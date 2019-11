Djokovic bate Nadal em sets diretos e vai à final de Monte Carlo

Neste sábado, foi definido o segundo e último classificado à final do Masters 1000 de Monte Carlo em Monaco. O sérvio Novak Djokovic venceu Rafael Nadal da Espanha no jogo que para muitos foi a "final antecipada". A vitória veio em dois sets por duplo 6/3.

Amanhã o tenista da Sérvia enfrenta o tcheco Tomas Berdych, que mais cedo bateu na primeira semifinal da competição o francês Gael Monfils por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/4.

Veja como foi a partida na transmissão da VAVEL BRASIL.

Amanhã, Djoko busca seu 23º título em torneios da série Masters 1000, seu 2º em Monte Carlo, onde foi campeão em 2013 ao vencer o mesmo Nadal em sets diretos com parciais de 7/6 e 6/2. No ano de 2009 e 2012 foi finalista porém foi derrotado pelo octacampeão Rafael Nadal. No ano passado, caiu na semifinal diante do suíço Roger Federer em dois sets com parciais de 7/5 e 6/2.

Campeão dos últimos dois Masters 1000 da temporada, o sérvio busca seu quarto título no ano. Campeão do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open, diante do escocês Andy Murray, o tenista da Sérvia vem de uma sequência de 15 vitórias consecutivas, que culminaram com o título de Indian Wells e Miami.

Para chegar à semifinal, o cabeça-de-chave número um do torneio não teve de entrar em quadra pela priemira rodada. Em sua estreia passou facilmente pelo espanhol Albert Ramos Vinolas. Depois venceu o austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/4 e 6/0 e ontem também aplicou um pneu contra o campeão do último US Open, Maric Cilic da Croácia.

Já o caminho do 3º cabeça-de-chave da competição não foi tão tranquilo. Tentando voltar à boa fase, Nadal passou a primeira rodada de bye. Em seguida, venceu o wild card Lucas Pouille em sets diretos. Nas oitavas-de-final bateu o norte-americano John Isner em três sets com parciais de 7/6 4/6 e 6/3. Ontem em duelo de quase 3 horas, ganhou do cabeça-de-chave número 5, David Ferrer, por 6/4 5/7 e 6/2.

A final de amanhã terá transmissão minuto a minuto da VAVEL BRASIL.