ATP Challenger de Santos: Ghem, Clezar e Orlandinho tentam surpreender

No decorrer desta semana acontece o ATP Challenger de Santos, que conta com 32 tenistas na chave principal e premiação de 50 mil dólares. O torneio ocorre no Tênis Clube de Santos com entrada gratuita para o público.

O atual campeão é o argentino Máximo Gonzalez, atual número 94 do ranking da ATP, que venceu na final do ano passado o português Gastão Elias em sets diretos com parciais de 7/5 e 6/3. Neste ano, ele é o cabeça-de-chave número um da comeptição e tem pela frente o brasileiro convidado pela organização, Rogério Dutra Silva. No total, eles já se enfrentaram seis vezes pela circuito profissional da ATP, com três vitórias para cada lado.

O cabeça-de-chave númeo dois da torneio é Blaz Rola, da Eslovênia, que estreia contra o argentino Martin Alund. Já o terceiro cabeça-de-chave é o gaucho André Ghem, atual 151º colocado no ranking da ATP, que ontem passou pelo ex-número 1 do mundo do circuito juvenil, Gianni Mina da França, em dois sets com parciais de 6/4 e 6/2.

Após a vitória, o tenista de 32 anos declarou: "Estou buscando uma subida de nível sem pensar muito em ponto e ranking. Essa sequência de vitórias e bons resultados trazem mais confiança para eu seguir evoluindo". Ghem atualmente ocupa o melhor ranking da carreira e com a vitória deve subir três posições, para a posição de número 148.

Outro tenista que pode surpreender é Guilherme Clezar, o gaúcho de 22 anos é o atual 182º do ranking da ATP e sexto cabeça-de-chave da competição. Em alta, busca repetir a final alcançada no mês passado no Challenger de Santiago no Chile, para isso tem de vencer o também brasileiro Pedro Sakamoto, que furou o qualyfing.

A organização teve uma grande iniciativa ao convidar vários tenistas juvenis à chave principal. O atual número 2 do ranking juvenil, Orlando Luz, busca sua primeira vitória em torneios da série Challenger contra o cabeça-de-chave número 8 do torneio, Guido Andreozzi da Argetina, que atualmente ocupa a posição de número 201 da ATP. Sobre o confronto, Orlandinho disse: "Sem dúvida uma ótima oportunidade para mostrar que estou evoluindo meu tênis e ao mesmo tempo vou tirar desta experiência um grande aprendizado para jogar contra tenistas deste nível". Outro jovem que pode surpreender é Marcelo Zormann, que estreia diante do carioca Fabiano de Paula, atual 227º do mundo.