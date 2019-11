Resutado Thomaz Bellucci x Pablo Cuevas no ATP 250 de Istambul (0-2)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam conosco aqui na VAVEL Brasil esse live, e aguardo todos para as próximas, abraços.

9° Game, 2° Set: Pablo Cuevas fecha o jogo, vence Thomaz Bellucci por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3 e enfrentará o bulgaro Dimitrov na semi do ATP 250 de Istambul

9° Game, 2° Set: Duplo match point para Pablo Cuevas

8° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço, 5-3 para Cuevas, que sacará para o jogo

8° Game, 2° Set: Grande devolução do uruguaio, 0-15

7° Game, 2° Set: Cuevas confirma o serviço, 5-2

7° Game, 2° Set: Bem no saque Cuevas, 40-30

6° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço, 4-2 no segundo set para o uruguaio

6° Game, 2° Set: Smash de Thomaz, 30-30

5° Game, 2° Set: Uruguaio confirma com facilidade o serviço, 4-1

4° Game, 2° Set: Cuevas quebra o saque do brasileiro, faz 3-1 no segundo set

4° Game, 2° Set: Duplo break point para Cuevas

4° Game, 2° Set: Erro não forçado do brasileiro, 0-15

3° Game, 2° Set: Bellucci quebra o serviço do uruguaio, 2-1 para Cuevas nesse segundo set

3° Game, 2° Set: Triplo break point para Bellucci

2° Game, 2° Set: Duplo falta do brasileiro, Cuevas quebra o serviço, 2-0 no segundo set

2° Game, 2° Set: Break point para Cuevas

2° Game, 2° Set: Boa subida a rede de Bellucci, 30-30

2° Game, 2° Set: Dupla falta do brasileiro, 0-30

1° Game, 2° Set: Cuevas confirma o serviço, 1-0 nesse segundo set

1° Game, 2° Set: Bola fora de Bellucci, 30-0

1° Game, 2° Set: Cuevas no saque, 15-0

12° Game, 1° Set: Cuevas quebra Bellucci e fecha o primeiro em 7/5, e faz 1-0 na partida

12° Game, 1° Set: terceiro set point para Cuevas

12° Game, 1° Set: Bellucci trabalha bem a bola e salva outro set point, 40-40

12° Game, 1° Set: Mais um set point para o uruguaio

12° Game, 1° Set: Bellucci salva o set point, 40-40

12° Game, 1° Set: Set point para Pablo Cuevas

12° Game, 1° Set: Bola do brasileiro fica na rede, 30-30

12° Game, 1° Set: Bem no contra-pé Bellucci, 30-0

11° Game, 1° Set: Cuevas confirma o saque, 6-5

11° Game, 1° Set: Bola na linha do uruguaio, 30-30

11° Game, 1° Set: Erro não forçado de Cuevas, 0-30

11° Game, 1° Set: Bom smash do brasileiro, 0-15

10° Game, 1° Set: Bellucci confirma o saque, 5-5

10° Game, 1° Set: Cuevas busca a igualdade, 40-40

10° Game, 1° Set: Outro erro do brasileiro, 40-30

10° Game, 1° Set: Boa bola de Bellucci, 40-0

9° Game, 1° Set: Cuevas confirma o seu serviço e faz 5-4 no primeiro set

9° Game, 1° Set: Boa devolução com matada na rede do brasileiro, 40-30

9° Game, 1° Set: Bola fora de Thomaz Bellucci, 40-15

9° Game, 1° Set: Grande paralela do uruguaio, 15-15

8° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci sofre mas confirma o serviço, 4-4

8° Game, 1° Set: Bellucci salva os break points, 40-40

8° Game, 1° Set: Duplo break point para Cuevas

7° Game, 1° Set: Uruguaio confirma o serviço e faz 4-3 no primeiro set

7° Game, 1° Set: Direita para fora de Cuevas, 30-15

7° Game, 1° Set: Devolução para fora de Bellucci, 15-0

6° Game, 1° Set: Cuevas quebra o serviço do brasileiro, 3-3 no primeiro set

5° Game, 1° Set: Uruguaio confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Bem na rede o uruguaio, 40-40

5° Game, 1° Set: Esquerda na rede do uruguaio, outro break point para Bellucci

5° Game, 1° Set: Cuevas salva os 2 break points, 40-40

5° Game, 1° Set: Duplo break point para Bellucci

4° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o seu serviço e abre 3-1 no set

4° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, 40-15

3° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci quebra o serviço de Cuevas, 2-1 para o brasileiro nesse primeiro set

3° Game, 1° Set: Break point para Bellucci

3° Game, 1° Set: Boa devolução de Bellucci, 0-15

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o seu serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Boa bola do brasileiro na linha, 40-30

2° Game, 1° Set: Dupla falta de Bellucci, 30-30

2° Game, 1° Set: Bola fora do uruguaio, 30-15

1° Game, 1° Set: Cuecas confirma o saque, 1-0

1° Game, 1° Set: Paralela errada de Bellucci, 30-15

1° Game, 1° Set: Ace do uruguaio, 15-0

Pablo Cuevas inicia no saque!

Tenistas já estão em quadra!

O torneio é disputado em quadras de saibro, como preparação para Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano que acontecerá no final do mês de maio, e terá 500 mil euros de premiação.

Essa é a primeira edição do ATP 250 de Istambul, na Turquia.

O uruguaio se irritou com a torcida brasileira presente e também com o próprio Bellucci, que sentiu uma lesão durante o jogo e precisou de atendimento médico em alguns momentos. Os jogadores chegaram a bater boca durante a partida.

Ambos se encontraram recentemente no Masters 1000 de Miami. Na ocasião, o brasileiro venceu de virada, por dois sets a um, parciais de 2/6, 6/2 e 7/5, em um confronto com discussões e clima de tensão.

Já o uruguaio Pablo Cuevas, 23° do mundo, venceu o russo Gabashvili por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-4.

Thomaz Belluci vem de grande vitória. O número 1 do Brasil e 74º do mundo venceu o uzbeque Denis Istomin, número 66 do rank da ATP, por em dois sets a zero, com parciais de 7/6(4) e 6/3 após 1h32 de partida

Bom dia para vocês que nos acompanham aqui na VAVELbr, logo mais teremos esse grande jogo pelas quartas do ATP 250 de Istambul, entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o uruguaio Pablo Cuevas, acompanhe por aqui minuto a minuto deste duelo.