Kei Nishikori derrota Pablo Andújar e conquista bicampeonato no ATP de Barcelona

Neste domingo (26), o japonês Kei Nishikori sagrou-se campeão do ATP 500 de Barcelona ao derrotar Pablo Andujar da Espanha na decisão por duplo 6/4 em 1 hora e 34 minutos de partida. Com a vitória, o tenista do Japão conquistous seu 9º título da carreira, seu segundo somente em Barcelona.

Nesta competição, o tenista do Japão conquistou seu quinto título em torneios da série ATP 500. Em 2011, chegou à final na Basileia, mas acabou derrotado pelo tenista da casa, Roger Federer. No ano seguinte, foi campeão em casa no torneio de Tóquio ao bater o canadense Milos Raonic em três sets: 7/6 6/3 e 6/0. Dois anos atrás, sagrou-se campeão em Memphis nos Estados Unidos diante do espanhol Feliciano López. Já na temporada passada, conquistou Barcelona, como já dito acima, e o bicampeonato na capital japonesa. Neste ano, foi derrotado por David Ferrer na decisão de Acapulco no México.

Na primeira parcial houve uma quebra para cada lado, com Andujar aproveitando seu único break point do set e Nishikori devolvendo a quebra logo em seguida. Porém no décimo game quando o tenista da Espanha sacava, Nishikori surpreendeu e fechou o set em 6/4.

Já no segundo set, o espanhol quebrou o serviço do adversário, abrindo larga vantagem. Entretanto, no momento decisivo o japonês devolveu a quebra, empatando a parcial em 4/4. Em seguida, voltou a quebrar o adversário e fechou o jogo em outro 6/4.

"Estou muito feliz com o título. Para mim foi inesperado devido à qualidade dos adversários, principalmente dos espanhóis." declarou o campeão. "Foi o melhor torneio que eu disputei nesse ano. Eu amo jogar aqui." completou.

No caminho para a final, o cabeça-de-chave número um da competição não teve de entrar em quadra pela primeira rodada. Em seguida, derrotou o russo Teymuraz Gabashvili por dois sets a zero com parciais de 7/5 e 6/4. Nas oitavas-de-final ganhou de Santiago Giraldo da Colômbia, em uma reedição da decisão do ano passado em fáceis 6/1 e 6/2. Nas quartas venceu o tenista da casa, Roberto Bautista Agut em três sets, com parciais de 6/2 3/6 e 6/1. Ontem bateu o eslovaco Martin Klizan em fáceis 6/1 e 6/2.

