anteriores nas quadras rápidas americanas de Indian Wells e Miami.

Rafael Nadal já conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo por oito vezes consecutivas, de 2005 a 2012. Este título é uma das marcas maiores deste que é considerado o Rei do Saibro, além claro das conquistas no piso francês de Roland Garros.

No retrospecto geral entre Nadal e Djokovic, vantagem para o espanhol. São 23 vitórias contra 19 do sérvio. Esta será a 43º vez que eles se enfrentam, sendo isso um recorde em toda a história da ATP de confrontos Head to Head.

Rafael Nadal é 5º no ranking da ATP e 3º cabeça de chave em Monte-Carlo. Entre os semifinalistas, foi o que teve mais trabalho para, disputando três sets contra o gigante americano John Isner - nas oitavas - e também seu compatriota David Ferrer, nas quartas de final.

Novak Djokovic entra em quadra novamente no torneio monegasco como líder do ranking da ATP e principal cabeça de chave, chegando à semifinal desbancando de maneira categórica seus adversários. Haider Maurer, nas oitavas e Marin CIlic, nas quartas, não foram páreos para o sérvio.

O torneio de Monte Carlo foi disputado pela primeira vez em 1897, tornando-se um evento "Open" em 1969. É um dos campeonatos mais marcantes para os tenistas que gostam de atuar no saibro.

O Masters 1000 de Monte Carlo é responsável por dar início a temporada de saibro na temporada da ATP, esta que termina no Grand Slam de Roland Garros. Neste piso, ainda teremos os Masters de Roma e Madri.

