Em duelo equilibrado, Djokovic supera Berdych e é campeão em Monte Carlo

Neste domingo, o número um do mundo, Novak Djokovic, sagrou-se campeão do Masters 1000 de Monte Carlo em Monaco. Na decisão, o sérvio venceu o tcheco Tomas Berdych por dois sets a um, com parciais de 7/5 4/6 e 6/3, em 2 horas e 43 minutos de partida, que teve de ser interrompida por 72 minutos no sexto game do segundo set devido à chuva.

Com a conquista, Djoko ganhou seu 23º título em torneios da série Masters 1000, seu 2º em Monte Carlo, onde foi campeão em 2013 ao vencer o espanhol Rafael Nadal em sets diretos com parciais de 7/6 e 6/2. No ano de 2009 e 2012 foi finalista porém foi derrotado pelo octacampeão mesmo Nadal. No ano passado, caiu na semifinal diante do suíço Roger Federer em dois sets com parciais de 7/5 e 6/2.

Campeão dos últimos dois Masters 1000 da temporada, o sérvio obteve seu quarto título no ano. Campeão do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open, diante do escocês Andy Murray, o tenista da Sérvia vem de uma sequência de 16 vitórias consecutivas, que culminaram com o título de Indian Wells, Miami e hoje, de Monte Carlo.

Para chegar à final, o cabeça-de-chave número um do torneio não teve de entrar em quadra pela primeira rodada. Em sua estreia passou facilmente pelo espanhol Albert Ramos Vinolas. Depois venceu o austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/4 e 6/0. Em seguida, também aplicou um pneu contra o campeão do último US Open, Maric Cilic da Croácia. Ontem, surpreendeu o considerado por muitos "Rei do Saibro", Nadal, com uma vitória em sets diretos por duplo 6/3.

A final de hoje marcou o 21º encontro entre os dois tenistas. Anteriormente, o líder do ranking da ATP liderava com ampla vantagem de 18 vitórias contra apenas duas do adversário. O primeiro triunfo do tcheco veio no ano de 2010, quando Berdych venceu na semifinal de Wimbledon em três sets, com parciais de 6/3 7/6 e 6/3. Já a segunda foi na fase de quartas-de-final do Masters 1000 de Roma de 2013. No início dessa temporada, eles se enfrentaram na semifinal do ATP 500 de Dubai com vitória do tenista da Sérvia em três sets: 6/0 5/7 e 6/4.

Nesta temporada, Berdych não tem um retrospecto muito bom. No primeiro torneio do ano, perdeu na final do ATP 500 de Doha, no Catar para o espanhol David Ferrer por 6/4 e 7/5. E no mês seguinte, em Rotterdam na Holanda, foi batido pelo suíço Stan Wawrinka na decisão. Mês passado, caiu nas quartas-de-final do Masters 1000 de Indian Wells ao ser derrotado pelo suíço Roger Federer por 6/4 e 6/0 e na semifinal do Masters 1000 de Miami ao ser batido pelo escocês Andy Murray.

Semana que vem haverá a realização de dois torneios pela ATP. Um da série 250 em Bucarest, na Romênia e o outro o tradicionalíssimo ATP 500 de Barcelona. O evento contará com a presença de Kei Nishikori, Rafael Nadal e David Ferrer.