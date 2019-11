Bellucci ultrapassa Feijão e reassume posto de número 1 do Brasil; Djokovic abre 5 mil pontos para Federer

Às vésperas da estreia no ATP 500 de Barcelona, onde enfrentará o japonês Yuichi Sugita pela primeira rodada do torneio, Thomaz Bellucci têm mais uma motivação para entrar em quadra. Após atualização semanal (20/04) no ranking da ATP, o paulista contou com a perda de pontos de João Souza, o Feijão, e retomou o posto de tenista número 1 do Brasil.

João Souza perdeu o posto por defender as quartas de final do Challenger em São Paulo, deixando a liderança do ranking nacional assumida no dia 2 de março e agora ocupando a 77ª colocação com 650 pontos. Bellucci, que não participou de nenhum torneio neste período, reassume a liderança com seis pontos a mais que seu compatriota e na 75ª posição.

Com o início da temporada no saibro, piso onde ambos são especialistas, a tendência é que a liderança do ranking fique mudando de mãos semanalmente. Thomaz, por exemplo, descarta 45 do ATP 250 de Munique, onde fez quartas de final no começo de maio do ano passado. Já Feijão terá um torneio a mais de participação para adquirir pontos até o término do calendário em Roland Garros.

Classificação atualizada dos brasileiros

Djokovic abre 5 mil pontos de distância para Federer

Títulos e mais títulos. A temporada 2015 de Novak Djokovic começou de maneira fenomenal. Campeão do Grand Slam da Austrália e dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo, o sérvio aparece com 13,845 pontos, abrindo mais de 5 mil na liderança do ranking da ATP para Roger Federer, segundo colocado, com 8,385.

Seguindo entre os líderes, Rafael Nadal mostrou recuperação no ranking. Qualificado como 5º melhor do mundo na atualização de 13/04, o espanhol - semifinalista em Monte Carlo - ultrapassou Kei Nishikori, que optou por pular o torneio francês, subiu uma posição e aparece agora com 5,435 pontos. O britânico Andy Murray permanece como 3º, com 6,060.

