Orlandinho perde para belga Germain Gigounon e é eliminado em Santos

Neste sábado (25) o brasileiro de 17 anos e sensação do ATP Challenger de Santos, Orlando Luz, foi eliminado na semifinal da competição ao perder para o belga Germain Gigounon por dois sets a zero por duplo 6/3 em 1 hora e 15 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Bélgica vai à final e enfrenta o eslovaco Blaz Rola.

Cabeça-de-chave número dois do torneio, Rola venceu o argentino quarto cabeça-de-chave da competição, Guido Pella, por dois sets a um, com parciais de 6/3 3/6 e 6/1, em 2 horas e 1 minuto de jogo. Sobre o jogo, o tenista da Eslováquia declarou: "Estou muito feliz com esta final, minha terceira no Brasil. Estou jogando bem e não me preocupo com resultados, quero apenas jogar bem, e se fizer isso amanhã, talvez possa ser campeão. Gostaria muito de vencer um torneio no Brasil, especialmente sendo minha terceira final, mas vamos aguardar para ver".

Já ao final da histórica campanha em Santos, onde conquistou sua primeira vitória em torneios da série ATP Challenger no início da semana e além de uma inédita semifinal, Orlandinho disse: "Fico feliz em ver as crianças acompanhando meu jogo e que eu sirva de inspiração para elas. Tento sempre me cuidar para não dar mau exemplo dentro de quadra. As vezes escapa, mas me preocupo com isso e hoje a torcida foi incrível, é muito bom sentir essa força" e completou: "Não tenho porque ficar triste com essa derrota, eu perdi na semifinal. Não joguei tão bem, não sei o que aconteceu. No 1o set parei as pernas, tive um apagão, perdi dois saques e isso custou o jogo. Quero aprender com os erros para que isso não aconteça de novo e agora, é jogar em São Paulo."

