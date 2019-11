Resultado Thomaz Bellucci x Bautista-Agut, no ATP 500 de Barcelona (0-2)

Nosso muito obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima transmissão, minuto a minuto e em tempo real dos eventos esportivos. Até lá!

Infelizmente não deu para Bellucci que sai de mais um torneio da ATP e agora o Brasil fica sem ninguém no torneio de simples.

Com a vaga garantida, Bautista espera o vencedor de Pablo Cuevas e Carballes Baena, para saber seu próximo adversário.

Em 1h18 de partida, um jogo com muitos erros, apenas 1 ace em toda partida e a eliminação precoce do brasileiro Thomaz Bellucci.

2º SET, 10º GAME: Bautista Agut confirma o serviço, faz 6-4 e vence Thomaz Bellucci, no ATP 500 de Barcelona.

2º SET, 10º GAME: Match point pra Bautista

2º SET, 10º GAME: Bellucci arrisca e consegue 30 iguais.

2º SET, 10º GAME: Saca para o jogo, Agut.

2º SET, 9º GAME: Bellucci atropela no seu saque e tem 5-4 no segundo set.

2º SET, 8º GAME: Bautista fecha o game e tem 5-3 no segundo set.

2º SET, 8º GAME: Jogo disputado. Erros de ambos e 30-15 para o espanhol.

2º SET, 7º GAME: Trabalhou bem sua esquerda Bellucci. Confirma o serviço e marca 4-3.

2º SET, 7º GAME: Thomaz erra na rede e 30 iguais no game.

2º SET, 6º GAME: Longo game, mas que teve vitória de Agut. 4-2.

2º SET, 6º GAME: Erra Agut. 30 iguais.

2º SET, 6º GAME: Game equilibrado com boa trocação. 30-15.

2º SET, 5º GAME: Jogou com paciência e Thomaz confirma o serviço. Tem jogo ainda. 3-2.

2º SET, 5º GAME: Dupla falta do brasileiro. 30-30.

2º SET, 5º GAME: Bellucci joga bem e tem 30-15.

2º SET, 4º GAME: Bautista confirma o serviço e tem 3-1 de vantagem no segundo set.

2º SET, 4º GAME: Espanhol acelera no backhand e abre 30-0.

2º SET, 3º GAME: Agut quebra o saque de Bellucci e tem 2-1 no segundo set.

2º SET, 3º GAME: Erro do brasileiro e outra chance de quebra do espanhol.

2º SET, 3º GAME: Salva o break point, Bellucci. 40-40.

2º SET, 3º GAME: Chance de quebra pra Agut.

2º SET, 3º GAME: Brasileiro se complica no game. 30-30.

2º SET, 2º GAME: Perde a chance de quebra Bellucci e Agut empata no set. 1-1.

2º SET, 2º GAME: Entra o saque do espanhol. 40 iguais.

2º SET, 2º GAME: Chance de quebra pra Bellucci! 30-40.

2º SET, 2º GAME: Empata o espanhol no game. 30-30.

2º SET, 2º GAME: Trabalha bem na paralela e abre 0-30 Bellucci.

2º SET, 1º GAME: No aperto, Bellucci confirma o serviço e abre 1-0 no segundo set.

2º SET, 1º GAME: Brasileiro já passa sufoco no primeiro game. 40-40.

2º SET, 1º GAME: Saca Bellucci.

Em 35 minutos de partida, o espanhol abre vantagem na partida. Bellucci até que sai bem nos números, mas comete muitos erros e facilita a vida do adversário.

1º SET, 9º GAME: Bautista Agut confirma o saque, vence o game e encerra o primeiro set. 6-3 e 1 set 0 para o espanhol.

1º SET, 9º GAME: Brasileiro segue errando e espanhol tem triplo set point

1º SET, 9º GAME: Saca para o set o espanhol.

1º SET, 8º GAME: Brasileiro confirma saque e marca 5-3 no set.

1º SET, 8º GAME: Bellucci acelera no fundo e abre 40-0.

1º SET, 7º GAME: Com o primeiro ace da partida, Bautista Agut confirma o saque e abre 5-2 no set.

1º SET, 7º GAME: Erro do brasileiro e tudo igual no game. 30-30.

1º SET, 7º GAME: Disputado, Bellucci vai bem. 15-30.

1º SET, 6º GAME: Agut quebra o saque de Bellucci e abre 4-2 no primeiro set.

1º SET, 6º GAME: Dois breaks points para Agut. 15-40.

1º SET, 6º GAME: Dois erros não forçados e se complica Bellucci. 0-30.

1º SET, 5º GAME: Tranquilo, Agut não dá chances e garante seu saque. 3-2.

1º SET, 4º GAME: Bellucci confirma o serviço e empata o set em 2-2.

1º SET, 4º GAME: Perfeito no seu serviço até, o brasileiro. 40-0.

1º SET, 3º GAME: Espanhol passa bem e Belluci comete erro na erro. Saque confirmado. 2-1.

1º SET, 3º GAME: Renasce no game Bellucci. 40 iguais.

1º SET, 3º GAME: Bem Thomaz, fecha a paralela. 40-30.

1º SET, 3º GAME: Espanhol conecta bem o saque e força erros do brasileiro. 40-15.

1º SET, 2º GAME: Saca bem o brasileiro. Não dá chances e empata o jogo. 1 game pra cada neste começo de jogo.

1º SET, 2º GAME: Devolução errada. 15-0 Bellucci.

1º SET, 1º GAME: Trabalhando bem no saque, espanhol confirma o serviço e abre 1-0 no primeiro set.

1º SET, 1º GAME: Bellucci joga bem e empata o game. 40 iguais.

1º SET, 1º GAME: Bellucci devolve bem o segundo saque. 40-30.

1º SET, 1º GAME: Dupla falta do espanhol. 30-15.

Vamos ao jogo!

Sorteio definiu Bautista Agut com o saque inicial. Agora, tenistas começam o processo de aquecimento.

Tenistas em quadra. Protocolo de início a partir de agora.

Bellucci é o único brasileiro restante no ATP 500 de Barcelona. Ontem, João 'Feijão' Souza perdeu para Mikhail Kukushkin por 2 sets 0 e deu adeus ao torneio.

Em instantes, Thomaz Bellucci e Roberto Bautista Agut entrarão em quadra para a partida.

Foram três encontros mas com dois jogos. O primeiro, em 2013, Bautista Agut venceu Bellucci no US Open. A resposta veio de forma dramática na Copa Davis do ano seguinte. E depois, em Valência, o brasileiro venceu por WO.

A premiação ao vencedor do torneio será de quase 2 milhões de euros.

O vencedor do duelo pegará, na próxima fase, o vencedor de Carballes Baena x Pablo Cuevas, cabeça de chave número 10.

Pouco mais de 30 minutos para a entrada dos tenistas na quadra principal do saibro catalão. Jogo promete ser intenso e muito difícil para Bellucci.

A primeira partida do dia está programada para as 6 da manhã, horário de Brasília e é exatamente o jogo que você pode acompanhar aqui, na VAVEL Brasil.

Também no saibro, Bautista Agut foi campeão no ano passado, do torneio de Sttutgart. O jogo de logo mais promete.

Bellucci gosta deste tipo de piso. Seu tênis mais rápido e forte, tem mais resultado quando disputado no saibro. Sorte à ele em Barcelona.

O ATP 500 de Barcelona começa a preparar os tenistas para a temporada do saibro no circuito. Com fim no tradicional e disputado Grand Sland de Rolland Garros, o terreno ainda será jogado nos Masters de Roma e Madrid.

A única vitória do brasileiro foi o épico jogo pela Copa Davis, no ano passado, e que recolocou o Brasil na elite do tênis mundial.

Este será o quarto encontro entre os tenistas, mas apenas o terceiro a ser jogado. No último duelo, torneio de Valência, Bellucci venceu por WO, após contusão do espanhol. Nos outros dois duelos jogdas, uma vitória para cada lado.

Já seu rival Bautista Agut ocupa a 16ª posição na ATP, nasceu em Castellon de la Plana, Espanha e também tem 27 anos. Com 1.83m, é destro e pode ter dificuldades no seu backhand.

Bellucci, número 75 no ranking da ATP, nascido em Tiête, SP, tem 27 anos e tem 3 títulos na carreira. Com 1.88m, usa sua boa envergadura para distribuir ótimos saques e bolas no fundo. Canhoto, tem boa técnica.

Veja mais: Bellucci ultrapassa Feijão e reassume posto de número 1 do Brasil; Djokovic abre 5 mil pontos para Federer

Thomaz Bellucci, que recetemente reassumiu o topo do ranking brasileiro de tênis, vem mostrando boa consistência no seu jogo, após críticas, principalmente em relação à sua força mental.

O nosso pós jogo da vitória fácil do brasileiro: Bellucci aplica pneu e vence Sugita em sua estreia no ATP 500 de Barcelona

Thomaz Bellucci vem de vitória fácil contra Yuichi Sugita, por 2 sets 0, com parcias de 6/1 e 6/0, em menos de uma hora. Controlando o jogo e atuando de forma muito tranquila, carimbou a vaga para enfrentar o espanhol nesta manhã.

Bom dia, amigos da VAVEL Brasil. Está começando mais uma transmissão do circuito masculino de tênis. Hoje, teremos a segunda rodada do ATP 500 de Barcelona e mais uma vez acompanharemos o brasileiro Thomaz Bellucci, que enfrentará o anfitrião Roberto Bautista Agut.