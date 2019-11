Orlandinho e Zormann conquistam suas primeiras vitórias em Challenger

Nesta terça-feira, os dois tenistas mais promissores do tênis brasileiro, Orlando Luz e Marcelo Zormann, conquistaram suas primeiras vitórias na carreira em torneios de nível Challenger. Em partidas válidas pela primeira rodada do ATP Challenger de Santos, que ocorre nesta semana na baixada santista.

A primeira surpresa do dia foi a vitória do paulista Marcelo Zormann de apenas 18 anos, que bateu o carioca e atual 227º colocado no ranking da ATP, Fabiano de Paula. Zormann precisou de apenas 1 hora e 26 minutos para ganhar em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/4.

No total, não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento da partida, enquanto Fabiano teve de lidar com 17 break points, tendo sucesso em 82% deles, mas não foi o suficiente para evitar a derrota em dois sets.

Após a partida, o paulista declarou: "Agradeço à organização pelo convite, quero seguir aproveitando esta oportunidade valiosa, já que para eu somar essa quantidade de pontos (7) em torneios da série ITF Future eu teria que alcançar a fase semifinal e ainda assim somaria seis". Confira os melhores momentos da vitória:

Em seguida, foi a vez do atual número 2 da ITF, o gaúcho Orlando Luz, surpreender a todos. Em teoria, ele tinha jogo difícil contra o argentino cabeça-de-chave número oito da competição e atual 201º no ranking da ATP, Guido Andreozzi.

Entretanto com uma atuação espetacular, o brasileiro de apenas 17 anos saiu vencedor do confronto depois de mais de duas horas de jogo, com parciais de 6/3 4/6 e 6/3. Durante o confronto, ele teve seu serviço quebrado em duas ocasiões porém em contrapartida, quebrou o saque do adversário em quatro oportunidades.

Com a vitória, ambos se enfrentam na próxima fase da competição em busca de uma vaga nas quartas-de-final, onde provavelmente enfrentarão o cabeça-de-chave número um do torneio e atual campeão, Máximo Gonzalez da Argentina, que estreia contra o brasileiro Rogério Dutra Silva.