Resultado Nadal e Fognini no ATP 500 Barcelona (4-6,6-7)

Agradeço a todos que acompanharam conosco aqui na VAVELbr esse grande jogo de hoje, e espero todos nas próximas transmissões, abraços.

13° Game, 2° Set: Fognini vence Rafael Nadal, por dois sets à zero, parciais de 6/4 e 7/6 e avança as quartas de final do ATP de Barcelona

13° Game, 2° Set: Fognini tem mais um match point

13° Game, 2° Set: Nadal novamente bem salva o terceiro, 6-6 no tie break, sensacional o jogo

13° Game, 2° Set: Espanhol salva o segundo match point, 6-5 para o Italiano, sacará para o jogo

13° Game, 2° Set: Nadal bem na rede salva o primeiro, 6-4

13° Game, 2° Set: Erro de Nadal, 6-3 para Fognini, triplo match point para o Italiano

13° Game, 2° Set: Paralela sensacional de Nadal, 4-3

13° Game, 2° Set: Bom saque de Nadal, 4-2

13° Game, 2° Set: Bola fora de Nadal, 4-1 para Fognini

13° Game, 2° Set: Italiano muito bem na rede, 3-0

13° Game, 2° Set: Fognini chega bem e faz 2-0 no tie break

12° Game, 2° Set: Nadal confirma o serviço, 6-6, vamos ao tie break

12° Game, 2° Set: Bola de Fognini fica na rede, 15-30

12° Game, 2° Set: Erro não forçado do Italiano, 15-15

11° Game, 2° Set: Fognini confirma o serviço e faz 6-5

11° Game, 2° Set: Bola fora de Nadal, 30-0

10° Game, 2° Set: Bola sensacional do Italiano, para devolver a quebra a igualar novamente o marcador no set, 5-5

10° Game, 2° Set: Triplo break point para Fognini

10° Game, 2° Set: Erro não forçado do espanhol, 0-30

9° Game, 2° Set: Nadal quebra Fognini, faz 5-4 e sacará para o set

9° Game, 2° Set: Triplo break point para Rafael Nadal

9° Game, 2° Set: Voleio sensacional de Rafael Nadal, 0-30

8° Game, 2° Set: Fognini quebra Nadal e iguala tudo no set, 4-4

8° Game, 2° Set: Triplo break point para Fognini

8° Game, 2° Set: Paralela sensacional de Fognini, 0-30

8° Game, 2° Set: Bola fora do espanhol, 0-15

7° Game, 2° Set: Fognini confirma o serviço, 4-3 para Nadal nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Devolução ruim de Nadal, 30-0

6° Game, 2° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 4-2

6° Game, 2° Set: Boa bola do espanhol, 40-30

6° Game, 2° Set: Bola fora de Nadal, 0-30

5° Game, 2° Set: Fognini salva o break point e confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Break point para Nadal

5° Game, 2° Set: Boa bola de fundo do Italiano, 30-15

4° Game, 2° Set: Nadal confirmar o serviço, abre 3-1 no segundo set

4° Game, 2° Set: Erro não forçado de Fognini, 40-15

3° Game, 2° Set: Nadal quebra o Italiano novamente, 2-1 no segundo set, e uma quebra de vantagem para o espanhol

3° Game, 2° Set: Duplo break point para Rafael Nadal

3° Game, 2° Set: Boa bola de Nadal, 0-30

2° Game, 2° Set: Italiano devolve a quebra logo em seguida, 1-1 no segundo set

2° Game, 2° Set: Duplo break point para Fognini

2° Game, 2° Set: Nadal deixa na rede, 15-30

1° Game, 2° Set: Nadal demorou mas quebrou, faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Deixada curta de Fognini, Nadal tem o 5° break point

1° Game, 2° Set: Mais uma chance de quebra para o espanhol

1° Game, 2° Set: Fognini salva os dois break points, 40-40

1° Game, 2° Set: Duplo break point para Nadal

1° Game, 2° Set: Mais um erro do Italiano, 15-30

1° Game, 2° Set: Fognini comete erro não forçado, 15-15

10° Game, 1° Set: Fognini vence o primeiro, Italiano faz 6/4 e faz 1-0 na partida

10° Game, 1° Set: Mais um set point para o Italiano

10° Game, 1° Set: Rafael Nadal salva o set point, 40-40

10° Game, 1° Set: Set point para Fognini

10° Game, 1° Set: Bom saque de Nadal, 30-30

10° Game, 1° Set: Erro de Nadal na rede, 0-30

10° Game, 1° Set: Bom voleio de Fognini, 0-15

9° Game, 1° Set: Italiano confirma o serviço, 5-4 no primeiro set

9° Game, 1° Set: Boa paralela de Nadal, 40-30

9° Game, 1° Set: Ponto sensacional de Fognini, a bola pegou a linha sem chances para Nadal, 15-15

9° Game, 1° Set: Italiano fica na rede, 0-15

8° Game, 1° Set: Nadal confirma com facilidade teu serviço, tudo igual no set, 4-4

7° Game, 1° Set: Fognini confirma o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Fognini vai bem a rede para salvar o break point, 40-40

7° Game, 1° Set: Break point para Rafael Nadal

7° Game, 1° Set: Erro de fognini junto a rede, 30-30

6° Game, 1° Set: Rafael Nadal deixa tudo igual novamente no set, 3-3

6° Game, 1° Set: Bom saque de Nadal, vantagem para o espanhol

6° Game, 1° Set: Paralela no fundo sensacional de Fognini, 30-30

6° Game, 1° Set: Nadal muito bem em cima, 30-15

5° Game, 1° Set: Fognini confirma também com facilidade o saque, 3-2

4° Game, 1° Set: Nadal confirma o serviço, segue tudo igual no set, 2-2

4° Game, 1° Set: Bola fora de Rafael Nadal, 15-15

3° Game, 1° Set: Italiano confirma o serviço, 2-1

3° Game, 1° Set: Grande chegada na rede de Fognini, 40-0

2° Game, 1° Set: Nadal confirma o serviço com facilidade, 2-0

2° Game, 1° Set: Italiano manda na rede, 40-0

1° Game, 1° Set: Fognini confirma o serviço, faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Boa devolução de Nadal, 30-30

1° Game, 1° Set: Fognini inicia sacando

Tenistas já estão aquecendo na quadra, em instantes teremos o inicio desse grande jogo!

Fognini surpreende Nadal, evita reedição de Roland Garros e está na final do Aberto do Rio

A VAVEL Brasil esteve presente na cobertura do Rio Open 2015 e acompanhou a última partida entre Nadal e Fognini. Pela semifinal do Aberto, o italiano surpreendeu a todos e concebeu a primeira derrota do espanhol em solo brasileiro. Na decisão, acabou com vice campeonato após ser vencido por David Ferrer.

Fábio Fognini, número 30 do rank da ATP, vem confiante para o duelo contra o Rafael Nadal. O Italiano no último confronto contra o espanhol, o venceu por dois sets à um com parciais de 1/6, 6/2 e 7/5, na semi do ATP 500 Rio Open em fevereiro desse ano.

​

O ATP 500 de Barcelona é uma competição realizada desde 1953, o evento é jogado em quadras de saibro no Real Club de Tenis Barcelona, em Barcelona, Espanha.

Rafael Nadal é o maior campeão desse torneio, o espanhol venceu ele oito vezes, e vem forte para tentar o nono título da competição.

​

O ATP de Barcelona o segundo campeonato relativo a temporada de saibro na temporada da ATP, esta que termina no Grand Slam de Roland Garros. Neste piso, ainda teremos os Masters de Roma e Madri. No primeiro do ano, em Monte Carlo, Novak Djokovic foi o campeão.

Bom dia você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir pra você todos os lances de Rafael Nadal x Fábio Fognini, pelas oitavas do ATP 500 de Barcelona. Fique conosco nesta transmissão em tempo real deste grande duelo!