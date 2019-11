Bellucci luta, mas é superado por Bautista Agut em Barcelona

Nesta terça-feira (21), o brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado no ATP 500 de Barcelona ao perder para Roberto Bautista Agut, da Espanha, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 18 minutos de jogo. Com a vitória, o espanhol encara o vencedor da partida entre o cabeça-de-chave número 10 da competição, o uruguaio Pablo Cuevas, e o tenista da casa, o jovem Roberto Carballes Baena, que na primeira rodada surpreendeu o alemão Jan-Lennard Struff.

Confira como foi a partida na transmissão da VAVEL BRASIL.

Este foi o quarto encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Anteriormente, o brasileiro possuía uma vantagem de duas vitórias contra apenas uma de Bautista Agut, que venceu no US Open de 2013 com parciais de 6/3 6/2 e 6/2. Já o tenista número 1 do Brasil ganhou no final do ano passado pelos playoffs do grupo mundial da Copa Davis por 6/4 3/6 6/3 e 6/2. E, nas oitavas de final do ATP 500 de Valencia, o tenista da Espanha foi obrigado a retirar-se do jogo por conta de uma lesão.

Na segunda-feira (20), Thomaz havia passado pelo japonês Yuichi Sugita, que tinha furado o qualyfing, em sets diretos com parciais de 6/1 e 6/0. Já o espanhol passou a primeira rodada de bye.

Bellucci ultrapassa Feijão e reassume posto de número 1 do Brasil

O espanhol é o cabeça-de-chave número sete do torneio, atulamente ocupa a posição de número 16 do ranking da ATP. Seu melhor ranking havia sido de 14 em outubro do ano passado. Nesta temporada, seus melhores resultados foram as semifinais do ATP 250 de Chennai na Índia, quando foi eliminado pelo britânico Aljaz Bedene e do ATP 250 de Marseille na França, onde foi derrotado pelo dono da casa, Gael Monfils. Na semana passada, caiu nas oitavas-de-final do Masters 1000 de Monte Carlo contra o tcheco que viria a ser finalista, Tomas Berdych, após vencer os alemães Benjamin Becker e Philipp Kohlschreiber.

Neste torneio, o espanhol de 27 anos busca seu terceiro título da carreira. Foi campeão no ano passado do ATP 250 de St. Hertogenbosch na Holanda ao bater o alemão Benjamin Becker e do ATP 250 de Stuttgart na Alemanha contra o tcheco Lukas Rosol por dois sets a um, com parciais de 6/3 4/6 e 6/2. Na temporada passada, foi eliminado na segunda rodada de Barcelona pelo japonês que viria a ser campeão, Kei Nishikori, em três sets com parciais de 6/1 4/6 e 6/3. Na estreia, havia passado pelo polonês Lukas Kubot.

O japonês cabeça-de-chave número um da competição e atual campeão, Kei Nishikori, estreia nessa terça-feira contra o russo Teymuraz Gabashvili que ganhou do espanhol Pablo Carreno Busta em sets diretos. Já o outro brasileiro na competição, o mineiro Bruno Soares, estreia ao lado de Alexander Peya contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Santiago Giraldo. O ATP 500 de Barcelona terá cobertura completa da VAVEL BRASIL no resto dessa semana.